港大經管｜香港成為全球供應鏈管理中心的機遇與策略

撰文:鄧希煒



引言

全球供應鏈的結構一直在改變,原因在於各國的經濟發展、經濟政策變化、科技進步以及最近的國內和全球地緣政治因素。管理全球供應鏈是一個複雜的過程,涉及上游的產品設計和研發,中游的製造生產,以及下游提供給消費者的銷售和售後服務。供應鏈中各方之間的物流、資金流和資訊流必須加以有效協調。美國史丹福大學舉世聞名的全球供應鏈專家李效良(2004)在其經典論文《三 A 供應鏈》(The Triple-A Supply Chain) 中扼要指出,理想的供應鏈應能靈活應對短期衝擊,適應中期變化,並通過激勵機制使所有夥伴的利益保持一致。

歷史上,香港一直是國際上舉足輕重的貿易樞紐。然而,近20年來,此一地位因3個原因而備受挑戰。首先,亞洲各地貨運港口的顯著發展,特別是毗鄰香港的國內城市的港口,使香港在處理海上貿易方面的角色逐漸減弱。這種變化是值得注意的,因為香港的出口有 99%來自世界各地生產商的轉口。

其次,跨境電子商貿的興起使商品不再必需通過傳統的貿易中介,削弱了香港作為全球貿易中介的重要性。

第三,由於2019冠狀病毒病大流行(2020-2023 年)和全球地緣政治局勢愈趨緊張,全球供應鏈受到重大挑戰。為應對大國日益抬頭的保護主義政策,其中以內向型產業政策為特徵,世界各地的公司,包括總部設於中國的公司,開始採用「中國+N」策略,將其生產網絡加以擴展和多元化,而不再局限於中國。特朗普和拜登主政期間,都曾提出製造生產回歸美國的政策,而許多發達國家的政府則務求增強在半導體和礦物等關鍵領域的自給自足能力。在亞洲,印度政府正在實施各種計劃,以期在半導體產業中平衡本地製造和外商直接投資。印度尼西亞則蓄勢待發,以建立國家級電動車和電池生產樞紐,並擬向中國進口商品徵收關稅,以保護該國小型企業。

上述持續演變的經濟和地緣政治形勢,意味着中國及其周邊國家將在推動亞洲工業和供應鏈發展方面繼續發揮主導作用。。許多國內企業不再通過香港出口,而轉為在其他國家進行半製成品加工,然後出口到美國和歐洲等主要市場。這一策略不僅有助於中國企業規避那些針對中國直接出口的關稅,亦有利於其緩和國內業務因市場過度競爭導致利潤率萎縮的挑戰。在這些形勢變化中,香港應該尋求嶄新機遇,重新定義其作為綜合國際商業兼供應鏈樞紐的策略性定位。

鑑於機遇與挑戰並存,可供香港考慮的三大變革方向臚列如下。

一、香港需要重新定義其國際中心地位。繼續在傳統意義上,自我定位為中國與西方之間的橋樑,既已不易站得住腳,也難免風險日增。反而在當今的多極世界之中,香港有必要成為國家與新興經濟體(無論是發達地區還是發展中地區)之間的門戶。

二、為了鞏固其作為國際貿易、金融和跨國企業總部中心的地位,香港應該識別其在區域供應鏈中具有比較優勢的環節,同時利用其金融實力來支持新的經濟活動。策略焦點之一繫於上游和下游的經濟活動,參與亞洲製造業的區域供應鏈。較為突出的上游活動包括陸上和海上的貿易融資和物流管理,有關詳情將在下一節探討。

三、香港在適應長期升級的地緣政治緊張局勢,以及全球供應鏈的持續區域化和碎片化之餘,理應策略性地識別新全球化趨勢衍生的新機遇。香港可以擔當的一大角色,是作為專業服務和金融樞紐,設立出口平台和開拓海外市場,以支援國內企業「走出去」;這正是「中國 +N」在全球南方(尤其是東南亞、東歐和拉丁美洲) 生產擴展的一部分。 香港的銀行、諮詢、會計、法律和認證界別則應致力促進國內中型企業的合法和可持續對外直接投資。

供應鏈管理的「微笑曲線」

微笑曲線理論描述生產鏈的一個常見特徵:經濟活動的上游和下游階段,其附加值對銷售比 率 ( 或盈利能力) 通常高於中游階段。譬如,研發等上游活動就較生產和分銷階段提供更高的附加值。以手機生產為例,研發階段顯著提高盈利能力,而中游生產階段的貢獻則相對較少。反觀下游活動,包括零售、營銷和手機應用程式的開發,又提供更多創造利潤的機會。。

在21世紀,國際貿易不僅僅在於將商品從一個國家運送到另一個國家,還包括保險、貿易融 資、銀行和風險管理等多種組成部分,而這些都是香港歷來享有競爭優勢的領域。這個城市擁有大量具備國際經驗的人才,眾多擅長提供一流專業服務的公司,以滿足國際貿易不斷變 化的需求。

