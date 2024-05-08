來稿｜中國通信網絡將覆蓋全球

來稿作者：楊華勇



據《日本經濟新聞》報道，中國已著手構建低軌衛星通信網。國有企業將牽頭發射超過2.6萬顆衛星，通信網絡將覆蓋全球。西方國家推進利用源自美國的「星鏈」計劃，中國則將通過構建自己的網絡與美國抗衡。報道稱，可以認為，中國的目標是用大約10年時間完成衛星發射並構建起通信網絡。如果衛星通信網絡組建完畢，則在難以建設基站的山間、島嶼、基礎設施遭破壞的災區等地區也可以進行高速互聯網通信。

「星鏈」作為當今建設規模最大、服務能力最強、應用範圍最廣的商業低軌通信星座，正引領全球衛星互聯網進入新的發展時代。2023年以來，美國SpaceX公司基於成熟的衛星製造、火箭發射以及天基通信能力，進一步擴大「星鏈」星座在軌規模，並通過衛星和地面系統升級等舉措持續提升通信網路服務能力，加速搶佔全球服務市場。

截止2023年12月5日，「星鏈」已在65個國家實現落地應用，服務使用者超200萬，並在2023年一季度實現盈利，證明了衛星互聯網商業模式的可行性。同時，美國SpaceX公司正在積極佈局「星鏈」系統直聯手機業務，為其實現天網地網融通，加速搶佔全球天地一體通信服務市場奠定重要技術基礎。此外，美軍正基於「星鏈」成熟的通信能力構建綜合能力更加強大的「星盾」國防專用星座，並將「星鏈」作為其與盟國開展聯合作戰的通信和資訊共用平臺。

中國政府提出了在2030年躋身航太強國前列的目標。與建造空間站和探測火星等目標並進，將推進人造衛星商用。中國的中央經濟工作會議於2023年12月中旬舉行，將包括商業衛星在內的商業航太列為戰略性新興產業。

中國電信官方近日介紹，將於5月8日在中國香港召開「手機直連衛星業務香港發佈會」，號稱讓手機時刻線上、通信永不失聯。從官方消息來看，中國電信的天通一號衛星通信系統將覆蓋到香港地區，實現手機直連衛星通信。除了傳統的衛星電話之外，華為、小米、OPPO等支援天通衛星通信的手機應該也能在香港使用了。屆時中國電信的天通一號衛星通訊系統將覆蓋到香港地區，將支援天通衛星是中國電信運營的我國自研衛星系統，目前也只有電信用戶可以使用。

2011年天通一號衛星項目正式啟動，2016年8月6日0時22分，中國在西昌衛星發射中心使用長征三號乙運載火箭成功發射天通一號01星，這是我國衛星移動通信系統首發星。覆蓋區域主要為中國及周邊、中東、非洲等相關地區，以及太平洋、印度洋大部分海域。

中國電信於2023月對啟動手機直連衛星業務，是全球營運商首次支援消費性手機直連衛星雙向語音通話和短訊收發。中國電信流動卡用戶，只需啟用手機直連衛星功能或訂購衛星通訊包，即可在沒有地面流動通訊網絡覆蓋的地方，如森林、沙漠、海洋、高山等，開啓語音和短訊服務。

天通一號衛星系統是中國首個自主研製的衛星移動通信系統，並於2023年9月，首發手機直連衛星業務，於中國境內廣泛應用於應急保障、海洋運輸、水利林業、戶外探險等領域，滿足特殊環境下的通信需求。而近期手機直連衛星業務已獲得香港電訊管理局業務許可，已具備在香港地區提供服務的能力。

據瞭解天通01衛星已經在2016年中國地區無縫覆蓋（領土/領海/第一島鏈），而天通一號02/03星覆蓋亞洲17個國家日本、韓國、菲律賓、帛琉、越南、寮國、柬埔寨、泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、汶萊、東帝汶、緬甸、孟加拉、不丹、尼泊爾。

中國自主研發的天通一號衛星系統，始於2008中國汶川大地震之後，當時地震導致災區所有地面通信系統癱瘓，急需一套能夠獨立運行的通信系統。2011式啓動天通一號衛星項目，並於6衛星發射中心成功發射首顆衛星。該衛星覆蓋了109個計壽命為12於E10軌道上。該衛星僅覆蓋中國及周邊地區，還涵蓋中東、非洲等地區以及太平洋、印度洋的大部分海域，等一帶一路地區，能夠在各種地形上提供無縫的通信服務。天通一號衛星系統最多用在海上通信、工業應用、旅遊探險及應急通信等。

近幾年，中國衛星通信業務快速發展，以華為為首的多家手機廠商都實現了手機終端的衛星通信功能。衛星方面，天通一號是中國首個自主研製的衛星移動通信系統，目前包含三顆衛星。其中，01星於2016年發射，全面覆蓋中國領土領海，提供境內全天候、全天時、穩定可靠的移動通信服務。02星、03星分別於2020年底、2021年初發射，主要覆蓋東南亞地區、西太平洋地區，為國際化運行奠定基礎。

中國運載火箭發射次數處於國際領先地位，具備著發射低、中、高不同地球軌道不同類型衛星及載人飛船的能力，入軌精度處於國際先進水準，能夠滿足不同用戶的多種需求。在如今商業航太發展黃金機遇的助推下，實現衛星互聯網的組網，或將不再遙遠。中國政府提出了在2030年躋身航天強國前列的目標。與建造空間站和探測火星等目標並進，將推進人造衛星商用。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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