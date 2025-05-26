來稿｜大灣區大健康產業發展：締造可持續健康新生態

來稿作者：劉銳業、于承忠



在後疫情時代，「大健康」概念已從一個新興理念迅速發展為推動區域經濟發展的核心策略。大灣區作為中國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，正積極打造全球領先的大健康產業集群，為居民提供全方位、全生命週期的健康服務。隨著即將舉行的大灣區大健康產業會議，業界將再次聚焦如何深化這一戰略性產業的發展。

從「以疾病為中心」到「大健康」模式的轉變

2019冠狀病毒（COVID-19）疫情成為推動醫療模式變革的催化劑。過去，我們的醫療體系主要專注於疾病的診斷和治療，而今天，「大健康」模式強調預防、保健與治療的一體化，建立完整的護理連續性，覆蓋康復、養老甚至心理健康等領域。

香港理工大學專業進修學院劉銳業博士領導的研究項目「建立大灣區大健康產業的可持續發展」（UGC/IIDS24/B01/24）旨在深入探討大健康產業如何成為區域經濟增長的新引擎，並與聯合國永續發展目標相結合。「建立大灣區大健康產業的可持續發展國際會議」將會於月24日至7月25日在香港理工大學西九龍校園於隆重舉行。

最新大灣區大健康發展趨勢

近年來，大灣區大健康產業呈現出幾個明顯的新趨勢。首先，「區域政策協同」日益加強。粵港澳三地政府積極探索醫療衛生領域的合作機制，推動醫療資源共享和服務標準統一。《粵港澳大灣區發展規劃綱要》明確提出「推進大灣區醫療合作」，為跨境醫療合作提供了政策基礎。香港與深圳、珠海等城市建立的醫療合作項目，正逐步探索醫療資源共享新模式。

其次，「數字健康」發展迅猛。疫情催生了遠程診療、智能醫療設備和健康管理平台的快速普及。大灣區內的醫療科技企業如平安好醫生、阿里健康等積極布局數字健康市場，香港科技園和數碼港孵化的多家健康科技初創企業也開始拓展大灣區市場，為跨境數字健康服務提供了新思路。

第三，「生物醫藥研發」合作深化。香港科學園、廣州國際生物島和深圳國家生物產業基地形成了優勢互補的生物醫藥創新走廊。大灣區集聚了大量生物醫藥企業和研發機構，新藥研發和醫療器械創新活動活躍，成為中國乃至全球生物醫藥創新的重要區域。

第四，「健康養老」需求迫切。面對人口老齡化挑戰，大灣區正積極探索「醫養結合」新模式。珠海、中山等城市依託氣候和環境優勢，發展養老產業；香港的安老服務經驗也正向大灣區其他城市推廣。

創科驅動升級 跨界打造生態鏈

值得關注的是，大灣區正成為醫療人工智能的創新基地。深圳多家醫院已開始應用AI輔助診斷系統，用於腫瘤篩查、病理分析等領域。香港大學與內地高校的聯合研究團隊在AI輔助藥物開發方面也取得顯著進展，有效縮短了新藥研發週期。

大健康產業的發展不僅關乎醫療服務本身，更涉及物流、旅遊、酒店管理、電子商務等多個相關行業的協同發展。醫療旅遊已成為大灣區旅遊業的新增長點，香港接待的醫療旅遊人次持續增長，主要來自大灣區其他城市及東南亞地區。

同時，大灣區正形成錯位發展、優勢互補的產業格局。香港以其國際化的醫療體系，發展高端醫療服務和生物醫藥研發；深圳專注於醫療器械和智慧醫療；廣州強化中醫藥產業和生物製藥；珠海和惠州則大力發展康養產業和健康旅遊。

以聯合國永續發展目標為導向

研究團隊特別強調大健康產業與聯合國永續發展目標的結合，主要體現在四個方面：確保健康生活方式，促進各年齡段人群福祉（SDG3）；促進持久、包容和可持續經濟增長（SDG8）；建設具備韌性的基礎設施（SDG9）；以及建設包容、安全、有韌性的可持續城市（SDG11）。

值得一提的是，大灣區內的醫療機構越來越重視環保與可持續發展。廣州和深圳的多家醫院已開始實施綠色醫院建設，通過節能減排、醫療廢物處理改良和綠色供應鏈管理，降低醫療活動的環境影響。這些探索為實現氣候行動（SDG13）提供了醫療行業解決方案。

香港的獨特角色與發展機遇

作為大灣區中具有國際視野的特區，香港在推動大健康產業發展方面具有獨特優勢。香港特區政府近年推出的《基層醫療健康發展藍圖》和《香港精神健康政策》等策略文件，為本地醫療健康服務提供了發展方向，也為香港參與大灣區大健康合作奠定了基礎。

香港醫院管理局積極拓展與大灣區醫療機構的合作，建立轉診協作網絡，為香港居民在大灣區就醫提供支援。同時，香港醫療人才「北上」執業的政策障礙正逐步消除，越來越多的香港醫生獲准在大灣區執業。

香港的中醫藥發展也迎來新機遇。隨著香港中醫醫院的建設和運營，香港在中醫藥標準化、國際化方面的經驗可為大灣區中醫藥產業升級提供借鑒。

然而，挑戰依然存在。醫療數據跨境共享的隱私保護問題、醫療標準和監管體系的差異、跨境醫療保險理賠機制尚不完善等，都需要創新解決方案。

建議與展望

基於目前發展趨勢，我們認為大灣區大健康產業的可持續發展需要關注以下幾點：

1、加強跨境政策協調，建立統一的大灣區醫療健康標準和數據共享機制，同時保障患者隱私和信息安全。

2、加大對前沿技術研發的投入，特別是人工智能、生物醫藥和智慧醫療領域，提升區域醫療科技自主創新能力。

3、打造大灣區大健康人才庫，不僅培養醫療專業人才，還需要發展醫療科技、健康管理、醫療保險等領域的複合型人才。

4、推動大健康產業與綠色發展融合，探索低碳醫療服務模式，實現健康與環境的協調可持續發展。

5、建立更具包容性的健康服務體系，關注弱勢群體和老齡人口的特殊健康需求，確保大健康發展成果惠及所有灣區居民。

即將舉行的大灣區大健康產業會議無疑將為產業發展注入新思路、新動力。通過學者、政策制定者、協會領導者和產業從業者的深入交流，大灣區大健康產業發展藍圖將更加清晰。在人口老齡化加速和健康意識提升的背景下，大灣區大健康產業必將成為區域經濟的重要支柱和民生改善的關鍵力量。香港應把握這一歷史機遇，充分發揮自身優勢，與其他大灣區城市攜手共建健康灣區、智慧灣區，為居民提供更優質的健康服務，同時為可持續發展目標作出積極貢獻。

作者劉銳業博士、于承忠博士分別是香港理工大學專業及持續教育學院的學生事務總監及高級講師、客席講師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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