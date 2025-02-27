來稿｜從財政預算案看大灣區醫療融合跨界協作新機遇

來稿作者：蕭英傑



香港最新財政預算案提出擴充醫科學額、成立藥械監管中心及籌建第三所醫學院三項政策，為大灣區醫療融合鋪路。然而，突破地域限制與整合資源仍是成敗關鍵，以下從人才、藥械、教育三面向剖析挑戰與創新路徑。

人才培育：跨境實訓突破資源瓶頸

香港計劃2025年醫科學額增至650個並引入非本地醫護，雖可緩解區域人才荒，但本地公營醫療超負荷、執業資格互認障礙等問題亟待解決。建議結合香港國際標準與內地臨床資源，在河套深港科技園試點「跨境臨床培訓基地」，提供多元實習場景；同步推動「醫師資格互認先行區」，簡化跨境執業程序，吸引全球專才形成人才樞紐。

藥械監管：區域協作加速創新落地

新設的香港藥械監管中心（HKMDMC）若實現「第一層審批」，可縮短藥械上市週期，但現行國際框架未契合大灣區疾病特徵（如鼻咽癌高發），跨境數據共享亦存隱私壁壘。建議成立「粵港澳藥械聯合研發基金」，針對區域高發疾病開發本土療法，並運用AI優化臨床試驗設計；另可建立「跨境醫療數據沙盒」，以區塊鏈技術保障數據安全，促進精準醫學研究。

第三所醫學院：差異定位釋放協同效應

新建醫學院需避免重複建設，應聚焦智慧醫療與老年醫學，回應大灣區高齡化與數位轉型需求。可與廣深高校共建「虛擬聯合醫學院」，透過VR/AR技術共享基礎課程；同時開設「跨境醫療管理」學位課程，培育熟悉兩地制度的資源調配專才，破解本地教研市場規模限制。

從政策到實踐的無邊界生態

大灣區醫療融合需建立「以患者為中心」的生態系統，香港應轉型為「區域協調者」，主動拆除行政藩籬，推動人才、數據、技術雙向流動。唯有將政策轉化為跨境協作實例，如河套試點資格互認、粵港共建數據平台，方能實現「健康灣區」願景，真正提升區域醫療韌性與創新動能。

作者蕭英傑是大灣區醫療專業發展協會創會會長，亦是大灣區醫療協進會副會長及大灣區健康產業協會會董。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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