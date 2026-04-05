蔚觀全局｜承托離婚婦女的無聲吶喊

蔚觀全局｜林素蔚專欄

最近在輔導室內接觸到一宗求助個案，令我感觸良多。這位女士多年來以家庭為先，全職照顧子女、打理家務，默默陪伴丈夫走過事業的起步期。然而，當婚姻關係無奈走到盡頭，坐在我面前的她，最恐懼的已不是感情的消逝，而是對未來的茫然：「接下來，我該怎麼活下去？」



對許多長年承擔「無酬照顧工作」（Unpaid Care Work）的婦女來說，離婚往往不只是一段關係的結束，更是一場生存危機。這牽涉到住屋、經濟、子女安排，以及如何從失去社會連結的低谷中重新站起來。

家庭政策不能只有祝福

更需具備危機承託能力

近日社會熱烈討論國家「十五五」規劃，當中明確涵蓋婦女、兒童與家庭發展，強調家庭建設、婦女權益保障及未成年人保護等大方向。這對香港而言是一重要的提醒：一套成熟且具前瞻性的家庭政策，絕不能只停留在「錦上添花」的催生與祝福，更必須具備「雪中送炭」的危機承托力。

回看香港，家庭議會歷年來一直致力推廣「愛與關懷」、「責任與尊重」等家庭核心價值，這些固然是社會穩定發展的基石。然而，當我們積極向大眾宣導「家庭和諧」的美好願景時，也必須正視社會變遷下的現實：當家庭面臨結構轉變、甚至瓦解危機時，我們是否有足夠的安全網？對於正處於水深火熱的單親家長而言，他們當下最迫切需要的，除了理念的倡導，更是切實的生存與情緒支援。

跨部門求助迷宮

當事人疲於奔命

香港具備一定的社會福利基礎，我們有家事法庭、綜合家庭服務中心、法援等。但在實務前線中，我們常常看到：當一個當事人身心俱疲時，還要獨自穿梭於法庭、社署、房屋署等不同部門之間，處理繁複的程序。

如果個案牽涉資產分配爭議或居住權益，弱勢一方往往感到徬徨無助。我們很難期望一個正經歷「人生大地震」的人，還有足夠的力氣去獨自拼湊這些零散的支援碎片。

我在議會內外一直倡議，也在現時的慈善服務中致力推動：一套完善的政策，不僅要在家庭圓滿時給予支持，更要在家庭結構改變時提供實質的過渡機制。

三大方向多走一步

提供實質過渡機制

對接國家的發展方向，香港可以朝以下方向多走一步：

1. 推動「一站式」過渡期支援：建議相關部門探討整合現有的法律諮詢、情緒輔導及短期住屋支援。透過「個案管理模式」，讓當事人能在同一個網點獲得連貫的服務，免卻重複覆述創傷的痛苦。

2. 肯定「照顧者」的重投社會機制：社會應肯定照顧家庭本身就是巨大的貢獻。我們需要為長年脫離職場的離婚婦女，提供更具彈性的職能培訓與託兒配套，助她們重拾自信，奪回生活主導權。

3. 持續優化贍養費追討機制：確保離異家庭的兒童及照顧者免受經濟匱乏的威脅，是保障婦女及未成年人權益的重要課題，這點與國家的發展大方向不謀而合。

我們常說要建設「家庭友善」社會。一個真正具備包容力的社會，應該有足夠的厚度去承載各種形態的家庭。婚姻可以結束，但生活不應被逼入死角。配合國家對婦女及兒童權益的重視，提供實質的制度承託，讓經歷創傷的家庭能有尊嚴地重新出發，這才是「重視家庭」最溫暖、最深刻的體現。

作者林素蔚是註冊社工，家庭治療碩士，慈善機構行政總裁，第七屆立法會議員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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