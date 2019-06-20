【逃犯條例】如何避免香港政府將來出現更多「林鄭們」？

經過近日連串政治風波，可能最令市民感到意外的，是號稱「好打得」的特首林鄭月娥，竟然在《逃犯條例》一事上，遭逢了其政治生涯當中最為嚴重的「滑鐵盧」。在6月16日的反修例大遊行中，示威人數有機會創下自回歸以來新高。港府固面對管治危機，社會亦重新陷入撕裂，至今未有平息跡象。 早前「01觀點」曾經撰文，提及自6月9日「反逃犯條例遊行」以來，林鄭多次錯過可令事情降溫的機會，但不幸因其公關手段過於拙劣，回應屢屢慢社會期待一拍，不但錯失先機，而且其傲慢不近人情的嘴臉更是不停「提油救火」，催使市民的行動不斷升級，終至不可收拾。

有市民斥警方濫權，林鄭月娥只多次重申，現時有行之有效的機制去處理相關問題。（李澤彤攝）

不過，港官的「離地」，應對危機慢人一拍，永遠只懂得視乎社會反應擠牙膏式僵化回應，打一下動一下（甚或不動），而不擅長先輿情一步作政治性決策，防範危機於未然，也並非只是林鄭一人的問題，近期幾乎涉及《逃犯條例》修訂一事的高官，大抵皆是如此。



在過去承平時代，公務員治港曾被視為是「蕭規曹隨」，可用以維持香港既有管治模式和體制的穩定象徵，雖未必有大魄力推動政治改革，但最少可給予市民一種可維持既有生活方式的信心。不過，隨着香港自2014年以降，政治爭議日漸成為社會聚焦的核心，政府應對能力拙劣，凡事高舉「現行機制」，只懂得遏制聲音而懶於疏導人心的缺陷已漸露人前。現屆政府上台之初，原本希望將社會重心引導回經濟民生議題，揚長避短，待社會人心修復後，再循序漸進地推動具政治爭議性的政策。



然而，近期《逃犯條例》風暴揭露了過去數年的平靜只不過是假象，香港終究需要一名懂得處理政治爭議的政治家，否則即使林鄭下台，若將來上台的仍是「林鄭月娥們」，恐怕是於事無補。事實上，林鄭月娥作為典型的官僚政客，其政務主任（AO）出身的背景，已相當限制了其處事方式。以現時AO入職考試強調的能力來說，多着重於尋求共識，希望平衡各方利益。面對任何政策議題，他們首先需要設想的，是該議題所涉及不同持份者的可能意見，再尋求多贏方案。

【五不特首】6月18日下午4時，林鄭月娥終於現身，在約50分鐘的記者會上，她多度表明向港人「真誠致歉」，重申未化解矛盾紛爭前，絕不會貿然重啟立法程序；但對於民陣五大訴求，包括撤回修例、特首下台、追究開槍責任、收回暴動定性，以及承諾不檢控示威者，均無一答允。（鄭子峰攝）

然而，我們必須指出的是，如果政府的「管治理性」僅局限於兼顧所有持份者的意見，包括商界、市民、專業界別。但放在實際的社會情景當中，各持份者的社經地位不同，抗逆能力亦有高低之分。很多時候，政府只要稍為向既得利益者退讓一步，已經對社會弱勢造成極大影響。因此一旦香港社會走進一個求變、求突破的年代，這種思維模式往往令市民覺得政府施政「離地」，甚或在不斷利益再平衡之後，已經讓政策失去解決問題的初衷。



這類型的人才自然有其作用，特別是在維繫政府日常運作方面；但如果在激烈變動的年代，讓他們作為帶領香港前進的舵手，就只能說是全體香港市民的不幸。面向將來，我們必須思考如何在公務員之外尋找更多的政治人才的培養途徑。在過去，香港政界缺乏人才培養機制的問題一向備受關注，故現時某些政黨也會在「正發言人」（由現任立法會議員擔任）之外設置「副發言人」，發掘黨內第二梯隊人士擔任，具政治專才培訓的意味。梁振英在2012年候任期間亦擬增加政治助理數量，希望在執政團隊中建立一個政治人才庫，使其成為日後司局長、以至特首人選的搖籃。