內地餐飲「過江龍」　卷出香港新文化？

蜜雪冰城、霸王茶姬、農耕記......無論是在遊客眾多的銅鑼灣、尖沙咀，還是人流量較少的區域，都可以越来越頻繁地看見這些有着強烈品牌特色的內地「過江龍」。有論者認為，這些背靠成熟資本與供應鏈的品牌或可帶來「鯰魚效應」，以「上新快、服務好、價格平」等優勢，提高香港餐飲服務業的性價比，帶動整個行業正向發展。



內地餐飲在港迅速擴張

香港餐飲企業近年遇冷，2025年上半年有近300間商舖停業，當中餐飲業佔比約七成，超過20個本地品牌全線結業。與此同時，大量內地餐飲企業「南下」，進駐香港核心地區。2024年，蜜雪冰城於銅鑼灣區設立分店，月租15.3萬元。2025年，內地知名湘菜品牌農耕記以月租約13.2萬港元，租下波斯富街一個面積約4,000平方呎的樓上舖。霸王茶姬全球最大超級茶倉面積超11,000呎，進軍利東街。老牌茶餐廳「檀島咖啡餅店」灣仔分店近日結業，由內地連鎖餐廳「遇見小麵」進駐舖位，月租約19.8萬元，較高峰期便宜40%。

對本地商戶而言，10多萬元的月租依然是沉重負擔；但對於背靠成熟資本與供應鏈的內地連鎖企業而言，香港早已成為了搶佔「出海」市場的絕佳跳板。蜜雪冰城於2025年3月正式在港交所掛牌上市，由2023年底首進旺角，至2025年已在銅鑼灣、尖沙咀等區全面開花。霸王茶姬2024年9月首店進駐尖沙咀 K11 Art Mall，引發排隊熱潮，開業首兩天銷量接近一萬杯。遇見小麵自2024年正式進駐香港以來，已擴張至17間分店。

薄利多銷難敵高昂月租

部分以「物美價廉」為特色的內地品牌，來到香港後仍舊堅持平價，如蜜雪冰城的一杯檸檬水僅售9至10元，奶茶等產品的售價則為10幾元至20元不等，雖對比內地同品牌產品仍貴出兩倍以上，但對於香港奶茶店動輒30、40元的售價，已足夠親民。有論者認為，這些資金實力雄厚的內地品牌，或會造成「鯰魚效應」，以「上新快、服務好、價格平」等優勢，提高香港餐飲服務業的性價比，帶動整個行業正向發展。

不過，在舖租貴絕全球、經營成本過高的香港，這些主打「物美價廉」的內地過江龍能否真正存活下來，甚至改變餐飲行業生態，仍然有待檢驗。以「加盟制」為主要模式的蜜雪冰城，即使總公司業績不斷上漲，部分加盟者卻出現虧損，例如位於石門的分店於2025年初開業，不滿一年就宣告結業，其鋪位租金高達16萬元。目前來看，「薄利」只能依靠「多銷」，這些商家似乎只能出現在人流量較多的旅遊區，以高量銷售應付高昂成本，卻無法真正走入以本港居民為主要消費群體的社區，更加遑論要把總體價格「打下來」。

有為政府不應只做看客

如何適應香港的高額租金、物價、人力成本，創設出能在香港餐飲業長紅的商業模式？內地企業正在探索。部分企業試圖通過通過手機點餐減少人手、審慎選址等方式來「節流」，亦通過開創迎合港人口味的創新菜、提高性價比等方式力求「開源」。

在這場「北店南下」與本地老店隱退的大換血中，香港街道的風景線正悄然改變。儘管地價高昂、租金高企的問題一時難以改變，但在這個過程中，有為政府不應冷眼旁觀，而應成為更具前瞻性的「引路人」。一方面，當局應透過「出海專班」等機制，更細緻地輔助這些「過江龍」跨越法治合規、勞工文化等隱形門檻，讓內地企業看到「出海」的風險與機遇，讓有實力留下來的企業真正扎根香港、服務社區。另一方面，政府更須透過專項資助或文化保育政策，協助那些承載集體回憶的本地商戶完成轉型，避免具代表性的港式飲食文化不斷失落。唯有當政策能讓「物美價廉」的企業常駐以便利市民，並守住本地煙火氣與文化特色，香港才能從陣痛中分娩出不可複製的競爭力。