源途有你｜應對火場奪命毒煙　香港缺這件「保命神器」？

源途有你｜源栢樑專欄

本港樓宇密集，極高的城市密度相對提高各類樓宇可能出現消防隱患的機會。筆者早前在文章中提及，雖然不少樓宇已設有先進及適切的防火與滅火工程設施，但市民平日仍有需要做好火警防範措施與逃生準備，以防萬一。而除安裝基礎消防設備外，為家中配備合適逃生設備同樣重要，其中包括一項可用於一般工程安全作業的用具，此用具在本港家居使用上並不普及，亦長期被大眾忽略。



家居材料燃烧释放剧毒气体

最近所見到的大火造成嚴重人命傷亡事件令人極度哀痛，相信亦會促使市民提升對火警預防與逃生安全的警覺。根據國際消防標準及有關部門的資料顯示，多數致命火警中，罹難者主大都是因為吸入有毒煙霧，而非直接燒傷所至。

住宅火場中的致命毒氣很大機會是因建築工程材料燃燒而出現，絕非天然產生，亦來自日常家居等材料未有完全燃燒所致。例如一氧化碳是源於木質傢俬、地板、床褥、棉麻窗帘、衣物、紙品等有機物在火場氧氣不足時未能完全燃燒時，會大量釋放無色、無味、無刺激性的一氧化碳，只需短時間吸入即可導致頭暈、噁心、意識模糊，最終窒息死亡。而現代家居大量使用的聚氨酯泡沫（如沙發及床墊等）、尼龍織物、地毯、塑膠線材、三聚氰胺板材、合成皮革等含氮高分子材料，當燃燒時會直接釋放劇毒氰化氫，毒性遠強於一氧化碳，可在數十秒內癱瘓人體呼吸系統，導致迅速喪失行動能力。

而其他致命有毒氣體是可由PVC電線絕緣層、塑膠水管、裝修膠黏劑、油漆燃燒時所產生的氯化氫、二氧化硫；苯、甲醛、丙烯醛等刺激性氣體則來自合成板材、保溫材料與裝修塗料，這些氣體會強烈灼傷呼吸道與眼部，令人無法辨別方向、無法正常呼吸。這些火場可能帶來的濃煙與毒氣蔓延速度極快，往往是導致民眾無法及時逃生的核心因素，因此逃生時有效阻隔有毒煙霧，是能否成功逃生或等待救援的關鍵。

保命神器：合規格防煙面罩

現行防火宣傳大多建議市民以濕毛巾掩口鼻逃生，但根據相關歐盟標準及一些消防專業研究測試，濕毛巾需能過濾部分懸浮微粒，但無法阻隔一氧化碳、氰化氫等火場致命毒氣，且高溫毒煙可在數十秒內令人失去意識，濕毛巾在嚴重濃煙環境中作用極為有限，因此，一個合乎規格的防煙面罩對安全逃生更有幫助。

在相關的歐盟標準內有明確指出，消防逃生用過濾式面罩需具備全面式頭罩、闊大眼部視窗、具阻燃耐高溫材質，可同時保護呼吸、面部與眼部；需在高濃度一氧化碳環境下保持結構完整，濾煙效率不少於95%，對火場常見有毒氣體（例如一氧化碳、氰化氫、氯化氫、丙烯醛等）提供有效防護，且面罩的吸氣或呼氣功能的阻力相等或低於有關的壓力要求，能夠滿足這些要求才能確保普通人在緊張狀態下仍能順暢呼吸，因此配戴符合國際標準的防煙面罩，才是提升逃生成功率的關鍵措施。

市面正規防煙面罩多符合歐盟標準EN403:2004、中國國標GB21976.7-2012《建築火災逃生避難器材第7部分：過濾式消防自救呼吸器》所訂立的要求，兩套標準均對產品作出嚴格規範，包括防護時間分15分鐘、20分鐘、30分鐘三個等級，家用與住宿場所普遍選用30分鐘型；頭罩需阻燃、抗熱輻射、密封不漏氣，適配不同頭圍、長髮、戴眼鏡人士，亦應適用於不同臉形，配戴簡單快速（如有彈性束頸項周圍設計）；濾毒罐配件需具備催化氧化與吸附雙重功能，專門針對火場毒氣設計；它亦需通過高低溫、跌落、老化測試，確保火場中不破裂、不失效，可有效阻隔高溫濃煙與有毒氣體。

本港住宿場所應普及防煙面罩

前述的所有的整合設計望能為使用者爭取15至30分鐘安全呼吸時間，在高樓火警中足發揮效用，以決定生死。此外，如高樓住戶遇火警，離開單位後發現走廊濃煙密布、樓梯扶手高溫，代表火源極為接近，有專家指出此時應因應情況，退回單位密封門縫阻擋濃煙，若有購備可配戴防煙面罩在在可保持個人清醒，為等待救援創造關鍵條件。

此類消防逃生面罩操作簡便，需配搭專用過濾濾芯使用，市民應將其放置於門口、床頭等易取用位置，並確保全家成員知悉存放地點與佩戴方法。依據EN403:2094與GB21976.7-2012標準要求，面罩屬一次性逃生用品，濾芯具3-5年固定使用期限，包裝上須清晰標註標準編號、防護時間、有效期、生產廠家與CE/3C認證標識，市民需定期檢查更換，避免逾期失效。

筆者觀察到，內地眾多酒店已按照當地消防安全指引，在客房內統一配備符合GB21976.7-2012的防煙面罩，強化住客逃生保障，惟本港酒店、賓館等住宿場所此類配置甚為少見。在參考國際消防慣例與內地成熟做法，除建議市民主動為家居配備符合EN403:2004/GB21976.7-2012標準的防煙面罩外，亦倡議本港酒店、賓館等場所參考相關經驗，看看能否將防煙面罩納入客房必備消防裝備。而此等裝備體積小、成本可控，卻可會是火場中的個人「保命神器」。市民自身亦可作考慮購入備用，為生命安全更好增添一點關鍵保障。

作者源栢樑是香港工程師學會前會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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