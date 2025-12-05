利哲宏｜為何2025年立法會選舉如此重要？

利哲宏Dr Riz's 專欄

2025年12月7日，香港將舉行第八屆立法會換屆選舉。這並不只是一場普通的選舉，而是決定香港管治、穩定和未來發展方向的重要時刻。每一位市民都應該問自己一個簡單的問題：你是否已經為當日投票做好準備，並認真了解過應該投給誰？同樣重要的是：你有沒有盡你的公民責任，在自己朋友圈子裏推廣「投入選舉，共創未來」這個訊息？



寫下這篇文章，我只是行使《基本法》第26條所賦予的權利——即香港特別行政區永久性居民享有選舉權。這條文載於《基本法》第三章，是香港民主參與的基石。行使這項權利既是一種榮譽，也是責任，並且深深影響着香港的集體命運。

你的一票有何重要？

香港曾經歷混亂及不確定的時期，但今天已進入相對穩定的階段。這份穩定必須被好好守護，並轉化為可持續的長遠發展。今次立法會選舉並非單純重選議席，而是在塑造未來影響市民日常生活的政策，例如：教育——學校如何培育下一代，並回應多元社群的需要；房屋——如何處理住屋負擔能力及居住質素問題；醫療——如何確保醫療服務公平可及，並提升公共醫療系統的韌性；交通及基建——建設一個高效、可持續及具包容性的城市。

投下你的一票，代表你的聲音能在政策制定過程中被聽見。這是監察領袖、促進管治透明度和問責性的一個有力方式。除了影響當下的政策外，投票亦鞏固市民的公民參與，顯示大家對香港集體身份及包容精神的承擔。對於少數族裔社群而言，參與尤為關鍵。少數族裔的聲音在政策制定中往往容易被忽視，而在選票上展現強而有力的存在，能確保這些聲音被聽見、被尊重、被認真考慮。

高投票率代表市民積極參與，反映社會趨向穩定與和諧。更重要的是，你的一票不僅關乎今天——它為明日奠定基礎，影響長遠發展以及下一代的機遇。透過參與今次立法會選舉，你正在為建設一個更有回應性、更公平、更具前瞻性的香港出一分力。

我最近做了甚麼？

明白公民參與的重要性之後，我與朋友艾歷斯（香港仔）和Hafeez一起發起了一個短片宣傳行動，希望提升少數族裔社群對選舉的關注。我們刻意採用「混碼」——即混合多種語言——去增加內容的易明程度和包容性。

其中兩條短片，以九龍清真寺和灣仔錫克教廟為背景拍攝，引起了非常大的關注。在沒有投放任何Facebook或Instagram廣告的情況下，短片瀏覽量已超過三萬次，分享數亦超過35次。更重要的是，這些短片啟發了不少社群成員自發拍攝自己的影片，模仿我們的構思，把訊息擴散得比我們原本預期更遠。

目前我們仍然有兩至三條短片在製作當中，但成效已經開始顯現。運用我們在社群中的人際網絡，我們到訪不同宗教場所、社交聚會及工作地點，鼓勵朋友及長輩踴躍投票。我們向他們解釋為何每一票都重要，而他們的反應亦十分正面。以往沉默的少數族裔成員開始主動查詢選民登記事宜，甚至親身前往分區委員會了解各自地區功能界別及地區選區的候選人情況。

這種由下而上的動員力量證明，公民教育不一定要大型、華麗的宣傳活動。有時，它只是由簡單的對話、貼地的內容，和真誠的社群互動開始。

由沉默到參與

沉默成員轉化為積極參與者的過程，有力提醒了我們：只有當人們感到被接納、被包容，民主才可以真正健康地運作。過去很長一段時間，香港部份群體一直處於「不參與」狀態，可能因為資訊不足，或者感到被邊緣化。當這些障礙被逐步拆除，我們不單是在賦權給個人，也是在豐富整個城市的民主結構。

這次行動的連鎖效應，突顯了「朋輩影響」（peer-to-peer influence）的重要性。當社群成員見到身邊的朋友主動參與時，他們自然更願意跟隨。公民責任正是這樣由個人層面擴展成集體運動。

我們的下一步

隨着選舉日子臨近，責任落在我們每一個人身上。你準備好了嗎？你有否研究過候選人的政綱和過往表現？更重要的是，你有沒有在自己的圈子裏，主動把這份公民責任的訊息傳開去？

我的願望其實很簡單：希望有更多選民出來投票。當選民踴躍投票，立法會議員自然會更加主動地關注少數族裔的需要。這樣，香港的民主不但可以更具代表性，而且可以更具回應性。

所以，在2025年12月7日，投入選舉，共創未來！

作者利哲宏博士是九龍城區議員、直資學校副校長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

