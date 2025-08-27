來稿｜香港中式餐館的結構性挑戰與量化分析

來稿作者：鹿崇崗



近期香港餐飲服務業結業潮持續，全行業失業率從6%攀升至6.4%，顯示行業正面臨嚴峻挑戰。其中，中式餐館的衰退是主要的驅動力，其收益率下降幅度遠超其他類別。根據香港政府統計處資料（表625-68003），以收益計算，中式餐館的市場份額持續萎縮，從2023年37.8%降至2024年36.2%，2025年第二季度更跌至34.4%。下表顯示，除2024年底旺季短暫回升外，中式餐館份額呈現持續下滑頹勢，反映其正經歷「絕對收益萎縮」與「相對競爭力下降」的雙重壓力——不僅自身收益減少，非中式餐館和快餐店等食肆類別更搶佔其市場份額。

優化模型構建與變數分析

為精準量化各因素影響，我們建立多元非線性回歸模型：

Yt=3.11−3.98⋅ln(X1t​)−0.80X2t​−0.70X3t​−0.60X4t​+0.109X5t​+ϵt​

其中基準增長率（CAGR=3.11%）基於2010-2018年歷史資料計算，反映行業內在增長潛力。對跨境消費分流強度X1取對數ln(X1t​)，旨在捕捉其邊際效應遞減的特性——即北上消費人次增長初期對收益衝擊最大，後續每新增單位人次的負面影響逐漸減弱。

未來兩年預測分析

基於模型與假設條件（2026年變數變化：X1​+10%、X2​-10%、X3​+3%、X4​+3%、X5​+3%），預測結果如下：

2025年全年預測顯示，中式餐館收益將下降6.78%，全行業職位/崗位減少約3,700人。根據中式餐館36.2%的份額估算，其職位減少約1,340人，失業率升至6.4%。

至2026年，若租金壓力緩解且旅客繼續增長，收益可轉為正增長6.16%，崗位數量止跌回升，新增約1,210個職位，失業率顯著下降至約4.2%。

結論與政策含義

實證分析表明，若業主下調租金與業界共度時艱，政府與旅遊界持續協力推廣吸引旅客，餐飲業尤其是中式餐館的收益與就業狀況短期內可顯著改善 – 即通過租金成本下降10%與訪港旅客增長3%的協同作用，可完全抵消跨境消費分流與常規成本上升的負面影響，使行業收益率由負轉正。這將直接帶動就業崗位增加，使失業率回落至相對健康水準。短期亦可考慮過定向租金補貼（如對空置率超10%商圈提供每平方尺20港元補貼）與旅客引流政策（如開發文化美食旅遊路線）穩定局面。

策略建議（基於資料洞察） 政策的著力點必須從「普惠」轉向針對中式餐館的結構性弱點：

成本針對性補貼：如提供自動化設備或定向租金補貼（如對空置率超10%商圈提供每平方尺20港元補貼）的專項補貼，以降低營運成本壓力。

體驗差異化升級：業界應向中高端化、體驗化轉型，例如打造「文化主題餐廳」，提供無法被外賣和北上消費簡單替代的用餐體驗和氛圍(應對X1和促進X5）。

旅遊行銷精準綁定：旅遊業推廣活動應將「傳統中式美食體驗」作為核心賣點之一，設計美食路線，將旅客流量更有效地導入中式餐館（提升X5）的有效性）。

商業模式創新指導：鼓勵其加快發展中央廚房模式，為更多小店提供標準化菜品，既能提升效率、降低成本，又能開拓to B的新收入來源。

長遠而言，從周邊地區的經驗來看，應對餐飲業的結構性調整，關鍵在於創新、提升體驗、發揮自身獨特優勢。新加坡的「特色街區活化計劃」（如哈芝巷融合多元文化商鋪與街頭藝術），使其本地客消費佔比穩定在50%以上。東京在2010年代通過「在地體驗經濟」策略成功吸引年輕消費者，如澀谷PARCO改造為動漫文化綜合體，客流量增長40%。

業界與政府應借鑒新加坡與東京社區關聯轉型經驗，推動業者深耕社區網路，發展如「粵劇茶樓」等文化體驗項目，增強本地客源黏性；同時通過設立中央廚房降低食材成本壓力，並參考資歷架構新增「跨境電商運營師」認證，培育行業數碼人才。唯有通過資料驅動的精准政策與業界創新，才能扭轉份額流失趨勢，重振香港中式餐飲活力。

作者鹿崇崗是工會研究人員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。 來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。 若不適用，恕不通知。