香港需要致力開發聚焦工業和價值鏈高端部分的新經濟模式,從而更好地整合商業價值鏈與區域資源。香港的金融系統高度透明且監管嚴格,提供了其他城市難以複製的顯著優勢。 一國兩制框架和健全的普通法制度,進一步提升香港作為供應鏈管理新興樞紐的地位。同時,隨着全球供應鏈持續混亂和碎片化,香港必須提高其韌性和風險管理能力。可行方向之一是擴大保險界別的一般業務,例如為在海外擴展業務的本地和外資企業,提供氣候相關的保險和風險管理服務。

香港作為供應鏈管理中心的競爭優勢

在供應鏈管理方面,香港的競爭優勢見於以下三個關鍵範疇。

一 、設有強大且穩定的金融系統,為企業提供各種金融產品和服務。

憑藉穩健的監管框架和可觀的金融服務往績,香港是貿易融資和跨境支付的首選之地。香港金融管理局正在尋求發展中央銀行數字貨幣(CBDC),並與阿聯酋、泰國和中國內地的中央銀行合作,進行CBDC跨境支付來推動金融現代化。香港各大銀行正在使用人工智能和區塊鏈等先進技術,來為數字擔保,以及貿易、供應鏈和跨境融資的框架提供創新的解決方案。

二、具備全面的專業服務生態圈。

企業和投資者依賴各種貿易和管理服務,來斷定香港是否足以充當供應鏈運營的策略基地。香港因一向恪守國際法律和商業標準,而成為國際仲裁、貿易合規和標準認證的首選之地。香港國際仲裁中心處理大量國際案件,進一步強化香港作為亞洲區內貿易仲裁重要樞紐的地位。此外,香港有超過900家專業機構在世界100多個國家及地區提供全球認可的認證服務,而專業標準化和認證仍是香港的獨特優勢。

三、友善的營商環境和享譽全球的教育制度,確保人才供應穩定。

要構建強大的專業服務界別,務必在培養和吸引人才方面努力不懈,這是香港高等教育機構和地區總部不斷致力改進的重點(【圖1】)。雖然金融、商業和法律的專業人才在世界各地比比皆是,但精通多種語言、能夠適應多元文化環境、具有國際歷練和環球事業發展經驗的專業人才卻甚為罕見。香港着力推行全人教育,突顯出其勞動人口在供應鏈管理方面的獨特優勢。再者,其側重培養多元能力的教育理念,也反映出這座城市在全球貿易變局中保持競爭優勢的策略方針。

將香港發展成為跨國供應鏈管理中心的更多細節

儘管歐美市場對中國內地出口和香港轉口的重要性逐漸減弱,但仍是中國出產商品的主要外銷市場。雖然東盟分別是中國內地和香港的主要和第二大直接出口目的地,且其中產階層人口預計將超過 4 億,但該地區不少公司將高度工業化的東盟經濟體視為中國投入和服務與歐美製成品消費之間的「聯繫人」,歐美兩者合共佔全球消費量的一半以上。香港企業和政府當局 都應該抓緊這一全球貿易「改道」的良機。

利用亞洲開發銀行提供的全球投入產出表,Tang 、Yan 與 Zheng(2024)發現,儘管由於美國對 60%的中國商品徵收關稅,中國對美國的直接出口總量有所下降,但來自中國對美國的國內附加值出口(DVAX)卻持續上升(【圖2】)。具體而言, 2022年,中國對美國的 DVAX ,其中約 24%通過墨西哥、越南、韓國等第三國進行。

在不斷演變的全球供應鏈格局中,中國在供應關鍵產品方面的主導地位——如新能源汽車、鋰、可再生能源解決方案、電子產品和基礎設施項目——為其他地區發展製造中心提供了機會。近期例子之一,就是電池製造商寧德時代宣布在香港科學園設立科技創新研發中心。隨着中國企業策略性地在全球擴展業務,香港借助在基礎設施和專業服務方面的競爭優勢,具備發展成為一流供應鏈管理樞紐的潛力。這座城市特別具備提供周全專業服務的能力,足以支持有意拓展海外市場的中國企業。

香港貿易發展局在2023年第三季度進行的一項調查顯示,計劃「走出去」的內地企業顯著增加。接近90%受訪企業表示有意在3年內擴展國際業務,當中有62.1%計劃利用香港的專業服務,突顯出本地服務業需求正不斷增長。

同一道理,以香港為基地的企業也可以為內地招徠外國投資,並促進內地資金的對外投資。除了金融服務外,本港的法律服務、風險管理和會計界的專業人士可為內地和外國公司提供所需的專業知識。

通過在香港建立管理跨國供應鏈流程的基地,企業能有效地遠程監督生產過程。香港的優勢涵蓋簡單的稅制、友好的營商環境、高效透明的市場和符合國際標準的法規。這些優勢足以定位香港為國際市場與中國之間的獨特橋樑。因此,對於銳意尋求設立地區總部並優化其供應鏈管理運營的內地生產公司來說,香港無疑是別具吸引力的選址。

參考文獻

香港大學經管學院在1月9日發佈《香港經濟政策綠皮書20255》,探討香港經濟領域各個層面面對的挑戰並提出政策建議,涵蓋財政韌性、股票市場動態、強積金制度、住房問題,以及香港在全球供應鏈中的角色、人工智能的發展等等,香港01獲授權刊登。本文作者鄧希煒是港大經管學院副院長(對外事務)、香港經濟及商業策略研究所副總監及馮國經馮國綸基金經濟學教授。