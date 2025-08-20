來稿｜香港零售與中低端餐飲業的結構性挑戰與就業轉型

來稿作者：鹿崇崗



2025年香港金融業以4.2%增速支撐GDP增長，IPO集資額重返全球前三, 投資推廣署更協助223家海內外企業落戶香港（同比增長13%），直接引資逾223億港元，創造超4,900個職位。然而，金融業亮眼表現與基層產業的困境形成顯著反差：零售與中低端餐飲業——這兩個合計支撐52萬基層就業（佔全港14.6%）的重要領域，正面臨結構性調整壓力。當銅鑼灣商鋪空置率飆至15.4%（戴德梁行），當48年老字號「大班西餅」全線結業，一場席捲低技術勞動力的失業潮已迫在眉睫。

行業現狀：數據揭示的轉型壓力

業務量持續收縮

轉型滯後： 零售業線上滲透率僅8.5%（內地30%），數碼智能化進程緩慢加劇挑戰（香港零售管理協會）。

成本壓力與消費外流

成本結構正在惡化——中端餐飲租金佔營收比例高達35%，較此前增長了7%，食材成本上漲12.3%，導致淨利率跌至-4.1%。與此同時，零售業人力成本佔銷貨額的28%，上升了5%。

跨域價差持續擴大——根據消委會《深港消費品價格比較研究（2025）》，深圳同類商品價格較香港低20-30%。

消費外流產生了量化影響——2024年港人北上餐飲消費達到7,700萬人次（入境事務處數據），其中35%的支出用於購物（旅發局數據），導致本地零售業季度收益減少了38億港元。深圳商圈港客佔比達到35%，北區零售額在半年內下跌了14%。參考深圳市零售行業協會《2025深港消費行為藍皮書》、深圳統計局《2025跨境消費調查》和消委會《深港價格比較研究》，港人在深圳人均購物消費為1,860元人民幣／次（約2,022港元），較在港消費中位數1,163港元（約1,070人民幣）高出74%，數據顯示港人在深消費顯著高於在港。

數碼化能力不足

零售業線上銷售佔比僅為8.5%，而中低端餐飲外賣佔比雖達42%，但平台佣金吞噬了65%的利潤。會員系統滲透率方面，零售業為15%，餐飲業為12%，導致客戶流失率高達45%，客戶留存率下降。此外，數據分析投入不足，零售業和餐飲業分別低於營收的3%和2，這嚴重限制了市場響應能力。

就業市場：結構性調整風險

崗位縮減趨勢

零售業中，7.8萬耐用消費品從業者中有85%為低學歷銷售崗位（初中以下學歷者佔38%）（統計處表7.2a）。餐飲業中，20.9萬中低端從業者裡的後廚/侍應崗位在半年內流失了9.2%（餐務管理協會）。預測警示指出，若不進行干預，2025年底將有1,200家中型食肆結業，可能導致5萬個崗位消失。

再就業障礙分析

現實挑戰：根據政府統計處2024年第4季資料，零售、中低端餐飲及倉儲業52.1萬從業者中，44.6%（23.3萬人）僅有初中或以下學歷，面臨產業結構調整帶來的技能轉型挑戰。

亞洲經驗：星韓政策啓示

新加坡：薪資保障與技能雙軌制

新加坡於2025年9月推行「漸進式薪金模式」，將零售基層月薪下限設定為1.33萬港元，並由政府補貼僱主40%的加薪成本（參考人力部《零售業轉型藍圖2025》）。成效顯著，三年內基層薪資累計增長18%，覆蓋了5.3萬名微小企業僱員。此外，技能認證與晉升掛鈎，員工需完成「新技能資格（WSQ）」認證（如中央廚房管理）方可加薪。老店「黃亞細肉骨茶」引入自動化廚房後，人力減少40%但營收增長了25%（新加坡企業發展局案例庫）。

韓國：科技賦能重塑就業形態

韓國通過政府補貼50%餐飲機器人租賃費（產業通商資源部《2025機器人補助計劃》），使中小餐廳能以月付1,200港元的成本使用傳菜機器人，成功普及科技應用。成效體現在服務員轉型為「人機協作管理師」，薪資提升22%，滲透率達到38%（韓國餐飲協會）。同時，通過《平臺工作者權益法》（2025）強制外賣平臺承擔65%的社保費，並確保工傷賠付等同正式員工，使外賣員參保率從12%大幅提升至89%（韓國勞動部）。

星韓的經驗證明，「政策強制力與市場適配性」可以並存：新加坡通過加薪帶動勞動力升級，韓國則利用科技創造新的就業崗位。

政策應對：三級支持體系

短期：就業市場穩定措施

目前零售業和餐飲業都大量輸入外勞。為保障本地基層市民就業, 宜進一步控制數量甚至停止輸入一些失業率和開工不足率較高的工種。

中期：勞動力能力提升

長期：制度創新

立法保障零工權益：借鑑韓國《平臺工作者權益法》，要求外賣平臺承擔強積金+工傷險（政府補貼35%）

基層就業貢獻度考核：參考《新加坡攜手前進運動報告》（Singapore Together Movement Report），將 「傳統產業僱員佔比」納入官員KPI

平衡增長與社會韌性的關鍵抉擇

當金融數據的光鮮與基層就業壓力並存，星韓經驗表明：政策主動干預可化解轉型陣痛。我們倡議超越GDP單一維度，構建三層保障。以薪資穩定民生底線，用技能打開轉型通道，借區域協同突破成本困局——讓產業調整不再以基層勞動者為代價。

決策者須知，支持零售與餐飲業轉型，不是挽救落後產能，而是維護52萬家庭生計的社會投資。失業潮沒有緩衝區，行動窗口正在收窄，系統性響應刻不容緩。

作者鹿崇崗是工會研究人員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。