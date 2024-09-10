來稿｜本地勞工為先外勞為輔 　靈活機制回應勞工市場轉變

來稿作者：裘言真



政府上星期公布在審視多項因素後，不批出新一輪輸入建造業外勞配額，建造業界對此表示歡迎，認為暫停輸入外勞有助保障本地工人就業。政府有關決定反映現行輸入外勞的機制具足夠靈活性，能夠適時回應勞工市場的轉變。

輸入外勞與保障本地就業並無衝突

疫情過後，社會對勞工的需求急速反彈，偏偏由於人口老化和人口流動的關係，令到本地勞工供應短缺。香港的失業率維持在約3%這個低水平頗長的一段時間。以學術角度而言，香港已達至「全民就業」，單靠本地勞工顯然不能滿足香港的人力需求。

政府去年推出及優化多項輸入勞工計劃，包括就建造、航空和運輸等行業設立行業輸入勞工計劃，以及優化原有的「補充勞工計劃」，容許本來不可輸入勞工的26個工種提出申請。不管是哪種計劃，先決條件都是本地工人就業優先，筆者對此表示絕對支持。僱主在申請輸入勞工前，必須先作本地招聘，只要合資格本地工人有意工作，即可優先獲聘。不同工會亦會協助發布招聘信息，只有在香港未能招聘足夠人手時，方可申請勞工配額。

靈活機制回應勞工市場轉變

早前有工會進行調查，發現從事零售、飲食及建造業的受訪者失業比例較高，有本地工人表示因開工不足而收入減少，對就業前景亦感到擔憂。

當局去年推出輸入建造業勞工計劃時，容許建造業輸入最多1.2萬名勞工，而經過四輪申請後，已經有9700多個配額獲批。因應香港建造業工程量減少、工人開工不足，政府實在有責任「把好關」，審時度勢最新的勞工市場情況，審慎運用配額而控制輸入勞工數量，保障本地工人就業。

事實上，勞工市場的形勢不時變化，同一行業不同工種的情況已經可以截然不同。就以運輸界為例，一方面小巴業界表示在輸入900多名外勞小巴司機後，現時人手相對充裕，加上有其他津貼措施吸引新人入行，已經沒有進一步輸入外勞的需求。另一方面，旅遊巴業界則表示由於內地對巴士司機的年齡限制和考牌合格率低，跨境司機的本地供應仍然缺乏，有需要繼續輸入外地勞工。

輸入勞工，是為了滿足社會實際需要；輸入勞工的最終目的，是為了香港市民服務，避免大家因為勞動力不足，而影響到生活質素。輸入哪一種勞工、輸入多少勞工、如何確保本地工人就業需要，決不可「一本通書睇到老」。政府有責任密切監察政策的執行，適時根據經濟和社會環境的改變，調節輸入勞工的配額和推出保障本地就業的措施，確保落實輸入勞工的初心及原意。

作者筆名裘言真，是時事評論員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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