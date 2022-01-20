財赤勢被高估　羅致光不應盲從「財政紀律」

政府上月要求接受政府津助的社會服務機構要在2022/23年度削減經常性撥款1%。勞福局局長羅致光在周三（19日）回應立法會質詢時，拒絕調撥其他資源填補，理由是政府必須加強財政紀律及推行節流措施，才能確保公共財政的可持續性，滿足社會需要。然而，疫下社會服務需要殷切，加上本年度政府赤字較預期低，局方不應亦不需要向機構開刀。



政府去年預視疫下財赤嚴重，故於財政預算案提出各政策局及部門在2022/23財政年度壓縮開支1%，惟預算案設有底線，即為了保障民生，不削教育、社會福利和衞生範疇資源。可是，社會福利署仍要求接受津助的社會服務機構按此比例削減撥款，大概涉及二億元。

立法會議員狄志遠口頭質詢勞福局局長羅致光，會否調動其他資源補回被削減的撥款。羅致光斷然拒絕，指疫情及公共財政受挑戰，政府有必要加強財政紀律及推行節流措施，才能確保香港公共財政的可持續性，滿足社會各方面長遠發展的需要。政府希望接受津助機構一起善用公共資源及制訂節流方案，以配合計劃的宗旨。他又指社福機構過去能多次採取不同措施靈活處理工作，達致節流。

立法會議員狄志遠擔心機構資源和人手已嚴重緊絀下，恐令弱勢社群未能獲得適切服務。（羅君豪攝）

削社福機構欠理據 基層受害

事實是，公共財政的挑戰沒有去年初估計般糟糕。羅致光的上司、財政司司長陳茂波在周日（16日）發表網誌，指受惠於經濟穩步復蘇，土地樓房相關收入高於預期，「這些收入都大幅度緩和了今年度的赤字壓力」。單看去年三大住宅「辣稅」就有129.5億元，是資助機構削款額的60餘倍，所謂的財政紀律已無現實迫切需要。

更重要的是，社署削減津助機構撥款，本來就與本年度預算案的分配原則矛盾。社會服務包括安老、幼兒、青少年、社區發展和身心精神復康等，直接涉及民生、基層，本應不被削減。

來年度每家津助機構平均削款122萬元，但具體金額視乎各家機構的撥款額。一般而言，大型津助機構遭削減的金額較多，但它們尚且能靠募款或財政儲備補回削款額，對日常運作影響亦有限。小型機構的年度津助額僅為數百萬元甚至百多萬元，被削減預算數萬元的影響就大得多。受制於知名度和人手，它們未必容易透過申請其他資助或募款補回收入，香港社會工作者工會預料機構會減少員工量或凍結招聘。若真如此，受助者將未能得到穩定的服務，是削款的受害者。試問此後果如何跟社會福利無關？

2017年，香港社會工作者總工會、香港社會工作人員協會、香港社會服務聯會及時任立法會議員邵家臻的辦事處，進行九場諮詢會，整理出10個痛點，促政府徹底改革LSG制度，但效果仍然不理想。（資料圖片/李澤彤攝）

改革撥款機制較削款更要緊

羅致光強調資助機構一向靈活應對撥款削減，但機構的應對方法之一正是把撥款留用，儲備額甚至超出容許水平，未能及時用得其所，例如挽留員工或擴展服務。前線和管理層就資源調配爭論不休，耗費心神，衝擊機構內部團結和歸屬感，損害業界生態。

當然，機構運用資源時或會有浪費，甚至如保護兒童會般因為疏於管理而爆出虐兒醜聞，勞福局和社署可以個別處理不良個案，就違反《津貼及服務協議》的事項處分機構。從大局看，政府借助社福機構提供社會服務，而疫下社會服務需求增加，政府對機構的資助額理應隨之增加，至少亦要持平，削減撥款有違常理。就此，勞福局應主動與財政司司長爭取暫停執行節流計劃，莫讓財政紀律延緩市民受助。其實整個整筆撥款制度已經千瘡百孔，政府首要任務不是削減撥款，而是更根本的改善撥款機制和加強規管機構財政。