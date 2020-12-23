九巴開放抵站數據漸見曙光　運輸署須定時間表

九巴的應用程式新增新巴、城巴路線及實時抵站時間，網民對此有讚有彈。有意見指乘客可以一個程式可以查遍港九新界巴士路線和已經兼容的電車資訊，毋須穿梭不同程式，亦有意見指九巴利用同行免費公開數據到自家程式，沒有「等價交換」之餘，更有機會藉此吸納更多廣告牟利。交通營辦商運用開放數據謀利並無不妥，但運輸署作為推動開放數據和智慧出行的政府部門，好應督促營辦商公平利用數據，並為開放數據設時間表。

相較於把實時抵站數據等交通數據留在各個運輸營辦商，開放數據有助政府和民間監察脫班，分析出行趨勢，也有助商業第三方程式整合交通資料，方便規劃出行，以至開拓針對地區居民的業務。自從開放數據潮流吹至香港，社會已有聲音要求交通營辦商開放數據，亦要求政府把此要求納入延續專營權的條件。包括九巴等專營機構均以數據屬公司私產和涉及商業營運資料為由多番拒絕，忽視其公共利益。政府亦受制於營辦商，放棄利用專營權這籌碼，在智慧出行範疇落後於其他城市，一直備受批評。

運輸署推出「香港出行易」的綜合流動應用程式，結合了駕駛、步行及乘車資訊。

九巴、港鐵落後同行 數據未「等價交換」

直至2016年，電車公司率先開放數據，取得不少掌聲。過了三年，新巴、城巴、大嶼山巴士和港鐵部分路線陸續加入。正因為九巴和港鐵一直沒有開放全部數據，導致運輸署自家製作的「香港出行易」有如「跛腳鴨」，用家使用程式搜尋九巴路線抵站時間時需要跳回九巴程式，成為出行最後一道障礙。

九巴手機應用程式可以同時搜尋電車實時預報。（資料圖片）

此外，當各營辦商開放數據步伐有異，就會招致不公平營運之嫌。約於本月初，九巴程式加入新巴、城巴路線及抵站時間，而數據來自政府「資料一線通」的開放數據集，連同兩年前已經加入的電車數據。換言之，乘客可以只用九巴程式就可查詢主要地面公共交通工具的出行資料。

一個程式通全港本應是好事，問題是其他營辦商未能得到同等好處。各交通營辦商均在其應用程式加入廣告，照理說，程式內容愈廣泛，用家使用程式時間愈長，營辦商透過程式帶來的廣告收入應該愈高。因為九巴迄今未開放九巴和龍運巴士實時抵站時間數據，從商業角度而言，此舉會削弱城巴、新巴應用程式的競爭力。再者，營辦商之間未能以相同方式互通抵站時間，不符開放數據的理念。

九巴已交數據 卻未有時間表

《香港01》分別向九巴及運輸署查詢，雙方均確認九巴和龍運已向政府開放全部巴士到站預報時間原始數據。運輸署指在10至11月就有關安排及規格與九巴協商，現「正落實把原始數據製作成實時抵站數據的具體細節」。完成後，格式、更新頻率和應用程式介面將與現時新巴、城巴於「資料一線通」上發放的形式一致，而且於「香港出行易」直接顯示。然而，署方尚未訂立公開數據時間，只回應適時公布時間表。

英國國會在2017年4月通過《巴士服務法案》，要求巴士營辦商開放評估準時程度和表現的數據，並於2022年前完成。（圖片來源：Wikimedia Commons）

雙方的回覆至少確認九巴終向開放數據踏前一步，值得肯定，但運輸署應該更進一步，訂立落實時間表，使外界監察進度，早日享受開放數據的好處。參考英國例子，政府規定明年1月7日起，營辦商必須提供巴士位置數據，而且每10至30秒更新，到了明年3月，營運商更會提供抵站時間準繩度報告。

上文提及，港鐵現時只開放港鐵巴士及四條路線的列車實時到站資訊，運輸署回覆港鐵正研究開放更多數據細節和制訂時間表，署方將適時公布，這意味着開放的主動權在港鐵手上。眾所周知，港鐵是最多人乘搭的公共交通工具，開放數據的裨益最大，而政府是港鐵大股東，理應首先推動港鐵推行，當港鐵參與其中，便能帶動其他交通營辦商跟隨。港鐵如今大落後，又是辜負市民期望的例證。