來稿｜香港新局：高端產業與民生經濟雙輪驅動

特首李家超先生於《施政﹒再報告》招商篇中表示，香港招商引資的步伐「只會越走越穩、越快」，未來將積極開發中東、東盟之外「更多具潛力的新興市場」。這不僅是經濟路徑的清晰擘畫，更似香港在轉型十字路口一聲堅定宣言——面對全球產業鏈重構與自身經濟結構升級的迫切挑戰，主動出擊是唯一選擇。

中東與東盟市場佔據重要戰略位置

中東國家正積極推動「2030願景」等宏大轉型計劃，其雄厚的資本實力與對新能源、金融科技等領域的渴求，恰與香港在綠色金融、專業服務領域的深厚積累高度契合。而東盟龐大且年輕的人口紅利、持續增長的中產消費群體，為香港的消費品、高端服務輸出提供了廣闊舞臺。香港更需超越傳統貿易思維，探索共建區域創新走廊、參與當地基礎設施標準制定等深度合作，方能將地理優勢轉化為持久的樞紐價值。

近年香港「搶企業」策略成效初顯，但李家超的遠見在於「搶」非終點——引入企業必須精准服務香港產業轉型與民生改善雙重目標。政府「落戶」政策，正需向人工智慧、生物科技、新能源等創新前沿領域傾斜，構建香港未來產業支柱。同時，企業引入與人才培育計畫必須緊密咬合，避免「產業空降」與「人才斷層」。李家超點明的「更新、更有創意的服務和產品」及「線上線下創新行銷方式」，正是企業落地的關鍵考驗——它們能否真正創造出優質崗位，能否以創新服務提升市民生活品質？唯有將產業高端化切實轉化為民生獲得感，招商方稱成功。

李家超提及「結合線上線下的創新行銷方式」，這不僅是企業開拓市場的利器，更是提升市民生活品質的鑰匙。本地中小商戶可借力電商平臺突破地域限制，將「香港製造」與特色服務推向更廣闊市場；傳統服務業如醫療、教育通過數位化升級，能提供更便捷、個性化的服務體驗。政府更可推動建立開放的公共資料平臺，鼓勵企業基於此開發解決交通擁堵、優化社區服務等民生的創新方案，讓技術紅利真正滲透至日常煙火氣中。

新興市場開拓固然潛力巨大，亦需清醒認知其政治波動、政策多變、市場規則差異等風險。李家超所言「越走越穩」，意味著香港必須構建強大的風險預警與應對體系。駐外經貿機構需強化一線資訊收集與研判能力；針對不同市場特點，發展署應提供定制化法律、金融及合規支援方案；出口信用保險等金融工具亦需優化升級，為企業出海保駕護航。

中東機遇與風險並存

這份信心基石，在於招商策略與產業升級、民生福祉之間緊密咬合的清晰邏輯鏈條。面向中東、東盟乃至更廣闊的新興市場，香港既需懷揣戰略雄心，亦要秉持務實審慎。唯其如此，方能在全球競合格局中，讓「招商」的宏偉願景轉化為市民手中可感可觸的「更好的生活和服務」，最終實現經濟轉型與民生改善的雙輪驅動。

中東機遇與風險並存，中小企業需借力政企協作與數位化工具（如雲服務、多語言解決方案），以差異化產品與深度當地語系化破局，方能在沙漠中掘得真金。新加坡主題樂園Kiztopia以香港為跳板，在短時間內於內地連開四店，其成功並非孤例，而是香港經濟戰略悄然轉身的生動注腳。這座東方之珠正告別對歐美市場的單一倚重，積極擁抱中東、東盟等新經濟力量，構建更具韌性的產業生態。這一轉型背後，香港的獨特價值愈發清晰——其既是高消費力的本地試金石，更是「一國兩制」框架下通往內地廣闊腹地的戰略門戶。這兩重優勢交相輝映，使香港成為跨國企業探索中國市場的必經之地。

香港與新加坡在中東招商策略呈現顯著差異：香港以「超級連絡人」定位，背靠內地市場，強調「一國兩制」下的雙向平臺功能，重點推動金融聯通（如ETF互掛、人民幣跨境結算）和科技合作（如區塊鏈支付、綠色能源技術），並聯合內地企業「拼船出海」開拓中東基建與產業升級項目，深化「中國門戶」角色。新加坡則側重區域樞紐優勢，憑藉靈活的稅收政策和成熟的財富管理中心地位，吸引中東主權基金及家族辦公室落地，更聚焦東南亞與中東間的貿易網路搭建及私營資本對接。香港策略凸顯「中國增值」，新加坡強調「區域效率」。

香港本身即是一座高度成熟的商業殿堂。其居民強勁的消費能力與成熟的商業文化，為新產品、新服務提供了絕佳的測試場域。Kiztopia選擇香港作為海外擴張首站，正是看中其挑剔的消費者和高度競爭的環境——本地市場的成功，是服務模式、管理經驗與市場策略經受嚴苛考驗的證明。這種「壓力測試」為企業在更大規模、更複雜的內地市場開疆拓土，鍛造了堅實的競爭內核。

