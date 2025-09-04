來稿｜青年是香港未來的剛性人才需求

來稿作者：梁業鵬



寫在抗戰勝利八十周年的此刻，心潮激盪。我一向認為培養青年，除知識與能力之外，更重要的是其價值觀與視野。新時代呼喚新青年，新青年創造新未來。香港正處於由治及興的關鍵階段，迎接國家「十五五」規劃、加速推進大灣區建設及持續推進「一帶一路」倡議，這些香港歷史機遇轉瞬即過。新時代給了新青年一個形塑香港社會的機會，在此歷史關頭，我們期望理想的香港青年應具備怎樣的素質，去迎接這個大變革的時代，成為推動社會進步、貢獻國家發展的中堅力量。我認為，以下一些青年素質與條件，乃我等青年工作者在進行培養或舉辦活動時，必須視為剛性執行目標。

強化學術基礎與實踐能力

過去好長一段時間，香港社會吹捧青年以成為韋小寶式「世界仔」為成功人士的典範，「世界仔」也並非一無事處，起碼做事八面玲瓏，作為商家、買辦、談生意、作掮客，這種善於溝通的特色絕對能吃四方飯。

然而，在國家賦予香港的八大中心定位，當中所需要更趨近於屬於專業、應用型的崗位，也就是說未來青年已經不能「單靠一把口」去參與這些香港社會發展形態。所以，理想的香港青年，首先應當具備過硬的學術素質與實踐能力，在科技迅猛發展、全球競爭日益激烈的今天，將學術理論與實踐相結合，積極參與創新科研或掌握學術前沿新知，把握數字經濟、人工智能等新興領域的機遇，並且在社會實踐中激活頭腦，在真實挑戰中多多解難。

根在香港、心繫家國、放眼世界的觀念與視野

我們經歷過由亂及治的泥濘。新時代的香港青年應當根植本地、心繫家國、放眼世界。由近及遠，香港是我們的家，了解並參與社區建設是青年的責任，也是我們通過日常細節去形塑青年的公有、服務、貢獻觀念。然後，青年應主動把握機會，認識國家發展，深入理解大灣區建設、「一帶一路」倡議等國家戰略帶來的機遇。只有將個人發展與國家命運相結合，才能在更大的舞台上實現價值。

而值於今日，望著長安大街的人民軍隊鐵骨錚錚，更應知道今日國家與香港的和平與安全感，正是因祖國的強大而有此底氣。乃至在全球化的背景下，香港青年應有足夠的自信，跨文化溝通能力與國際視野。在強大的祖國、發達的香港的支持下，努力做好連接中國與世界的橋樑，向全球講述中國故事、傳播香港聲音。

中華優秀傳統文化的實踐者

中華優秀傳統文化是香港青年精神根基的重要組成部分。從「仁義禮智信」的道德規範，到「天下興亡，匹夫有責」的擔當精神，這些價值觀不僅是歷史的積澱，更是今日社會所需要的定礎石。所以，閱讀中華文化經典，了解文化精髓、參與文化實踐，將傳統美德融入日常生活與社會行動中，正是新時代青年的應有之義。

特別在香港，作為中西文化交匯之地，更有條件推動傳統文化的現代化表達與國際化傳播。「文化出海」的重大使命，是今日香港青年的使命，也是重大機遇。

青年要主動增值自己

為了培養這樣的青年，香港特區政府與社會各界已有積極行動。比如教育領域，中小學課程改革正逐步深化，加強人文科中國情教育與中華文化學習，同時拓展STEM教育與創科實踐的機會。越來越多的學校與青年機構合作推出大灣區實習計劃與交流團，讓青年親身體驗國家發展的脈動。社會層面，企業提供更多實習與創業支持，非政府組織舉辦各類文化、科研與體育活動，全面促進青年成長，「文明其精神，野蠻其體魄」。政府則透過政策扶持與資源投入，為青年搭建更廣闊的發展平台。

去年《施政報告》提出由政務司司長領導的教育、科技和人才委員會在今年8月27日成立，顧問團已舉行首場交流會，就打造國際高端人才集聚高地的目標展開深入討論。特區政府清楚明白香港在外圍環境的挑戰下，需要更精準針對「八大中心」的定位，適時作出優化，進一步提升人才庫的多元性及人才計劃的成效，同時加強培育和善用本地人才，為香港未來發展提供更強大的人才支撐。作為青年政策關注者，筆者樂見此舉與《青年發展藍圖》中的「希望篇」的政策目標方向一致，旨為緊扣香港「八大中心」的定位，多管齊下推動青年人對「八大中心」定位以及相關的發展機會有更深入的認識，同時增加青年人在相關領域實習、就業和創業等的機會。

社會要以新態度 為香港培養新時代青年

地球不停地轉動，時不我待。有清晰覺悟的青年自身應當主動擁抱時代的機遇與挑戰。作為這些進步青年的同行者，家庭、學校、企業與社會組織亦有關鍵角色。與傳統方式不同，因應社會變化，我們要讓青年掌握、習慣「變」的能力，其核心在於讓青年「學會學習、主動學習」。

習近平主席曾說，「要引領青少年深刻認識國家和世界發展大勢，增強民族自豪感和主人翁意識。要幫助廣大青年解決學業、就業、創業、置業面臨的實際困難。」所以，家長應當支持青年探索多元發展，學校需平衡學術與德育培養，企業應提供實踐機會與職業導引，社會組織則可搭建更多資源共享與合作平台。只有全社會共同努力，才能為青年創造一個充滿機會與支持的成長環境。

新時代的香港青年，應當是知識與能力兼備、本土與國際視野並重、傳統與創新融合的一代。他們不僅是香港由治及興的親歷者，更是參與者與建設者。青年的未來就是香港的未來，這絕不是一句空話，因為這不僅是國家對香港的期望，也是香港未來八大中心新動能的剛性人才需求。

作者梁業鵬是民青協會主席、元朗青聯副主席、元朗區議員。文章標題由編輯所擬，原題為「新時代之下的理想香港青年」。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。