冷門選修科瀕危　聯校合辦課程或成出路？

新高中課程下，學校可在20個選修科目中自行決定開辦的科目及組合，然而，部分選修科目的開辦學校數目及報考人數近年持續偏低，2017/18 學年於中四級開辦服裝、成衣與紡織及綜合科學的學校，更分別只剩五間及九間。新高中學制強調為學生提供多元學科選擇，政府應完善選科機制，可考慮透過聯校合作開辦課程，整合區域資源以配合學生需求。

2019年DSE音樂科及體育科於本周四（18日）開考。（資料圖片）

「冷門」科目開班難 學生選科受限

文憑試部分甲類選修科目考生人數偏低，去年中國文學科、設計與應用科技、倫理與宗教、健康管理與社會關懷、組合科學及體育的報考人數，分別只佔整體約1-3%，英語文學、音樂、食品科學與科技、服裝、成衣與紡織及綜合科學更分別只佔不足1%。

2014-2018年部分甲類學科報考的日校考生人數佔整體日校考生人數的百分比（來源：考評局香港中學文憑考試歷年報考情況及成績統計）

科目選修人數下降或導致愈來愈少學校開辦相關科目，例如，近五年考生人數跌幅最大的組合科學及中國文學科，開辦相關科目的日校數目亦有下跌趨勢。2018年DSE組合科學的參與日校有近60間，但2017/18學年在中四級開辦該科的學校只剩37間。上學年在中六級開辦中國文學科的學校有148間， 中四級卻只有129間。

新高中學制標榜科目多元化，讓學生的選擇打破傳統的文理分流，學生應可據其興趣和能力選擇科目，在課程架構下，學校可在20個高中選修科目、30多個應用學習課程，以及六種其他語言中，提供合適和足夠的選修科目供學生選擇。不過，開辦的課程及其組合由學校自訂，據教育局調查，上學年學校平均開辦11個選修科目，部分學校或基於資源分配的限制未為「冷門」科目開班，或因選修人數不足而停辦科目，學生因而失去選修機會，未達政策原意。

2017/18 學年開辦高中科目的學校和修讀學生的數目和百分比（來源：教育局課程發展處文件）

聯校課程成出路 中央平台簡化行政程序

雖然自2009/10學年起，教育局設有多元學習津貼（其他課程），為每個新高中班級提供每年$7,000基本津貼額，鼓勵學校合辦不同高中科目，調派校內教師或僱用其他機構教授有關科目，善用跨校資源以照顧學生的不同選修偏好。教育局指，會進行學校探訪，了解學校運用津貼開辦高中科目的聯校課程的情況，及舉辦分享會，讓學校透過良好示例的經驗分享，更有效運用津貼推行聯校課程。

然而，對不少學校而言，開辦課程仍需面對行政障礙，籌辦及營運程序繁複，依賴學校之間自行聯繫及安排，更可能涉及課程質素及權責問題，令不少學校卻步，有參與計劃的教師指，聯校課程為教師帶來更大的工作量，包括在組織和編排課堂上花上更多時間，同時亦須兼顧各校的教學進度。聯校合作進展緩慢，當局卻只提供資金津貼，計劃未見突破性成效。2010年約60間學校參與聯校課程，經過近十年，至今仍只有約150間中學參與，當中較多學校合辦的體育、音樂科考生人數比例過去五年只微升不足一個百分點。

據報大埔區08年開展「高中課程聯網計畫」，參與學校數目近年維持在十所左右，自行合辦音樂、視覺藝術、體育、應用學習和西班牙文等科目。至於屯門和元朗兩區亦有中學自2012年起共同開辦開辦音樂、體育、日文和法文等科目。去年葵青及荃灣兩區約十所中學，擬以外購機構服務形式，共同開辦音樂、體育、視覺藝術和日文等科目。

2010年聯校課程數據。（來源：立法會文件）

面對部分選修科目持續弱勢，政府有責任更積極地推動聯校合作，在整合地區教學資源上，不能單靠校本管理，教育局應提供更多支援，助學校簡化行政程序。既然教育局已備有各區學校開辦的科目、選修學生人數，局方可考慮進一步設中央機制，開放予各區有意開辦聯校課程的學校申請，收集各校可提供的科目及各校申請選修校外科目的學生人數等，加強訊息流通，推動資源調配。另外，局方應加強專科教師的培訓，調整班師比等，讓學校獲足夠的資源及人手落實多元學習，及確保教學質素。

當然，部分科目未吸引學生選修，亦與考評制度及科目設計有關，除了擴闊選修的自由度，教育局亦應考慮進一步剪裁必修課程，讓學生可投放更多時間在自由選修的科目上。新學制下學生需要修讀中、英、數、通識四科必修科，比舊制預科生學生必修中、英兩科並當作半科成績計算，學生需投放更多時間操練試卷，修讀選修科的課時變相減少。就此，「01觀點」早已指出，局方應將中文科化繁為簡，只考讀寫，及適度剪裁通識科，保留公民和政治教育等重要單元，並刪除其他無關宏旨的單元，以減少必修科產生的壓力，讓學生在高中階段可更集中於選修科目。