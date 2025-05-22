紫荊黨｜香港也需保持戰略定力、咬定青山不放鬆

來稿作者：周小稞



5月12日中美兩國在日內瓦達成關稅協議，雙方貿易休戰90天，美國對中關稅降至30%，中國對美關稅降至10%。對於雙方在短短兩日就能達成如此重量級協議，外界大感意外，因為在這之前無論是此次關稅戰的始作俑者美國還是被刻意針對的對象中國都表現出強硬立場。

而全球財經媒體多認為，是美國率先「認慫」而中國贏得了關稅戰的第一回合。來勢洶洶的美國之所以選擇妥協，一方面是因為中方的強硬回擊令美國的外貿形勢陷入「騎虎難下」的境地，進而嚴重影響到市場對美國經濟前景及六月份大量到期美債的信心，讓白宮不得不退而求其次；另一方面則是中方強硬回擊背後的強勁底氣及日益顯現的強大國力，讓美國不得不重新思考此前簡單粗暴的遏華套路，而5月7日弱勢的巴基斯坦空軍憑藉中方提供的全方位空戰體系大勝印度空軍似乎堅定了美方的妥協態度。

內地十餘年間成就驚人

戰機+雷達+預警機+導彈的全方位作戰體系顛覆了傳統的空戰模式，令準四代的中國殲10戰機可以輕鬆擊敗準五代的法國陣風戰機。這樣的突破只是近些年來中國在各個層面超越西方的眾多案例中的冰山一角。從搶跑美國率先試飛的全球首款六代機到遙遙領先、無所不能的無人機與無人機群，從國內四通八達、時速高達350公里的高鐵到開始在海外市場拋離特斯拉的電動車，從「下餃子」一般的航空母艦、055大驅到下潛深度創紀錄的深海蛟龍，這些大國利器顯示出中國科技正在全方位地躍居世界領先水平。

中國已連續八年位居全球頭號貨物貿易大國寶座，是150多個國家和地區的主要貿易夥伴。雖然中國的GDP全球佔比只有17%，但中國的製造業全球佔比卻達到35%。中國貢獻了全球一半的AI人才，國際專利申請量與高水平國際期刊論文量均保持世界第一，在最新的自然指數（Nature Index）排名中，前20位中的16位均為中國大學所霸佔。

十餘年間中國內地取得的驚人成就其背後的原因是多方面的，譬如說中國共產黨的堅強領導、地方省市的你追我趕、老百姓的勤奮上進等。而在筆者眼中，引爆這十餘年間偉大成就的更具針對性的原因則是習近平主席上任以來一直反復強調的兩點：保持戰略定力、咬定青山不放鬆。所謂「保持戰略定力」，就是明確外部環境的變化趨勢，制定適宜的應對策略並從一而終，不因內外環境的波動而朝三暮四。

所謂「咬定青山不放鬆」，就是基於明確的應對策略，擬定具體的行動方案並堅持不懈地加以落實。具體而言，就是在中美由合作走向對抗的大環境、大趨勢下，堅持做好自己的事情，堅持推進供給側改革，堅持落實《中國製造2025》計劃。十餘年的堅持終於換來了一系列眼花繚亂、令人側目的成就。

香港需要新戰略定位

中國內地過去十餘年的成功秘訣對於當前正面臨外部環境急劇變化而處在轉型中的香港具有強烈的指導意義。香港要實現由治及興，也迫切需要保持戰略定力，也迫切需要咬定青山不放鬆。對於香港而言，首先要明確的是新時期的香港要保持怎樣的戰略定力。隨著中國內地全方位的崛起以及中美全面對抗的開啟，香港過去四十餘年來幫助西方、進而幫助自己賺內地人錢的戰略定位已難以為繼。要想成功轉型，香港必須重新定位，把自己放在幫助內地、進而幫助自己賺全世界人錢的位置。這樣的戰略定位配合了中國內地產品、服務與資本的對外擴張，體現了香港「國之大者」的擔當，符合香港與內地的整體與長遠利益。

有了這樣明確的定位，香港的各項戰略就有了堅實的錨定，並一切圍繞如何幫助內地更好、更快地走出去而展開：推進人民幣的國際化、推動海外產業園的建設、以普通法保障海外投資合法權益、吸引全球高端人才為我所用等等。當然舊習難改，要轉變四十餘年的老模式並非易事，很多人總想著重回以往的「安樂窩」。譬如說，不少人總是希望內地放鬆資本管制，好讓內地人都來香港買房子，讓香港重回地產當道的「光輝歲月」。而最近內地遊客紛至沓來，大量遊資湧入香港，股市重拾升軌，新鴻基推出的幾期新盤更是屢次被一搶而空。人們熟悉的那個「舞照跳、馬照跑」的香港好似又回來了。香港還需要新的戰略定位嗎？

轉型不能走形式主義

在筆者看來，那樣的香港不會重來。內地遊客雖然回來了，但他們不再扎向各類名牌店；遊資來去匆匆，急降的銀行同業拆息很快又向上回升；脆弱的股市隨時會因特朗普的反復無常而大幅波動；在新鴻基的新盤受追捧的同時，二手市場仍處在反復向下的軌道。那些希望重回舊時光的幻想註定會被現實所擊破。香港需要新的戰略定位，需要新的應對策略，而一旦確立，就必須保持戰略定力不動搖，不要輕易因為內部與外部環境的波動或阻礙而左右搖擺、首鼠兩端。

在保持戰略定力的前提下，香港更要咬定青山不放鬆，制定具體的行動計劃並堅持不懈地、認認真真地貫徹落實下去。筆者最擔心的就是，政府看似行走在正確的方向與道路上，但很多事情缺乏系統的規劃與周密的部署，東一榔頭，西一棒子，做表面文章，走形式主義。譬如說，香港一直在政府層面加大與中東的交往，但頻繁的官方交流之後，民間的相互往來卻不見跟上，大街上中東裝束的人寥寥無幾，反倒是印度人摩肩接踵。咬定青山不放鬆，香港還需下功夫。

作者周小稞是紫荊黨政策研究院研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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