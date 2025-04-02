來稿｜低空經濟新紀元　香港創新轉型的戰略機遇與挑戰

來稿作者：劉銳業、于承忠



隨著全球科技創新浪潮席捲而來，低空經濟作為新興產業，正在重塑城市發展格局。香港特區政府於2024年施政報告中首次提出發展低空經濟的策略性規劃，計劃開拓1,000米以下的空域經濟活動，為香港經濟注入新動力。此舉不僅展現了政府推動創新發展的決心，更標誌著香港在產業轉型道路上邁出重要一步。

低空經濟為物流業帶來革命性變革。在香港這樣的高密度城市，傳統配送方式面臨諸多困難：交通擁堵導致配送延誤，高樓大廈增加配送難度，人力成本持續上升。無人機配送能夠突破這些限制，實現點對點直達服務。在醫療物資配送等特殊領域，無人機展現出獨特優勢。例如，針對離島診所的藥品配送計劃，預計將顯著提升偏遠地區居民的醫療服務可及性。

技術創新是推動低空經濟發展的核心動力。電動垂直起降（eVTOL）技術的突破，為城市空中交通帶來新的可能性。香港在智能導航、自主飛行等領域具有研發實力，多間大學如香港理工大學等已設立相關研究中心，推動技術創新。同時，低空經濟正在催生一系列新興產業機遇，包括無人機維修、飛行培訓、空中攝影、環境監測等領域。發展低空經濟亦會帶動相關產業鏈發展，創造包括無人機操作員、維修技術人員、系統開發工程師及數據分析師等多類新興職位。隨著產業逐步成熟，預計將為本地就業市場開拓新機遇，促進香港經濟多元化發展。

在環境效益方面，低空經濟展現出減碳潛力。根據多個國際研究機構的初步評估，在特定配送場景下，電動無人機運輸相比傳統燃油車輛可能具有較低的碳排放。然而，具體的節能減排效果需要考慮多個因素，包括飛行距離、載重量、天氣條件、充電基礎設施等。這與香港2050年實現碳中和的目標方向一致，但仍需要更多本地化研究來評估實際效益。

法律監管框架的完善是發展低空經濟的關鍵。現行的《小型無人機令》（第448G章）為發展提供基本法律依據，規範了重量250克以上無人機的註冊和操作要求。然而，隨著低空經濟應用場景日益複雜，現有法規框架需要與時俱進。政府採用「監管沙盒」模式，透過分階段試點項目積累經驗。其中一個「監管沙盒」應用是醫療物資配送試點，在指定醫院之間開闢臨時低空走廊，測試緊急醫療用品的空中運送。這些試點經驗有助政府了解實際營運挑戰，包括天氣影響、建築物阻擋、訊號干擾等問題，從而制定更完善的營運指引。

香港發展低空經濟需要放眼大灣區，融入國家發展大局。通過建立統一標準、共享資源、協同創新，可實現優勢互補。香港可發揮國際連接器作用，引進全球先進經驗，推動大灣區低空經濟發展走在世界前列。特別是在跨境物流、緊急救援等領域，區域合作將發揮重要作用。為推動低空經濟健康發展，政府應重點完善基礎設施建設，包括低空飛行走廊、通訊網絡和管理平台；加強產學研合作，建立專業人才培訓體系；制定符合香港實際的監管框架，平衡創新與安全；參與國際標準制定，提升行業規範；深化與大灣區城市協作，實現資源共享。

當前，低空經濟為香港帶來前所未有的發展機遇，但實現其潛力需要政府、業界和社會各界的共同努力。通過完善制度、創新技術、培育人才，香港有望在這一新興領域建立優勢，開創經濟發展新局面。新時代呼喚新作為，發展低空經濟不僅關乎香港創新轉型，更是提升區域城市競爭力的重要契機。只要把握機遇、迎接挑戰，香港必將在低空經濟發展中譜寫新篇章及為國家在產學研作出貢獻。

作者劉銳業博士、于承忠博士分別是香港理工大學專業及持續教育學院學生事務總監及高級講師、客席講師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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