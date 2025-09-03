來稿｜新加坡續寫發展新篇章

來稿作者：陳文坪



今年是新加坡建國60周年，也是新一屆政府執政的開端。總理黃循財在8月17日國慶群眾大會上為新加坡勾勒出未來的發展願景：將在北部區域——兀蘭、克蘭芝和三巴旺注入新活力，打造一個更具韌性與魅力的新加坡。為北部三區建造另一個「榜鵝21+」的新都市。他籲請新加坡人懷抱更大的夢想，更大膽地開拓新領域，做好準備嘗試新事物，不畏懼跌倒或失敗，攜手共建卓越堅韌的新加坡。

的確如此。過去60年來，新加坡人民正是堅持不懈、努力拼搏、在逆境中不氣餒、不放棄、在順境中不驕傲、不浮躁，用積極的心態，面對各種挑戰，把壓力化成動力追求卓越，發揮大我精神，發揚互助互愛相互關懷，讓族群和諧融入日常生活、融入職場之中、融入整個社會。這些「新加坡精神」已成了DNA的一部分。

新加坡建國60年來，所取得的成就，不但令人刮目相看，而且在國際舞台熠熠生輝。一甲子的大力發展與建設、良治善政的推行，讓這個小紅點早在20年前就步入發達國家行列中，人民也過上小康的生活。

新國8月9日舉行60周年國慶慶典，向國際社會再次展示這個小國人民的熱情澎湃。慶典場地的政府大廈大草場只能容納2萬多位觀眾，而會場外圍沿濱海灣周遭岸邊卻擠滿20多萬熱捧的觀眾參與其中。這種自發的精神，體現人民的凝聚力、向心力是國家向前邁步的一股推動力量。

自1965年獨立以來，每一年都會舉行國慶群眾大會；看似『例常』的大會，卻是個「不尋常」的集會。是讓各界有所企望，投資者有所向往，人民有所期盼，是一個具高瞻遠矚的大政方向。今年也不例外。黃循財總理在群眾大會宣佈要在北部三區打造另一個「榜鵝21+」的新都市，的確令人驚喜。

「榜鵝21」（Punggol 21計劃），是由時任總理吳作棟在1996年8月18日的國慶群眾大會中宣佈。是一個新的住房模式，它將以居住的新概念作為21世紀新城鎮的典範。計畫將包含混合使用私人住宅、高級公寓和高級組屋。每個社區將包含1200至2800戶，以及共同的綠化帶區域。此外，也將建設並結合新的輕軌系統，確保每個住房單元都位於最近的輕軌站300米範圍內。新市鎮也會涵蓋學校、圖書館和購物中心。

而2007年8月19日的國慶群眾大會中，時任總理李顯龍在演講中為榜鵝新市鎮提出了新的願景，並推出了「榜鵝21 +」計劃。在新的計劃下，位於市鎮旁的榜鵝河、實龍崗河將被改建為實龍崗蓄水池（Serangoon Reservoir），形成淡水湖並作為儲水庫使用。還有一條長 4.2 公里、寬 20–30 公尺的人造水道計劃穿過社區，並連接兩條河流。水道附近有皮划艇和劃獨木舟的水上運動場地、具備慢跑和自行車軌道的花園、屋頂花園、戶外用餐的餐廳等等設施，提升居民的福祉。

經過20年的發展、建設，榜鵝21+的都市新概念都以嶄新姿態落戶水道兩旁，體現了「小橋、流水、人家」的生活氛圍。梯田式的新組屋，讓居民可以眺望清潔的河面、以及對岸，的確讓居住環境更沁心、更舒適、更優美。區內建有榜鵝創新園——榜鵝數碼園區（Punggol Digital District）、新加坡理工大學校園。

榜鵝新鎮因榜鵝水道而聞名全球。榜鵝水道及榜鵝城市建設獲得了新加坡設計指標金獎、國際宜居社區金獎、國際水協會「全球卓越成就獎」和「最佳規劃獎」等諸多榮譽。是一個可持續發展、擁有良好環境的綠色智慧新市鎮。

新加坡北部離馬國的柔佛-新加坡經濟特區（JS-SEZ）只是一水之隔。這個JS-SEZ給兩地人民、商企帶來許多難得的機遇，並且潛力巨大、優勢互補。而柔新地鐵這一跨境通勤明年底就可以川行。柔新地鐵新加坡站更與新國南北線、湯東線的地鐵連接，無論是去機場、市區、或金融中心都非常便捷。

除此之外，北部區域擁有獨特的的自然生態環境。如雙溪布落濕地公園、兀蘭海濱公園、三巴旺公園、萬態野生動世界，包括動物園、飛禽公園、還有鐵道走廊等都連成一片，綠意綿延開來。結合現有的自然景觀，加之行之有效的政府決策，以及先行的基礎設施推進，建屋發展局（HDB）規劃的預購組屋、私人發展商看好未來發展，這些都為北部的「榜鵝21+」奠定了有利條件。

正因有了「榜鵝21+」的這一發展經驗，新國北部三區在不久的將來，定能再造比「榜鵝21+」更綠色、可持續發展的北區活力。北部新都市將從概念雛形慢慢發展開來，以新加坡政府言出必行的信諾，十年後，這一新社區將會逐步成型，未來必將成為另一個魅力的新市鎮，更宜居的城市。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