「一國兩制」制度優勢鑄就的無縫橋樑

香港真正的戰略價值，在於其作為「一國兩制」下獨特門戶的地位。普通法體系、自由流通的資訊、成熟的金融系統，構建了國際企業熟悉且信任的營商環境。同時，香港與內地日益緊密的經濟融合，如CEPA協議與粵港澳大灣區建設，為商品、資本、人才流動鋪設了制度化通道。這使香港成為國際規則與中國市場之間的「轉換器」和「緩衝區」，大幅降低跨國企業直接進入內地的制度摩擦與文化隔閡。Kiztopia得以迅速拓展內地市場，正是借助了香港這座高效、可信賴的橋樑。

在全球經濟格局動盪重構的當下，香港的戰略角色更顯珍貴。面對貿易摩擦、地緣政治衝突帶來的不確定性，香港憑藉其制度穩定性與市場開放性，成為全球資本與產業鏈尋求「避險」和「定位」的關鍵節點。中東主權財富基金加速佈局香港資產，東南亞科技企業積極通過香港融資或進入內地市場，正是對其「定位確定性價值」的認可。香港作為連接東西方的樞紐，其核心功能在於為全球商業活動提供稀缺的「可預見性」與「規則保障」，在風浪中成為穩定航行的燈塔。

當Kiztopia以香港為起點成功叩開內地市場，其揭示的不僅是單一企業的成功路徑，更是香港在新時代座標下的戰略重塑。這座城市的未來不在對單一市場的依賴，而在於對「雙重優勢」的極致發揮——以本地市場為熔爐淬煉競爭力，以「一國兩制」為基石搭建通往內地的信任之橋，並在全球不確定性中成為商務邏輯的堅定守護者與價值流轉的高效中樞。香港的前途，在於成為這片喧囂海洋中，那方無可替代的戰略高地，讓世界與中國在此相遇、相知、共進。

然而香港招商戰略的轉向，絕非僅僅基於商業價值的再發現，更源於深刻的現實挑戰與時代壓力。國際地緣政治波譎雲詭，傳統西方資本流向的不確定性陡增。美國對華投資限制條令頻出，歐洲對華「去風險化」呼聲不絕，促使香港必須重新審視其國際經貿關係的風險敞口。貿發局主席馬時亨點出關鍵：「因應地緣政治，香港應審視開拓新市場的策略。」這一判斷直指香港經濟安全的核心痛點。

香港的雙向樞紐：全球供應鏈重構中的新生態位

在全球產業鏈格局劇烈動盪的今天，香港作為「安全緩衝區」與「高端跳板」的雙向樞紐角色被賦予了前所未有的戰略價值。這座國際都市以其獨特的地理位置與制度優勢，正悄然重塑全球供應鏈重構中的新生態位。

對國際企業而言，香港是探索中國市場的「安全緩衝區」。在充滿未知的龐大中國市場面前，香港提供了一片規則熟悉、體系透明的「試驗田」。這裡擁有與西方接軌的成熟法律框架和監管體系，國際企業可在此以較低風險測試產品、驗證商業模式、調整戰略方向。當企業面臨複雜的本土化挑戰時，香港成為「安全港」——不僅具備國際化的專業服務支援，更能説明企業深入理解中國市場細微的文化差異與消費者偏好，為後續進入內地市場鋪平道路。

對中國企業而言，香港則是走向世界的「高端跳板」。憑藉其高度發達的金融網路、全球頂尖的專業服務集群以及自由開放的營商環境，香港為中國企業揚帆出海提供了強大助力。企業在此可便捷進行國際融資、建立區域總部、接入全球貿易網路；香港積累百年的國際商業經驗和風險管理系統，更能有效助力規避出海過程中的法律、金融、政治等各類風險。在供應鏈重構背景下，中國企業在香港的深度佈局，成為其向新興市場乃至全球穩健拓展的堅實跳板。

香港的價值在於構建了強大「雙向賦能」生態

當國際企業在港測試所得的資料洞察與中國企業利用香港跳板獲取的海外市場經驗在此交匯，便碰撞出巨大的協同效應。這種雙向流動的動能，使香港超越簡單的中介角色，躍升為全球供應鏈網路中的關鍵節點與價值整合中樞。在充滿不確定性的全球供應鏈重構浪潮中，香港憑藉其「安全緩衝」與「高端跳板」的複合功能，在紛繁複雜的全球價值鏈上佔據了一個難以替代的獨特生態位——既是風險管控的閥門，更是價值躍升的引擎。

當然，香港要保持這一獨特生態位，仍需直面挑戰。區域競爭日趨激烈，自身產業結構亦有待進一步優化升級。然而，其背靠祖國、聯通世界的根本優勢無可撼動。關鍵在於持續深化制度優勢、拓展專業服務的深度廣度，並更緊密地融入國家發展大局。香港未來當以更開放的姿態擁抱全球創新資源，在雙向賦能中不斷鞏固其作為「規則轉換器」與「信任構建者」的核心角色。

於全球供應鏈重構的結構中，香港以其獨特的雙向樞紐功能，為自己刻下了鮮明的時代座標。從「超級連絡人」到「超級整合者」，香港在內外聯動中不斷進化其價值內涵。當世界需要一座既熟悉東方密碼、又精通西方規則的橋樑時，香港將始終是那個無法繞過的關鍵節點——不僅連接市場，更連接信任與未來。

