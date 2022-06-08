行政會議要對公僕加薪下定案

有消息指行政會議在本周二（8日）的會議臨時抽起公務員加薪議程。政府換屆在即，加薪一事勢由下屆班子處理。有指行會因為社會和公務員內部對加幅有爭議，要多加考慮，不排除要交由新政府處理。



現時公務員薪酬加幅會考慮六項因素，包括薪酬趨勢淨指標、香港經濟狀況、生活費用變動、政府財政狀況、職方要求和公務員士氣。特首林鄭月娥召開行會前仍然表示，會與行會認真考慮公僕調薪的六項因素。有消息稱行會最終不討論，而換屆前行會只餘下一次會議，相信趕不及在換屆前處理公僕調薪。

高、中、低層公務員薪酬趨勢淨指標分別為7.26%、4.55%和2.04%，最大爭議顯然在於高層公務員的7.26%。行政會議或許既想一如以往地按照淨指標加薪，但又不知該如何回應社會的不滿。但其實，為公僕決定加幅下決定並不困難，因為薪酬趨勢調查沒有顧及無薪假等疫下因素，公務員與私人機構直接比較待遇亦有偏差。在此等因素下，高級公務員跟足趨勢調查增薪逾7%實為偏離現實。

公務員總工會促按薪酬趨勢調查結果如數加薪。（鄭子峰攝）

公僕調薪須符經濟民生 何難之有

有公務員團體薪酬調整要抵銷通脹，要求政府按趨勢調查結果處理，但近月綜合消費物價指數仍在3%以下，政府也稱未來通脹溫和，年度薪酬調整根本不用加足7.26%已能抵銷通脹。

再者，即使未來通脹可能溫和，但政府同時已下調全年經濟增長至1%至2%，預示復甦路變得漫長，行會在考慮加薪幅度時當然得考慮香港經濟狀況。薪酬趨勢淨指標只是六項考慮因素之一，而非唯一因素。而政府也要顧及財政狀況，在經濟下行時要採取多項逆周期措施，應預留一定公帑於公共投資，尤其是房屋、扶貧、安老等項目。

二十年前，時任國家總理朱鎔基狠批港府「議而不決，決而不行」，結果香港還是蹉跎歲月，錯失大量經濟民生發展的機會。如今政府仍未能在公務員調薪及時定奪，市民如何相信政府在其他事務果斷決策？

本屆政府任期仍有三周，但官員似乎在忙於籌備回歸25周年慶祝活動外，把其他重要民生事務擱在一旁，甚至有傳行政會議提早於下周舉行會議後便「收爐」。這不是負責任的政府所為。未結束任期的時候就應該繼續服務社會，應該做的事情就應該及時做。候任特首李家超說要為香港創新篇，也必須要從改革行政會議入手，新成員必須敢於擔當，為香港籌謀。