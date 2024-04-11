梁熙｜大灣區醫療融合發展勢頭好　香港發揮關鍵角色

近年政府積極推動大灣區居民融合，上月醫務衞生局宣佈「長者醫療券大灣區試點計劃」，擴大長者醫療券適用範圍，直接惠及近10萬名長期生活在大灣區的長者，可於今年第三季起透過長者醫療劵到大灣區指定醫療機構享用基層醫療服務。



來稿作者：梁熙



鼓勵港人到大灣區九市居住 倡福利可攜

隨著香港人口轉趨老齡化，優化醫療安老政策乃特區施政重點之一。在社福方面，社署早於2013年推出「福建計劃」鼓勵長者到大灣區頤養，及後加推「廣東計劃」、放寬更多居粵長者領取高齡津貼、長者生活津貼。這些措施的主軸是透過「福利可攜」概念，為長者安老提供更多優質安老選擇，達至多方共贏效果。

目前長期在大灣區就學、工作、生活的居粵港人數目已達60萬，他們對醫療服務也有龐大需求。考慮到他們在醫療部分的需要，醫務衞生局於2021年推出《港澳藥械通》機制，大原則是便利在大灣區工作及生活的香港人於當地就醫，繼續享受高品質「港式醫療」服務，目前藥械通覆蓋19家醫院、28種藥品及28種醫療儀器，多為臨床急需、救治類用品，短短數年已讓近5000名患者受惠，證明機制成熟，值得繼續發展。

筆者認為除了上述政策措施、以至大灣區長者醫療劵的推出外，特區政府仍有相當條件為更多居粵港人提供「福利可攜」的惠民措施，例如考慮下一階段把大灣區長者醫療劵的應用項目擴展至疫苗品項，便可減輕目前不少居粵港人因接種預防性疫苗而舟車勞頓，甚至因身體不宜遠行返港的困難處境，利用醫療劵及大灣區內的指定醫療單位進行接種，保障他們的健康。

香港醫療仍具優勢 為大灣區打開世界大門

香港具有中西薈萃的文化背景，醫療水平與國際接軌，亦是國際藥研企業亞洲區的首選投資地，我們理應發揮好這些優勢，一方面作為「超級聯繫人」，繼續透過《港澳藥械通》等不同機制，把國際間具有臨床優勢的藥物、疫苗、器械等引進大灣區內，以讓大灣區醫療相關單位持續掌握最新技術以至提升醫療水平；另一方面則作為「領頭羊」角色，把國內醫療藥企的好服務、好產品，推銷至世界各地，促進他們與國際企業、創投基金的溝通合作，打造更多商機，在國際舞台佔有更高席位。

正如上月初舉行的兩會，不少代表呈交與大灣區醫療融合發展相關的提案和建議，並在會議期間積極交流，希望在未來五至十年間把大灣區打造成一個具尖端醫療水平建設的經濟特區及宜居城市。筆者期望透過社會各界、不同層次的醫療交流，最終能讓大灣區居民能夠享有更好的醫療福利，使人民得益。

作者梁熙是立法會議員（香港島東）和民建聯衛生事務發言人。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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