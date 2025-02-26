來稿｜亞洲國家治貪應加強制度建設

來稿作者：陳文坪



國際反貪組織「透明國際」（Transparency International）2月11日公布2024年度廉潔指數。亞洲的不丹（Bhutan）以72分排名第18，在治貪方面比起一些富裕的大中小國家來得好，是值得給予掌聲的。

不丹王國為南亞內陸國。國土面積約3.8萬平方公里。2023年，人口約77萬，國內生產總值約為29億美元，人均GDP約為3780美元，GDP增長率約為4.6%。在2023年12月13日才正式脱離最不發達國家行列名單的不丹是個發展中的小國，能有效遏制貪腐，對國家今後的發展是有利的。

根據國際透明組織資料，2023年，不丹在180個國家中排名第26位，是最廉潔的國家之一。 回顧過去，不丹的貪腐也是很嚴重。貪腐指數常常在50分以下。經過多年治理，過去10年來從排名第27（2015年） 逐步上升至第18（2024年） 。政府在打貪反腐、制度建設、法律監督等取得長足進展。

在新興民主國家，透明度可以在減少腐敗方面發揮重要作用。正是如此，不丹在公共服務透明度方面過去多年來有顯著提高，這為減少腐敗創造了良好的機制。

而新加坡，在打擊貪腐，兩手皆硬。自1965年獨立以來就不遺餘力，掃除殖民地時代社會的「毒瘤」——貪腐。在已故建國總理李光耀30年的治理下，新加坡的貪腐幾乎得到遏制。60年來，只有2位（前）部長被控貪腐而遭貪污調查局起訴。一人畏罪自殺，另一人被法院重判入獄。可見，與他國相比，新國基本遏制了貪腐，是一個廉潔高的國度。

2024年度廉潔指數丹麥以90分連續七年居冠，芬蘭獲得88分排第二，新加坡以84分排名第三，紐西蘭則以83分排名第四，挪威、瑞士和盧森堡以81分並列第五。第八、第九分別是瑞典、荷蘭，澳洲、冰島、愛爾蘭並列第十。總部設在德國柏林的「透明國際」，通過13組收集專家評估或商界看法的數據資料，統計廉潔指數。指數介於0分至100分，0分最腐敗，100分最廉潔。

新加坡這次是排名前十中唯一的亞洲國家，也是自2010年以來首次超越紐西蘭，成為亞太區最清廉的國家。過去60年來，新加坡能持續保持廉潔的國度，主要得歸公於政治領導人的治貪決心、法制建設、高薪養廉等政策相結合。

首先，政府支付高薪給部長、高級公務員，讓他們的收入與市場薪資的距離相差不會太大。換句話說，其個人收入，可以讓自己或家庭有體面的生活。其次，權力得到制衡。部長、高級公務員不能逾越權限；即便總理，也不能隨意答應撥款給任何機構/組織/個人。再者，貪污調查局直屬總理公署，直接向總理匯報，沒有人可以左右。任何高官/高管被懷疑貪污，貪污調查局就會介入調查。因此，這「三大支柱」，形成了環環相扣的反貪力度。

從「透明國際」所公布的廉潔度十大名單來看，歐洲有9個國家佔了70%，大洋洲2個國家佔20%，亞洲只有1個國家佔10%。十大名單都是中小國家，也是民主國家及發達國家。可見，選民的選票在反貪腐方面發揮了很大作用，讓民選政府不得不重視它，反貪腐必須貫徹到底，標本兼治。

反觀香港、台灣、中國大陸，在打貪反腐方面，不進則退。2022年，香港排名第12（76分）、台灣排名25 ，（68分）、中國大陸排名65（45分）；2023年香港排名第14（75分）、台灣排名28 ，（67分）、中國大陸排名76（42分）。2024年香港排名第17（74分）、台灣排名25 ，（67分）、中國大陸排名76（43分）。

從以上排名與得分可以看出，香港、台灣、中國大陸，過去三年來，在打擊貪腐方面沒有顯著改善。在「透明國際」所公布的排名榜裏的中、台與不丹相比，更是「遜色一大節」。值得反思。

獅城獲得全球廉潔榜第三，不丹排名第18，是對兩國政府肅貪的肯定，值得亞洲國家多取經。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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