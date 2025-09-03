張美雄｜促進經濟多元化，施政報告需完善「高才通」

新一份施政報告將於9月17日發表，人才政策備受關注。近期，社會各界對「高才通」計劃可能被濫用存在憂慮，不少意見期望政府在施政報告中進一步收緊申請限制。然而，筆者認為「高才通」計劃方向正確，符合香港完善經濟結構及推動產業多元化的長遠目標。與其一味增加限制，我們更應從「釐清問題根源」、「制定長遠策略」，以及「優化審批機制」三方面着手，持續完善計劃，確保香港能吸引並留住真正符合經濟發展需要的高端人才。



現時「高才通」分為三類：A類申請者須證明來港前全年收入達250萬港元；B類及C類則須為指定院校畢業生，其中B類要求三年或以上工作經驗，C類適用於工作經驗少於三年者。目前較大爭議集中在B類和C類，因其門檻相對較低，且申請人無須事先獲香港僱主聘用，便可獲發至少兩年簽證來港探索。近日有傳言指，部分人才申請意在為子女爭取本地資助學額。因應該情況，政府已收緊相關要求，規定獲批來港人才的子女須在港居住滿兩年，方可申請專上課程資助學額，否則須繳交與非本地生相若的學費。這類查漏補缺的措施固然值得肯定，但長遠而言，應建立系統化的定期檢討機制，持續優化政策，而非待問題出現後才被動調整，從而真正吸引優秀人才長期留港發展，為香港經濟注入新動力。

上一份《施政報告》提出成立由政務司司長領導的「教育、科技和人才委員會」，該機構應充分發揮跨部門協調功能，從多角度完善「高才通」計劃。首先，在「釐清問題根源」方面，委員會可委託獨立機構進行年度追蹤研究，包括對獲批人才進行抽樣問卷調查，涵蓋生活適應與職涯發展等範疇，並對未續簽者開展深度訪談，深入了解其具體困難，例如生活成本高、文化差異或職業發展機會不足等。根據調查結果，政府可制定更具針對性的跨部門支援政策，例如優化部分特定專才的住房補貼、子女教育銜接及醫療服務等配套，以提高人才的留港意願。

第二是「制定長遠策略」。委員會應整合各政府部門數據，聯同相關政策局檢視新興行業的人力需求，定期更新所需人才類別與要求，制定前瞻性的人才戰略。目前獲批續簽的高才在港月薪中位數約四萬港元，表面看來不俗，但從行業分布來看，續簽者多從事商貿（23%）和金融（19%）等已發展成熟的行業，創科（17%）僅居第三。為加快創科發展，當局應加大力度吸引科技人才來港，促進與本地業界合作，定期檢視各行業所需人才數量，並為成功申請者提供發展機會與職業成長空間，尤其應聚焦續簽特定新興行業，例如人工智能應用、生物醫藥、低空經濟等人才及高層管理人員，減少在傳統行業與本地人才重疊。

第三是「優化審批機制」。一方面，應設立定期的抽樣覆檢機制，仔細審核高才通申請者的資料與續簽情況，例如檢視其業務表現及就職狀況。另一方面，可根據前述研究結果，進一步明確香港實際所需的人才類型，從而訂立更適切的審批準則和計分方法。實質上，我們可參考澳洲的移民計分制度，即根據申請人的年齡、語文能力、學歷及專業資格等因素評分。在此機制下，年輕、語文能力佳、學歷高者得分較高，獲邀申請的機會也更大；若從事的職業屬當地所需，人才更可獲優先考慮。「高才通」應借鑒類似機制，並設立定期覆核程序，檢視獲批人才的職位穩定性、業務實績及對本地經濟的貢獻，確保引進人才的質量與香港長期發展需求相匹配。

儘管政府估算「高才通」每年可帶來約340億港元的經濟貢獻，約佔本地生產總值的1.2%，但香港真正的需求在於透過針對性人才政策推動產業升級，而非僅僅追求短期經濟指標。今年的《施政報告》應把握時機，由高層委員會主導制定全面的人口與人才戰略，結合香港的國際化環境、法治優勢及金融中心地位，吸引能與本地產業協同發展的專業人士。如此方能推動經濟多元化，助香港在全球化競爭中保持領先，同時為本地居民創造更優質的就業與生活環境，實現長遠繁榮。

作者張美雄是西貢區議員、大灣區青年企業家協會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



