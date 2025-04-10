來稿｜在尋人才、辨人才、留人才間尋找平衡

來稿作者：丁海澄



政府搶人才的步伐如火如荼，不僅涉及高才、優才等領域，亦矢志在全球推廣「留學香港」品牌，吸引國際及内地學生來港，增加人才儲備池。人才基數變大的同時，也出現良莠不齊的情況，因此在尋找人才之外，亦要重視甄辨人才，再進一步留住這些真正的人才。

香港一直以來都是内地學生熱門的留學目的地，不僅因為頗受國際認可的高等院校雲集，亦有與内地不同的「一國兩制」制度優勢、中西結合文化氛圍，以及地理上更靠近中國内地。尤其近年國際關係日趨複雜，來香港修讀學位，似乎也是一條更為安全的道路。

大量人才申請來港讀書固然是好事一樁，但也出現渾水摸魚的現象。早前就有爆出內地生以假學歷入讀本地大學事件；内地社交平台也有大量中介貼文，教授無需考試成績入讀香港高等院校；甚至如何運用來港讀書期間的IANG（非本地畢業生留港/回港就業安排）身份，只為讓子女獲取升學或出入便利等，事件更引起政界人士關注。若縱容類似情況蔓延，香港的學歷含金量勢必受損，甚至淪爲「水碩」（易畢業的授課式碩士），不僅不能為香港帶來真正的人才，還令「留學香港」品牌及國際專上教育樞紐蒙塵。

若要避免類似情況，政府可從幾方面入手，首先是在甄別人才階段做到更透明，重點要查申請人的語言能力、學術能力及學歷真僞。對於發現學歷造假或虛報的情況，不僅學生本人有罰則，更要同内地執法部門積極合作，聯合打擊問題留學中介。此外，在教學方面也可以「寬進嚴出」為宗旨，雖然香港研究生課程僅有一年，但可提高論文或考試要求，避免學生藉讀書過橋「混學歷」。

當然，亦不可因爲個別極端情況因噎廢食。甄別及培養出真正的人才後，香港也要從各方面為人才提供留下來的契機。例如和本地企業合作，舉辦更具針對性的行業招聘會；為畢業後留港工作的人才提供更清晰的生活和工作指南；早前在兩會期間，有香港代表也提出建議，建立「購房資金通」便利人才在港置業，落地生根，也值得特區政府積極向中央爭取。

只有環環相扣的尋人才、辨人才、留人才措施，才能打造一套健康、有效的引進人才系統，長遠提升香港教育、以至其他領域的競爭力。

作者丁海澄閃90後自由工作者，本科主修酒店管理及旅遊業。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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