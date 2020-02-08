政府須向弱勢群體提供口罩

新型冠狀病毒疫情持續蔓延，本港確診個案亦不斷增加。在這種情況下，防疫物資特別是口罩不敷應用，已成為一個亟待解決的問題。雖然政府已在全球多處訂購逾4,800萬個口罩，但連同已送抵本港的300萬個新口罩，合共只得1,200萬個口罩供各部門使用，而且會優先給予衞生署醫護等前線人員。疫症當前，支持醫護是應有之義，但我們亦不要忘記社會上仍有不少處境被動的長者和低下階層。政府必須繼續搜購，同時協調社會上的抗疫物資，並在可行情況下，撥出足夠口罩給上述弱勢群體，不要讓他們「自生自滅」。

弱勢群體本來就是最應受到保護的一群，今次疫情更令他們處於水深火熱之中：許多長者被迫長時間在藥房外排隊取籌，但卻未必保證可以買到口罩；低收入家庭無力購買動輒被炒買至接近50元一個的口罩，唯有「循環再用」；也有「劏房」住戶為了躲避人群聚集的衛生風險而不敢外出，被迫瑟縮在通風不佳的斗室內，變相暴露於另一種衛生風險之中。

許多長者被迫長時間在藥房外排隊取籌，但卻未必保證可以買到口罩。（資料圖片／梁煥敏攝）

倘若有市民欠缺足夠口罩，防疫工作便會出現缺口，最終只會威脅公共衛生。有見及此，港府責無旁貸，理應主動介入市場，包括仿效澳門以實名認證方式限買限售口罩，避免少數人囤積過多物資，加劇低下階層的困局。可惜的是，港府似乎仍然不清楚自己應該扮演什麼角色，例如特首林鄭月娥早前聲稱，懲教署口罩不應推出市場，以免造成競爭。政府身處非常時期卻不知變通，依然死抱「自由經濟」邏輯，實在匪夷所思。

相比之下，民間反而更加積極——印度裔前藝員喬寶寶向長者派發口罩，香港電視主席王維基亦斥資155萬港元購買機器，自行生產口罩。我們要問，港府明明坐擁萬億儲備，而且在許多國家設有經貿辦事處，為何沒有做好採購工作，導致搶購潮愈演愈烈？

香港電視主席王維基亦斥資155萬港元購買機器，自行生產口罩。（HKTVmall FB圖片）

喬寶寶、王維基等熱心人士願以伸出援手，值得鼓勵，但單靠民間努力並不足夠，畢竟長者和低下階層人數甚多，他們必須由掌握大量行政資源的政府來照顧。以目前的情況來看，疫情可能還會持續一段時間，政府實在不應再怠政懶政，而是應以更積極的態度領導抗疫運動，保障公共衞生。

向前線醫護人員供應防疫物資是政府份內事，我們同時希望當局能夠正視基層困局。正如「01觀點」早前呼籲，它一方面應該繼續在全球各地搜購口罩，通過增加供應，從而安定民心；另一方面，它亦應該積極協調社會各界，包括與社福機構和區議會合作，為弱勢群體提供口罩。否則，公共衛生會便出現缺口，不利社會擊退疫症。