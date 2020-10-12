學童精神不健康　情緒教育如白紙

過去一年，社會突發事件尤多，市民正常的生活節奏與秩序被打亂，令人壓力倍增。而對於年紀尚輕的學童來説，DSE安排的改變、停課與復課的不斷轉換等，更讓他們在原本不輕的課業外要承受更多壓力，以至於過去幾個月不斷出現有學童求助甚至輕生的報道。因此，港府未來實應關注更多學童的情緒教育與支援。

即使沒有過去一年的社會變化，香港學生情緒壓力早已經是不容小覷。自2013/14學年起的5個學年中，共有73名中、小學生自殺身亡。根據香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心的數據，自殺人數比率的升幅亦達76.1%。2018年經濟合作暨發展組織國際學生能力評估計劃（PISA）數據也顯示，香港學童社交及情緒抗逆力僅排在全球第42，亟待加强。

以青年為本的民間智庫MWYO近日提出一份關於社交及情緒教育的研究報告，確立了抗逆力是可被培養的本性，並且建議香港社會加强學童社交及情緒教育，提升學童的抗逆能力，而不是等到他們出現精神健康問題時才介入治療。

然而香港目前正正相當缺乏這類教育。香港青年協會全健思維中心於2017年進行的「情緒教育教師意向調查」顯示，絕大部分教師表示希望在處理學生情緒時獲得支援，其中逾六成表示「沒有空間與學生傾談」以及分別有四成左右表示「欠缺知識與技巧處理學生的情緒問題」和「難以評估學生的情緒狀態」，顯示香港在加强社交情緒教育上硬件和教師培訓上的缺乏。

（中電提供圖片）

政府欠缺長遠規劃

可惜的是，在過去三年的《施政報告》中，僅2018年《施政報告》提到了學童壓力的問題，其內容對學童壓力的關注也止於蜻蜓點水，僅觸及評核制度引致過度操練的現象，並未有從根本上探討應該如何加强情緒教育和學童的抗壓能力，讓學童學會就各項壓力向外表達、求救，遑論拿出把「治療」為主的應對轉為預防為主的長遠規劃。

反觀美國、英國、芬蘭、新加坡及台灣等國家和地區，它們早已把情緒教育放在首要教學目標內。比如英國的中、小學課程中，關係及性教育已是法定强制課程。芬蘭雖沒有采取强制措施，但將小學生每三年才轉一次班納為學校的教育目標内，鼓勵學校發展師生、同學間更深厚相互支撐的關係。香港在這方面實在如白紙一張，乏善可陳。

原定於周三（14日）發表的施政報告，料於下月底前公布，政府在教育規劃上必須認清精神健康是一切教育的根基，幫助每一名孩童擁有快樂、健康情緒，享受學習與生活，再幫助他們走向自我實現的成長、成功之路。在為科研、大學宿舍、學券注資之外，政府今後應認真處理對學童情緒教育的規劃，增撥資源讓學校可以擁有更多的人手、空間實現這一目標，也讓教師有足夠的支援解決這些問題。畢竟相對於公式和古文，情緒管理才是更能讓每一個香港小朋友受用終身的技巧。