思路研究會｜謀劃低空跨境航線　建灣區世界級機場群

來稿作者：王昊、陳溢朗



行政長官在最新的施政報告中提出激活低空空域作為新經濟生產要素，並提出與內地商討共同建設低空跨境航線。因此政府接下來可以探討將「空—空—空」中轉服務作為激活低空空域的試點，發展香港國際機場與粵港澳大灣區內地城市之間的多式聯運網絡，以載人電動航空器低空跨境航線結合香港機場的國際航空網絡和大灣區內地城市機場的國內航空網絡，推動低空經濟發展。

飛行器跨海跨城具價格時間優勢

在內地，可載人電動垂直起降航空器已取得國家民航部門有關許可，而深圳在2024年已經完成低空載人飛行超過2.8萬次，未來將開發多條城際「空中的士」路線。全球首條載人電動垂直起降航空器跨海跨城低空交通航線，從深圳蛇口遊輪母港至珠海九州港，已於2024年成功首飛，將原本單程三小時的地面交通時長大幅縮短至20分鐘。有電動垂直起降航空器龍頭企業表示，目前電動垂直起降航空器每座位每公里成本約兩至三元，實際上與的士相若。該企業亦評估，隨著供應鏈日漸成熟，成本還有約四成的下調空間。

此外，2024年底港珠澳三地成功進行了跨境無人機超低空飛行協同管理測試，無人機從珠海出發，跨越港珠澳大橋，飛行至香港及澳門等區域。此次測試的成功，為發展跨境低空經濟奠定初步基礎。這些都說明，跨境無人機載人項目具有時間成本和潛在價格優勢，並具有可行性。

香港機管局與珠海市政府合作的「經珠港飛」客運項目已於2023年開通，為旅客提供無縫連接港珠機場的「空—陸—空」中轉服務。與此同時，為滿足大灣區及「一帶一路」發展帶來的航空交通需求，機管局已在大灣區內多個城市共19個地點設立候機樓，讓內地旅客預辦登機手續，然後乘車或乘船直達香港國際機場登機，機管局未來計劃在大灣區內地城市建立30個城市候機樓。

另有數據顯示，香港國際機場連接大灣區九個口岸的海天客運碼頭，中轉客運量一度達到每年超過200萬人次，可見內地旅客到香港國際機場中轉有龐大需求。

「空—空—空」中轉邁低空經濟首步

為了節省內地旅客到香港機場中轉的時間成本，以更好滿足龐大的中轉航空交通需求，以及推動低空經濟發發展，建議特區政府與內地方面商討共建低空跨境航線，為旅客提供「空—空—空」中轉服務。

香港機場海天中轉大樓擁有豐富服務中轉旅客的經驗，中轉配套成熟，可使用海天中轉大樓為「空—空—空」中轉服務的中轉點。內地旅客可先從內地城市飛抵支援「空—空—空」中轉服務的大灣區內地機場辦理登機，然後轉乘電動垂直起降航空器到達位於香港國際機場禁區的海天中轉大樓，可參照目前海天中轉大樓的通關流程實現中轉，無需辦理香港的出入境手續，直接前往登機。

海天中轉大樓也需要進一步建設低空活動配套設施，如起降場地、充電站、通信網絡等，並透過應用與內地商討的航路網絡和管理系統等，實現「空—空—空」中轉服務。

與此同時，特區政府應根據機管局內地城市候機樓的使用數據，以及海天中轉大樓旅客來源地的統計，按需求優次與大灣區九個內地城市商討建立往來內地機場與香港機場的低空跨境航線，循序漸進達至大灣區全覆蓋。

建立低空跨境航線實現「空—空—空」中轉服務，還能帶動香港及大灣區電動垂直起降航空器、通訊科技、人工智能和低空基礎建設產業等發展，有助推動低空經濟長遠發展。值得注意的是，無人機載人項目現時普遍處於起步階段，但落實跨境無人機載人項目的行政工作需時，當中包括在平衡低空經濟創新發展與航空及公眾安全的前提下，對有關民航條例作出具前瞻性的修訂，因此政府可先開展前期規劃與籌備工作，待相關技術發展成熟，便能立即應用。

高效連接機場善用資源增協同

更加重要的是，開拓低空跨境航線，為旅客提供「空—空—空」中轉服務，更能對接國家《十四五規劃綱要》和《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中，把香港發展成國際航空樞紐，以及推動建設粵港澳大灣區世界級機場群的目標。

多項研究顯示，廣深港三大機場的航線網絡重複性尤為明顯，香港機場與珠三角機場航線重復度高達60%至70%。而擁有六個機場的倫敦，航線重復度不到40%。如能透過「空—空—空」中轉服務快捷連通香港機場與大灣區各市機場，將有助改善大灣區內航運資源重疊，從而善用航空資源。

透過建設大灣區機場間的低空跨境航線，為旅客提供「空—空—空」中轉服務，便利旅客前往區內不同機場中轉，能夠更充分利用各市機場的比較優勢，整合灣區航空網絡，形成強大的協同效應。不僅對啟動低空經濟起了一定正面作用，還有助推動建設大灣區世界級機場群，以及鞏固香港作為國際航空樞紐的戰略地位。

作者王昊、陳溢朗分別是思路研究會研究總監、研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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