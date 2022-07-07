01多聲道｜公務員劃一加薪 2.5% ，過分嗎？

前幾天特首向行政會議建議，不論高、中、低公務員都劃一加薪2.5% ，讓人頗為驚訝的是，有公務員工會表示，不滿加幅，也有網友說，經濟這麼差，公務員還能加薪之類。作為曾經在政府服務多年的團隊成員，我們認為今次加薪可以做得更好一些，官員也可以多解釋一點背後的邏輯和考量。



來稿作者：「政府工職業事務所」



首先，在加薪幅度中，高級公務員不妨加幅低一點，中、低級公務員，可以加薪4至5%。試想想，一個拿著十萬元的公務員加薪2.5%，就是2,500元，反之，低級公務員的加幅就是幾百元而已。在過去一年間，走在前線服務市民，主動到不同防疫中心加班的，大多都是基層公務員，確實應該對他們給予更多的嘉許和肯定。

中低層公務員的加幅可調高

第二，這個加幅絕對不高，同時也會牽動商界和公營機構的薪金調整。如果網友在批評時，其實想想，如果政府今次是全體凍薪，甚至減薪，商界的老闆、公營機構的高層就可以大條道理提出相同的理由不加薪。幸而大家看到港鐵公布的薪酬調整和花紅比例都相當合理和鼓舞。香港需要的正是多些良心僱主，讓市民和打工仔能夠走過和捱過未來的通脹和經濟下滑的風險。

第三，今次加薪的重要性在於應對流失率和移民潮。多個重要職系如政務官、行政主任、專業職系、紀律部隊、助理文書主任等，都要與各大行業爭人才。大家一定聽過有人因為入職薪金低，要經歷漫長等待才能升職，而轉戰私人市場的公務員，也有吸納了的政務官和行政主任，做了幾年就轉職到公營機構等。說實話，十二個月糧，勉強多收一成人工放在強積金，其實公務員的人工沒有花紅，沒有十三個月糧，平均等於私人企業薪金的八成至九成。銀行落戶的數，如果在私人企業工作過就明白，享受不到別人出雙糧，幾個月花紅的興奮。所以，加薪2.5%不算過分，反之是相當合理。

公務員事務局局長和團隊相當積極和進取，及時與工會代表會晤去解釋，期望他們也能多跟公眾和商界交流，讓大家更深入了解背後加薪機制和標準，未來自然能做到多方共贏，也能持續吸引年輕人投考政府工，避免出現斷層。

作者「？政府工職業事務所」是十名八十後、九十後，曾經任職政務主任、行政主任、新聞主任、助理文書主任，專業職系、紀律部隊以及從事非公務員職位，服務過多個政府部門，為有興趣加入政府的朋友提供建議和諮詢。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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