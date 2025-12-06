立法會選舉｜善用選票改造議會　掃除香港改革阻力

立法會換屆選舉將於12月7日舉行。也許過去幾年，不少市民都對政治感到疲憊，對議會事務感到疏離，甚至對「改變」二字心存疑慮。但在這種複雜心情下，我們更需要冷靜思考：我們是否接受現狀？我們對香港的未來，應否有更高的期盼？如果我們因為各種理由放棄投票，是否等同將決定權拱手讓給那些最希望維持現狀的慣性力量？而我們的每一張選票，不正正就是對舊有意識施加壓力、提出要求的難得途徑？



宏福苑大火的慘烈教訓還在眼前，那種錐心之痛提醒我們，當管治系統的某些環節對民生問題陷入「無感」與「惰性」時，最直接的受害者就是普羅百姓。維修工程、消防隱患、屋苑管理、地盤安全，幾乎每一個部分都存在大大小小的官僚慣性。特首李家超已經明令徹查到底，並且必須進行系統性改革；而一個擁有足夠民意授權和鞭策的立法會，一群真正願意為民請命的代議士，相信可以更好地成為特區政府的改革夥伴，掃除改革阻力。

特區治理改革的最大阻力，正是那條由「利益固化藩籬」所構成的「老路」。

那條「老路」體現在對分配正義的漠視上。我們對日益擴大的貧富差距心知肚明，也清楚土地資源分配的嚴重失衡，更了解正是因為往屆政府對利益集團投鼠忌器，才會形成「有地不開發，有人無屋住」的哀歌。我們需要透過選舉，選出敢於指出問題本質、敢於觸碰結構性矛盾、敢於要求政府重奪土地發展主導權的改革新軍。如果我們不投票，那些習慣維護既得利益、漠視普羅大眾福祉的舊力量，將會繼續在整個治理群體當中佔據主導。

這條「老路」也體現在固守發展思維、抗拒「自我革命」的慣性上。香港長期依賴賣地和金融地產的舊路徑，使得「房屋」異化成為「財富積累工具」，導致政府和部分精英缺乏對「資本主義弊端」的深刻反思。我們需要透過選舉，選出能夠推動香港擺脫被金融地產壟斷的發展路徑、收入結構和分配方式的改革新軍。如果我們不投票，那些對政府決策只有支持、對重大政策爭議和施政失當卻會失聲的舊勢力，恐怕只會成為改革的絆腳石。

我們的選票，是對舊思維的否定，是對真改革的號召，更是對議會生態的最直接改造。你的一票，或許不能馬上改變一切，但千千萬萬張理性的選票匯集起來，就是一股確保選舉公平公正、促使議員不斷進步、鞭策政府改善施政、推動香港持續改革的強大力量。