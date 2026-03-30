源途有你｜「十五五」規劃落地：香港工程界準備好了嗎？

源途有你｜源栢樑專欄

國家早前頒佈「十五五」規劃，規劃專設港澳章節，明確支持香港加快北部都會區建設、深化粵港澳大灣區基建聯通、推動綠色低碳與數字創科協同發展，當中這些有涉及香港部分的篇幅，相信會為本港各工程業界帶來不少啟示。筆者曾與不少關心這規劃的同業交流及討論，大家普遍認為「十五五」規劃並非抽象口號或一般政策解讀，而是釋出非常清晰訊號，將牽涉本港基建、能源及數字化等多個領域的發展方向。看來本港業界應為此做好準備，從不同範疇探討本地工程界的優勢去作出更好對接。



解讀「十五五」：

業界如何精準對接？

筆者將一連三篇就「十五五」規劃對本港工程界的影響作出硏究並分享，不敢當作能涵蓋整個業界，但只願可帶來更多關注及深入討論，與業界一起共謀更高階的發展。為了更了解業界的看法，筆者早前與業界持份者進行不少討論，嘗試整理出「十五五」規劃與工程界內可作相互對應的地方，包括思考不同持份者之間，能否在規劃或在推動執行階段找到各自更精準的位置。

筆者認為，「十五五」規劃的政策核心可拆解為三大類別，包括需求、技術及管理三方面。

首先是需求方面，其主要方向圍繞能源結構調整、基建韌性提升及產業設施的升級，加上民生配套的優化，以及行業標準的更新，才能令這些宏觀目標轉化為具體可落實的工程項目。

至於第二項為技術方面，透過推動數字化工程，鼓勵先進科技應用，令各種系統更容易能被掌握其生命周期，行業亦應提升技術支援以應付此等需求。

至於第三的管理方面，此規劃在於工程安全、低碳排放目標、資源效率，以及跨境項目規格的基本要求上，提供更明確的管理框架。

三大方向：

香港工程界發展策略

筆者認為「十五五」規劃對工程界而言，不但是一份長遠的路線圖，亦是一套技術與管理的框架策略，而非單純的政策宣導。本地業界更應該藉此尋找對接相關政策的方法和發揮本地優勢，而當宏觀本地各工程專業，不難找出能與「十五五」規劃契合或對接的發展方向。

基建升級

就城市韌性與基建升級方面，對應規劃中北部都會區開發與大灣區跨境基建聯通的國家部署，以香港長期面對高密度城市環境與設施老化的挑戰，同時造就亦累積了不少系統整合和安全管控與風險管理的實務經驗，確信這些經驗恰好切合規劃中對基建建設及相關風險的可算性與抗災能力的要求。而筆者認為，城市韌性與工程升級在執行層面，可由私人承建商主導，因為承建商會更熟悉這些實際工程上的操作。

低碳轉型

至於低碳與能源轉型方面，契合國家「十五五」綠色發展與港澳低碳協同的導向，筆者認為降低碳排放大家不只考慮單獨地涉及更換設備，而是包括整體能源供應與儲備配置、配合於建築物與設施的結構性改造、以及全流程效率優化等。這類工作應該能夠由工程企業與認證機構共同發揮優勢，透過強化設計方案與技術，及碳審計驗證的能力等，協助把低碳目標轉化為可審計、可驗證的指標性體系。

工程數字化

最後是工程數字化領域，包括對應規劃支持香港建設國際創新科技中心、推動數字孿生等新質生產力應用的方向，其重點包括建築訊息模擬與數字孿生等的應用。筆者相信，如要在本地要推動到位，關鍵在於各大型工程企業與專業團體怎樣去完善數字處理，帶動風潮，並配合設立跨團隊協作的流程。例如可由工程師學會與大型承辦商一起建立跨專業協作框架，讓不同專業團隊能在共同的數據標準下合作，組成真正具跨學科能力的數字化團隊。

總結而言，香港工程業界對接「十五五」規劃，並非單純跟隨政策方向，而是要把政策轉化成可落地的實質工程項目，在接下來的文章中，筆者將嘗試透過對各專業的實際運作作進一步探討。

作者源栢樑是香港工程師學會前會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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