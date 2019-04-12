以色列：21世紀的種族隔離暨殖民大國

以色列大選結果塵埃落定，現任總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）領導的保守利庫德（Likud）集團，成功擊敗由甘茨（Benny Gantz）領導的「藍與白」聯盟。一如選前所料，幾乎所有右翼政黨，包括Shas、UTJ，以及Yisrael Beiteinu等，都已表達支持內塔尼亞胡，使他將超越開國總理本古利安（David Ben-Gurion），成為在位時間最長的總理。 儘管內塔尼亞胡現有三宗貪腐案纏身，但是次選舉亦清楚反映出大眾的意願——選民不僅支持他續任總理，更表現出對現行種族歧視和殖民政策的肯定和「再授權」。選前內塔尼亞胡為爭取右翼選民及政團支持，表明若再次連任，以色列將吞併約旦河西岸的猶太殖民區。如今連任已成定局，可以預料未來以色列將會變本加厲，橫蠻地加快擴大定居點，以趕絕原居的巴勒斯坦人。

在伊朗核問題、耶路撒冷地位等問題上，內塔尼亞胡與特朗普「合作無間」。(視覺中國)

行政、立法當作殖民工具 巴人還尚餘多少生存空間？

自1967年「六日戰爭」後，以色列就在強佔得來的土地，陸續建立猶太人定居點。事實上，以色列歷屆政府都以各種法律和行政手段，擴大殖民地的據點，還提供補貼、稅務減免及各項電水費優惠，鼓勵以色列的猶太人在沒有國際社會認可的定居點，建立永久居住地及經濟中心。儘管以色列當局偶爾會用上國家安全作藉口，合理化其殖民活動，但背後的政治盤算昭然若揭——即在強佔的土地上製造「地面證據」（facts on the ground），以確保巴勒斯坦在任何形式的最終協議上，可獲的領土將愈來愈少。

以色列大選：內塔尼亞胡被指涉貪，有當地民眾多番示威抗議。（Getty Images）

過去多年，以色列已有「層出不窮」的手段，來強佔巴人的土地和財產，其中一條就是《缺席者財產法》（Absentees’ Property Law）。該法訂明，所有在1947年11月29日後被驅逐、逃離或離開該國的人，其財產會交由以色列當局控制作為「保管」。不過，當「缺席者」的財產被充公後，很多時當局都把土地移交到半官方機構猶太民族基金（Jewish National Fund），繼而管理並轉讓至猶太人手中（注一），用以配合官方拓展殖民政策。據聯合國的資料顯示，單在去年12月，西岸已有460個原屬巴人的建築物被拆除或充公，與2017年同期相比上升10%，當中更有一所新建的學校被希伯倫社區佔領並拆除。

正在興建中的一個猶太定居點，位於西岸南部（視覺中國）

據國際特赦組織（Amnesty International）的報告指出，現時當局已有大概250個定居點，遍布整個約旦河西岸，而大多數的定居者都住在西岸C區（Area C），但亦有約三分之一居住在東耶路撒冷。更甚是，以色列不僅有意開墾住宅用地，也控制了C區60％土地（超過53,000公頃），當中包括20個工業區和估計9,300公頃的農業用地。更有甚者，在「國家安全」的考量下，以色列軍方對巴人實施了嚴格的行動自由限制，超過400多公里的道路不容巴人使用，連帶正在興建的700公里的「隔離牆」（用以分隔西岸和以色列）等等舉措，均證明踏入21世紀後，種族隔離和殖民主義仍在文明社會陰魂不散。

©Haitham Nouraldin。HIPA Hope 2018-2019圖片故事組第一名。加沙地帶巴勒斯坦人的示威衝突。（HIPA via 視覺中國）

以色列罪行罄竹難書 巴人基本人權蕩然無存

對於長達半世紀的高壓政策，國際社會實非全無回應，惟以色列素來就是以蔑視國際共識自居。例如，2016年12月，聯合國第2334號決議已明確寫道，「以色列有義務嚴格遵守1949年8月12日《關於戰時保護平民之日内瓦公約》規定的法律義務和責任⋯⋯（聯合國）譴責所有違反國際人道主義法和相關決議，旨在改變1967年以來被佔領的巴勒斯坦領土⋯⋯包括修建和擴大定居點、遷移以色列定居者、沒收土地、拆毀房屋和導致巴勒斯坦平民流離失所」，惟以色列早已「習慣」了國際社會的譴責。

不過，定居點政策僅屬以色列視人權如無物的一例，以色列還有不少罪行值得一記。由於在以色列眼中，容許巴人回歸到原居地將會改變該國的人口結構，削弱猶太人的地位。所以，不論是國際法院（ICJ）裁定「六日戰爭」所奪取的定居點是非法擴張，或是聯合國在超過135個場合多次重申巴人的「歸鄉權」（Right to Return），以色列都因為決議並無強制性，繼續無視「歸鄉權」是不可剝奪的權利（Inalienable Rights）的基本權利，壓榨巴人的生存空間，實為近代國際治理的一大敗仗。

巴勒斯坦人在2018年3月30日起，多次在加沙邊境舉行「回歸大遊行」抗議活動，要求當地難民及其後代能夠回到他們祖先在以色列或西岸的村莊，以及希望以色列和埃及解除對加沙地帶的封鎖。圖為加沙邊境示威活動資料圖片。（Getty Images）

除此之外，去年巴人發起的「回歸大遊行」（Great March of Return）中，以色列軍隊亦有犯上戰爭罪之嫌。聯合國一個調查委員會的文件寫道，「委員會有充分理由相信，在大回歸日期間，以色列士兵違反了國際人權法和人道主義法，其中一些違法行為更可能構成戰爭罪或危害人類罪」⋯⋯「委員會亦有合理理由相信以軍狙擊手向記者、救援人員、兒童和殘疾人士開槍⋯⋯」這還是一個以民主自居的國家應有之義嗎？

諷刺的是，1994年曼德拉（Nelson Mandela）贏得南非大選，象徵着南非的種族隔離政權走向終結；今天，內塔尼亞胡贏得大選，卻標誌着種族隔離和殖民主義在以色列仍是大有市場。平情而論，現時巴人的困窘，或多或少都可反映聯合國的根本缺陷所在，故短期仍難有作為，但仍須強調，二戰後確立的國際法已對基本人權早有共識，以色列絕無半點理由（包括國家安全），可以奪去巴人手中具有凌駕性和不容談判（Non-negotiable）的基本人權。