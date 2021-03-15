【消費者權益日】賦權消委會　才可做得更多

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-15 17:28

周一（3月15日）為國際消費者權益日，今年全球消費者權益組織共同以「應對塑膠污染」為題，共同要求政府、商界為環保出多一分力。國際消費者聯盟組織從1983年起便將每年3月15日定為國際消費者權益日，藉此宣傳消費者所應有的各項基本權力，除了今年「應對塑膠污染」的主題之外，近年主題亦包括可持續消費、智能產品，以及電子商貿等範疇下的消費者權益等，這無疑是一年一度的機會讓我們反思：我們現在的消費者保障，真的足夠嗎？

今年國際消費者權益日以環保為題，它在本港或許更似是環境局的工作，但在消費者委員會訂立的《消費者權利和責任指引》內，消費者能否「享有可持續發展及健康的環境的權利」，一直是本港消費者權利的重要一環。而全球政府對消費者權益的保障，也不只局限於消費者有否被騙、價格是否「抵買」等基本範疇。

本港的消費者委員會作為全球消費者權益組織之一，他們今年也有響應活動，在國際消費者權益日推出影片呼籲政府、商戶和消費者正視全球塑膠污染。不過消委會作為本港法定機構，其主要職能卻只在於調停糾紛、提供及搜集產品或行業資訊、推廣可持續消費、向政府表達意見等，對於政府決策的影響卻往往來得間接。例如環保議題上，或許消委會可以對政府、商界作出呼籲，但最終政策如何推出、落實，這也更多是環境局的工作，而非消委會所能主事。今年國際消費者權益日以環保為題，對香港而言，其實更見全球消費者保障範圍之廣闊，以及香港消費者委員會職能之狹窄。

周一（3月15日）為國際消費者權益日，今年全球消費者權益組織共同以「應對塑膠污染」為題，共同要求政府、商界為環保出多一分力。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

消委會職能狹窄 政策參與有限

消費者權益的範圍廣闊，根據《消費者權利和責任指引》，除了今年的環保主題之外，消費者所應有的權利也包括獲得安全保障、取得正確資訊、獲得公正賠償，以及自由選擇的權力等等。香港消費者委員會的《選擇》月刊雖然不時帶來驚喜發現，好像在市民瘋搶口罩期間驗證口罩效用、為市民拆解隨身空氣淨化機除菌表現等，但消委會的職能其實難以充份捍衛消費者的權益。

本港對於消費者權利的保障，一直散見於消委會以外的其他部門，每至個案進入調查、執法、訴訟階段，消費者委員會可謂愛莫能助。例如涉嫌違反《商品說明條例》及《消費品安全條例》的個案不時是由消費者委員會接收投訴，但負責執法的卻是海關；對於投訴個案能否得到公正賠償，消委會亦只能扮演調解角色，一旦個案被迫鬧上法庭，消委會亦僅能提供訴訟基金作相關法律援助，消委會本身並無實權主動興訟。消費者的個體分散，使他們在搜證、提控等方面每每遇到困難，但消委會偏偏無法對症下藥幫助市民，也更見現時條例對於消費者權益的制肘。

消委會工作向來得到市民肯定，但他們若要在未來更進一步保障本港消費者的權益，也自然需要政府修改《消費者保障法例》以作配合，賦予消委會更大職權。（資料圖片）

加入調查執法權 應研集體訴訟權

香港市民若遇企業涉嫌違例，這些糾紛尚可透過有執法權力的海關、競委會、證監會等機構處理。然而對於不合乎消費者期望，但又未必涉及違法的消費者權益紛爭，消委會卻缺乏實權幫助市民。市民忙於生活，時間不足使其無法準備證據、翻閱條例，而市民本身也沒權力迫使企業交出文件紀錄，即使市民希望透過法律程序跟進事件，它背後可能帶來的訴訟費用、程序需時也令不少市民卻步。

香港政府若有心保障本港市民，便應跟隨全球消費者保障的步伐，研究參考在有關方面較完善的澳洲做法，他們給予當地競爭和消費管理委員會（ACCC）調查及執法的權力，也讓他們可以代表消費者控告商戶。而在澳洲，受同一產品影響的消費者亦能透過集體訴訟集合個體的時間、資金以此共同抗衡大企業，以此節省集體對簿公堂的成本。消委會工作向來得到市民肯定，但他們若要在未來更進一步保障本港消費者的權益，也自然需要政府修改《消費者保障法例》以作配合，賦予消委會更大職權。