示威者希望與特首同樣「霸道」嗎？

周一（8月5日）一些反修例示威者發起「三罷」，不少市民支持；但同樣地，亦有許多市民希望返工，卻遭遇示威者企圖「強迫」他們參與罷工，方法是擾亂地鐵運作及阻塞道路，癱瘓交通。示威者可以選擇示威或罷工，這是他們的自由，但當他們阻礙其他人的自由，甚至用違法的方法，這顯然是超越自由的底線，絕對不能接受。

周一的示威及罷工是近期所有社會衝突的一次高峰，因為它直接挑戰所有市民的正常生活，而不是像之前在周六、周日頻發的抗議行動那樣，只影響局部地區。當這種行為遍地開花，而且直接挑戰社會秩序，甚至推動社會進入「無政府」狀態，大家或者是時候反思這場運動的走向。

香港人普遍不認同政府試圖修訂《逃犯條例》的種種作為，但反對行動升級到如此地步卻有着非常多的原因，並非只是因為條例的修訂。當然，各種原因——不論是政府施政連番失誤，還是未能果敢推動改革以化解深層次結構矛盾，核心就是社會對政府的管治失去信心。大家藉着這次機會，將所有問題集體爆發，無可厚非。但作為一個對自由如此珍惜的社會，為什麼必須強迫所有人認同自己的觀點，甚至用非和平的方式阻礙別人實踐自己的選擇？己所不欲勿施於人，這是所有追求自由的人必須堅持的，但反修例的示威者並沒有做到這一點。

香港現時彌漫着一種強大的「政治正確」，不支持示威者就好像是站在歷史錯誤的一邊。這種「霸道」與我們的特首的「霸道」恐怕不相伯仲，是五十步笑百步：前者強調自己是為了「光復香港、時代革命」，理想宏大，所以「霸道」；後者則認為自己秉承「好打得」品牌，所做的必然是對的。別人不同意就是因為愚昧，所以我可以「霸道」。試問，香港市民是否只能夠從這兩個極端選擇？我們不要無政府主義，更不要傲慢的官僚主義，我們不需要革命，而是需要強勢和徹底的改革。

香港面對不少問題，示威是為了表達我們的態度，要求政府解決這些問題。一些人認為如果不使用暴力，這個政府不會理會市民要求，部分市民亦對這種似是而非的解釋暫且接受。然而，目前的暴力與「無政府」狀態是我們所想要的嗎？不是。更何況這種打着「不合作運動」的說辭，事實上卻是一種無知與誤導。提出口號的人應該回去讀一下印度「聖雄」甘地當年推動「不合作運動」時的做法，或許可以更好認識這場運動的走向。真正的不合作運動不會動用武力，更不會用強迫手段要求其他人參與。究竟鼓吹過激行為的示威者是無知，還是沒有能力想到如何可以不用粗暴行為達到自己的目的？要記住，當年甘地是要「獨立建國」，而獨立建國恐怕不是當下用「光復香港、時代革命」口號包裝的香港街頭抗爭的目的。既然如此，就更不需要做出如此暴力行為。

香港確實有不少問題要解決，而且這些問題都非常嚴重，政府必須即刻面對。但香港市民應該知道，政府的官僚主義和不作為，並不能通過無政府主義來改變，更不能將香港原來的生活方式徹底改變來達到。政府需要更高的智慧和決心改變不公平的現狀，示威者亦需要智慧和自我約束來找到團結社會逼迫政府進行全方位改革的目標。《香港01》從一開始就強調「是時候改變了」，「社會撕裂、大家都輸」，我們一直強調香港必須進行全面的社會改革，但我們不同意任何意義的「無政府」狀態，更不認同用街頭巷戰的方式來達到逼迫政府就範的目的。這既是我們深信因為這些方法無法完成其任務，亦深信這種行動將會讓社會付出沉重代價。