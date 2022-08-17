舊區民生艱苦　重建提速提效

民建聯與工聯會在星期一（15日）發表了「舊區盼重建，社區望蛻變」土瓜灣「十三街」、「五街」問卷調查結果，結果發現該區居民多數表示所住樓宇存在批盪剝落、牆壁滲水、鋼筋外露、欠缺鐵閘或樓梯間照明等問題，而且周邊環境衞生非常差劣，因此督促市區重建局應該盡快制定重建時間表及搬遷方案。



上月中立法會發展事務委員會的會議裏，市建局行政總監韋志成在回應議員同一訴求時，表示局方需要儲足流動資金才能應付此等大型重建項目開支。其後他又在網誌補充指出該區「發展密度非常高」，加上「附近並沒有未發展的政府土地和老舊設施可以整合」且「有多幢工業大廈」，毗連煤氣廠又「需要額外進行安全風險評估」，所以目前無法立刻處理。

土瓜灣十三街、五街重建問題，至今仍未有實際計劃。（資料圖片/張浩維攝）

資金不足難成拖延理由

早在2014年6月，九龍城市區更新地區諮詢平台的最終報告就將「十三街」、「五街」一帶列為「重建優先範圍」，而《市區重建策略》也表明局方應參照諮詢平台的建議開展重建項目。然而直到今年5月，時任發展局局長黃偉綸仍指「基於市場敏感性，政府現階段不便評論，市建局亦須就其重建發展業務計劃遵守保密原則」，拒絕披露項目進度細節。

對於「十三街」、「五街」一帶的重建更新，收購成本預計會高達400億元。作為影響重建項目發展的最重要因素，局方無疑必須首先確保穩健資金來源，但即使手頭的流動資金不足，卻不代表沒有其他解決方式，譬如韋志成自己先前便說過，局方現有資產足以支持向銀行借貸約400多億元，這個數額正好足以應付有關項目收購成本。

再者，局方最新一個年度工作計劃也指出「市建局向銀行取得非承諾備用貸款額，亦有中期債券發行計劃，可在有需要時發行債券」，而韋志成亦曾經表示會考慮發債等方法應付財政需要。甚至即使是借貸與舉債皆不成事，局方仍有一個向政府申請再次注資的最後選項，故此局方實在不應該用周轉作為拖延項目借口。

市建局行政總監韋志成。(資料相片)

分拆規劃用地久未成事

另外值得注意的是，市建局以外其他的政府部門或公營機構在推進「十三街」、「五街」一帶重建同樣也有做得不足的地方。前述2014年內諮詢平台報告提出城市規劃委員會可以分拆該處「綜合發展區」用地和放寬住宅樓宇用地地積比率，政府當局則要「探討發展汽車維修中心的可行性，以重置受重建影響的汽車維修工場」，然而兩項工作至今基本還是無甚進展。

在現時的馬頭角與啟德分區兩張計劃大綱圖（編號S/K10/28及S/K22/7）上，我們依然可以看到「十三街」與「五街」一帶的大塊「綜合發展區」用地未依諮詢平台建議進行分拆，地質比率始終維持在5倍。至於興建多層汽車維修中心一事，僅在同年規劃署年報介紹諮詢平台工作的部分曇花一現，嗣後不再看見任何官方討論。

正是因為未能順利分拆「綜合發展區」用地與發展多層汽車維修中心，才會導致重建項目在今日必須面對以大規模形式進行、開支龐大以及規劃困難等阻礙。然而市建局如果真的是有意推進該區重建，它當初也有責任加強與相關部門、機構的合作，甚至可考慮自行在發展計劃草圖裏處理分拆用地及重置車場事宜，不用等待對方先行完成相關工作。

土瓜灣有很多舊樓，多個區域被「九龍城市區更新地區諮詢平台」建議為「重建優先範圍」。（江智騫攝）

舊煤氣廠存廢無關宏旨

至於馬頭角煤氣廠額外評估工作繁瑣，這點更不應該構成拖延全區重建理由。局方賴以運作的《市區重建策略》明言「市區更新一直是以改善市區居民生活質素為主要目標」，它就不當捨易取難、漠視居民生活苦況，拒絕更新一個逾50年樓齡大廈為主的舊區。況且該廠的產能地位多年前就被大埔廠房取代，現時僅餘後備角色而已，其中一個煤氣鼓也在2015年被拆除，可見不論該區否重建項目，其存廢問題本身遲早都需要設法解決。

總而言之，土瓜灣「十三街」與「五街」一帶的重建工作滯後，反映出市建局、規劃署、城規會等部門或機構仍然受固有思維約束，甘願自縛於財政及分工的限制，又怠慢跟進諮詢平台報告的工作建議，未將解決市民生活難題放在首要位置。既然新一屆政府說建屋應該提速、提效、提量，那麼重建舊區作為建屋來源之一，顯然亦要採取同一態度處理。