何以有人對新加坡旅遊氣泡不雀躍？

新加坡成為與香港首個建立旅遊氣泡的國家。商務及經濟發展局局長邱騰華在本周四（16日）宣布雙方達成原則性協議，容許在出發前72小時持有新冠病毒檢測陰性證明的兩地旅客乘坐指定航班進行往來，而且他們抵埗後可免隔離期、行程不受限制。措施宣佈之後，港人對此反應不一，有人樂見終可以免檢疫外遊，但有人卻表示目的地缺乏吸引力。

邱騰華指，港府已與新加坡就航空旅遊氣泡達成原則性協議，現需時數周完成修例及準備工作，完成後即可開展。（余俊亮攝）

縱建氣泡 港人旅星意欲未必高

港府早前宣布與粵澳兩地及11個國家商討放寬旅遊限制，結果是海外的新加坡率先跑出，並以檢測取代強制隔離檢疫。新加坡交通部長王乙強指，兩地傳播病毒感染率低，面對風險相若，並且同樣設有嚴格機制控制疫情，所以雙方之間旅遊氣泡才能成事。況且香港與新加坡均是區域航空樞紐，但面積狹窄的兩地沒內陸機航班支撐客運業務，航空公司面臨危急存亡之秋，政府自然急需設法回復跨境航運。

不過，多少人願意「走進」旅遊氣泡是一大疑問。首先，檢測費每次動輒過千元，兩地政府又未敲定旅客到埗要否再做檢測；如果每逢離境入境也要檢測，費用合計恐怕比機票和食宿更貴。其次，兩地還在磋商細節途中，例如制訂認可檢測機構名單、指定航班與修改衞生法例等，故真正成事預計要等到聖誕節前，屆時兩地進入冬季，感染個案可能回升，隨時使得氣泡未發大就爆破。第三，兩地個案至今均未清零，有港人因此擔憂在新加坡染疫後需要滯留當地和應付大額醫療費。第四，新加坡並不是港人熱門旅遊地方，部分網民更直斥當地欠缺景點而不值得專程旅遊。

旅遊氣泡：新西蘭及澳洲在5月引起外界注意，是因它們是第一批商談「旅遊氣泡」的國家，名為「跨塔斯曼旅遊氣泡」的計劃，讓兩國公民可來往兩地，而不用接受隔離或檢測。它們本想在9月實行，但因8月初澳洲維多利亞省爆發疫情，於是計劃已暫擱。圖為2017年12月，前來澳洲黃金海岸滑浪的人在等待大浪來到。（AP）

氣泡要鞏固 還看抗疫成敗

平情而論，不少港人更期望能先與內地、日本和台灣等經常來往的地方建立旅遊氣泡，這恐怕才是新加坡旅遊氣泡沒獲得太多掌聲的原因，然而站在各地政府立場，抑制輸出、輸入個案至關重要，她們實在不能倉卒開放香港旅客入境。廣東省、澳門多天零確診，兩地政府自然不願失守，對於恢復港客流存有高度戒心；至於多天零本地確診的台灣雖有零星輸入病例，但在外部政治因素影響下估計同樣不會輕易對觀光港客放行。至於日本政府儘管早前有傳欲放寬外地人入境安排，不過當地近來每天依然有新增數百宗個案，疫情根本比較香港還要嚴重，暫時難望雙方可以重啟旅遊交流。

其實日前環港旅遊飛機票迅即售光，已可看出不少港人的確急欲外遊，而且本地旅遊零售企業面臨倒閉邊緣，同樣亟需入境旅客救亡。無奈本地確診個案未清零的香港，實在不易向疫情更輕的地方爭取「通關」，而新加坡今次肯開「綠燈」肯定已是來之不易。港人若想在全球疫情反覆局下增加旅遊點，那就先要真正交出亮麗抗疫成績，政府之間更要實事求是。是次建立旅遊氣泡最大意義，無疑在於為我們提供一個機會先行釐訂一套安全旅遊的準則，累積經驗以備各地疫情進一步舒緩時能更快完成放寬旅遊制安排。