【逃犯條例】民建聯忽然中立　難甩當初「盲撐」之過

自市民發起反《逃犯條例》修訂運動以來，政府回應始終落後民情一拍，致民間怒火愈燒愈旺，示威者則以連綿不絕的遊行和衝撃行動步步進逼，特首林鄭月娥由最初企硬照讀，至不得不宣布「暫緩」，最近更承認修訂工作「完全失敗」，條例草稿已「壽終正寢」，態度已有較大轉變。雖然林鄭仍堅持不說出「撤回」兩隻字，但經過六月和七月的浪潮，在林鄭的「傲慢與偏見」之下，導致建制陣營分崩離析，已是不爭的事實。

林鄭自製完美風暴，全港群情洶湧，建制陣營紛紛割席自保，是情理中事。最近就連民建聯蔣麗芸也出來「抽水」，形容林鄭「進退失據」，批評對方沒有回應示威者訴求之餘，亦令支持修例者感失望，建議林鄭乾脆講「撤回」。



但其實在短短不到一個月前（6月21日），蔣麗芸也曾經說過，政府加強宣傳後可衡量是否重推《逃犯條例》修訂，一度引起輿論嘩然，迫使民建聯急忙在網站發布新聞稿與其「割席」，稱「民建聯理解和尊重特首作出暫緩修例的決定，以避免社會進一步撕裂，讓社會回復平靜。」



隨後6月23日，民建聯主席李慧琼於電視台節目進一步提到，強調政府應思考是否要更積極主動回應遊行人士的訴求，亦要思考「點解去到現在仲要咁堅持呢？」此等發言，與政府已幾近割席，執政聯盟亦名存實亡，以「進退失據」形容民建聯，大抵也頗為貼切。

民建聯立法會議員蔣麗芸則批評，林鄭現在是進退失據，「 既然講得出『壽終正寢』4個字， 即是條例「不會翻生」，乾脆講『撤回』又如何？」。（資料圖片）

更何況，我們不應忘記的是，在6月9日數十萬市民上街遊行之後，政府當時漠視民意，當晚宣布會照計劃在6月12日二讀，民建聯次日（10日）就發新聞稿力撐政府，稱「明白並重申支持特區政府有修訂《逃犯條例》之必要。」如今民建聯一口一句民意，最近更有民建聯區議員出來勸喻政府應改「唔聽人講嘢」的作風，真不知道他是裝傻還是身處平行時空，其實民建聯也應該反躬自省，勿以為割席就能置身事外。



更令人啼笑皆非的是，民建聯經常要求政府宜「加強溝通、宣傳，以釋除市民疑慮。」但其實在現屆行政會議成員當中，葉國謙和張國鈞都是民建聯籍的非官守議員，官守議員劉江華曾任民建聯副主席，過去黨主席李慧琼亦曾任行會，政府及民建聯本即命運共同體，一而二、二而一，而民建聯作為立法會最大黨，理論上應該能解民意，最少亦該掌握社會脈搏，明白何事不可為。但在是次事件，民建聯居然與政府官僚一同誤判，離地萬丈，它作為「第一大黨」和執政聯盟的主要成員，與廣大民情隔閡不通，本已失職，如今竟然還厚顏無恥地要求政府加強溝通，擺出一副隔岸觀火的姿態，如斯擔當，實在令人齒冷。



民建聯若真有意與政府割席，亡羊補牢，彌補社會撕裂，重新出發以凝聚社會共識，全體民建聯籍的行會成員最起碼也應該考慮引咎辭職，以行動推動行政會議重組，否則戀棧權位，口惠而實不至，當初盲撐之過，如何足以贖罪？