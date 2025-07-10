來稿｜金融基石穩如磐石　香港經濟韌性彰顯

來稿作者：楊華勇



香港樓市的分化本質是經濟轉型的微觀鏡像。住宅回暖為市場注入信心，但房企債務警報提示：「地主模式」已至終章。香港的地主模式，指的是香港特殊的土地制度，其中政府是唯一土地擁有人，而私人機構或個人只能通過向政府租用土地來使用，租期可以很長，例如50年或以上，但不擁有土地業權， 這種模式也被稱為「批租土地」。

樓市的掙紮實為全行業敲響警鐘——告別財務杠杆狂歡，鍛造運營效率與業態創新力，方能在資產價值重構期找到新的立足點。監管層需警惕中小房企債務連鎖風險，而市場參與者更應清醒：復蘇不等於重回舊軌，陣痛中的轉型才是生存之本。

當前香港經濟呈現結構性分化：股市受益國際資本回流與亞洲教育樞紐地位強化持續活躍，住宅市場初現暖意，而商業地產承壓恰是產業升級的陣痛期。香港核心競爭優勢始終錨定於不可替代的國際金融中心功能——2023年港交所IPO集資額重返全球第六，離岸人民幣存款佔全球75%，資產管理規模逾4萬億美元等資料，均印證其全球三甲金融地位。 羅奇等唱衰論調的逆轉，實為對香港「金融生態韌性」的再發現。作為高度集約型經濟體，香港只需堅守法治基石與自由市場原則，持續拓展綠色金融、虛擬資產等新賽道，其作為超級連絡人創造的資本聚合效應，必將持續轉化為人才、技術與資源的正向迴圈。金融血脈暢通，則香港經濟機體常青。

香港作為高度集約型經濟體，其繁榮根基在於法治磐石與自由市場原則。只需堅守此道，並積極拓展綠色金融、虛擬資產等新興領域，其無可替代的「超級聯繫人」角色所匯聚的全球資本，必將持續轉化為人才、技術與資源的正向循環。金融血脈暢，則經濟機體健，香港活力長存。

香港國際金融中心地位歷經風雨而彌堅，其穩固如磐石的金融體系與堅韌的經濟底色，已成為全球資本信心的燈塔。香港金融體系以嚴密監管框架、穩健銀行體系及行之有效的聯繫匯率制度為根本支柱。即使面對全球加息風暴與地緣政治波瀾，香港金融管理局憑藉豐厚外匯儲備與靈活政策工具，始終為市場提供堅實後盾，確保系統流動性充裕、風險可控。銀行業資本充足率持續遠超國際標準，正是「穩如磐石」的最佳注腳。從傳統貿易樞紐積極拓展至創科、綠色金融等新領域，推動經濟結構深刻升級。

香港面對疫情衝擊時，依靠國家支持和自身政策，經濟快速反彈。同時香港正在從傳統貿易樞紐轉向創新科技和綠色金融等新領域，這種主動求變的戰略眼光是其經濟韌性的來源。香港經濟在逆境中展現出強大適應力與修復力。面對疫情衝擊，依託國家強大後盾與自身高效施策，經濟迅速築底反彈。從傳統貿易樞紐到積極拓展創科、綠色金融等新賽道，香港經濟結構正經歷深刻轉型。這種主動求變的戰略遠見，正是其經濟韌性生生不息的動力源泉。這種未雨綢繆、擁抱變革的能力，正是香港經濟韌性生生不息的核心動力，為其長遠繁榮奠定堅實基礎。

立於百年變局潮頭，香港以穩固金融基石為錨，以堅韌經濟為帆，定能穿越風浪，在服務國家所需中拓展更廣闊天地，續寫東方之珠的璀璨篇章。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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