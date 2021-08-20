阿富汗被列強所用　也成帝國墳墓

以阿富汗變天為契機，不少人意識到時至21世紀這個國家的社會結構仍然有很深的部落文化色彩，美國扶植的政權只能集中控制幾個大都市，相對而言鄉間地區鞭長莫久，由塔利班及其他軍閥以部落氏族方式控制着。為何阿富汗的情況會如此，這與其歷史有很深的關係。



阿富汗這個地區在歷史上長期未能形成一個具規劃的中央集權政權，幾乎不同時代都作為周邊大帝國的附庸勢力。經歷過波斯、貴箱、花刺子模、帖木兒帝國及其後繼的蒙兀兒帝國等，阿富汗由有歷史紀錄的二千五百多年以來都幾乎是夾在波斯、北印度、中亞這三大版塊及在其上所形成的歷代帝國之邊界之中。在這期間，阿富汗很難稱之為一個國家，只屬於各個帝國的邊陲民族而已。

塔利班的主要成員是普什圖人。（美聯社）

自古以來並非國家

而由於阿富汗長久以來都不是一個國家，因此也沒有相應的「阿富汗人」概念，取而代之的是由氏族區分的零散部落社會。例如，阿富汗的西北部、與波斯（今伊朗）接壤的地區便有多個民族分布，他們大部分能以波斯語（達利語）作為互通語言，而南部與印度河流域（今巴基斯垣）則主要分布着以普什圖語為主的普什圖人，他們與巴基斯坦及北印度的人種有比較近的關係。即使至今日，阿富汗最大的族群普什圖人也只佔人口42%，還不足一半，而即使在語言上，也可以大致二分為達利語與普什圖語兩類人。

阿富汗真正成為一個國家最早要去到1747年由普什圖人所建立的杜蘭尼王朝，也就是說只有三百年不到的歷史。雖然300年也並非短的時間，但不幸的是，近代這珍貴的三百年間，阿富汗又再成為列強的競爭舞台。在19世紀至20世紀初，俄國為了通往印度洋的路線而著力於將阿富汗加入勢力範圍，而英國則為了阻止俄國而對阿富汗用兵扶植抗俄勢力，結果阿富汗連年用兵，被夾在列強之間，也鮮有現代化發展的機會，除了上層貴族外，鄉郊間仍保持着原始的部落文化。

近代再淪列強角力場

在20世紀末，美蘇又再重演了一次19世紀英俄的抗爭。蘇聯為了打開往印度洋之路而將勢力伸向阿富汗，成立了社會主義政權的衛星國，而美國為了阻止蘇聯南下，則在1980年代開始扶植當地部落組織聖戰部隊反抗蘇共。結果，社會主義政權被推倒，美國所扶植的部落軍轉化為軍閥，最終在一輪軍閥混戰後，由鼓吹極端伊斯蘭主義的塔利班成功掌權。

8月17日，在英國倫敦，一名抗議者舉着「世界拋棄阿富汗」的橫幅。（Getty）

換言之，在阿富汗真正成為國家有限的不足三百年間，阿富汗不斷地成為列強的角力場。而列強想意欲的只是如何滿足自己的利益，甚至為了達到目的利用阿富汗內的民族矛盾，最終阿富汗在長期戰亂以及作為列強傀儡的情況下，根本無法真正進行現代化。就正如美國總統拜登所說，美國到阿富汗只是為阻止恐怖主義攻擊美國的「國家利益」罷了，根本並非要「建設國家」。

因此，阿富汗未來能否擺脫部落色彩現代化的關鍵，還看其到底是否能擺脫成為列強棋子的命運。