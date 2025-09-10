來稿｜飲食業從傳統酒樓到兩餸飯的創新啟示

來稿作者：楊華勇



香港飲食業的韌性與創新力，離不開港人引以為傲的「獅子山精神」——一種在逆境中求變、永不言敗的價值觀。這種精神體現在：從傳統酒樓到新派食肆，從兩餸飯到數字化點單，行業始終緊跟時代步伐；許多中小企憑藉靈活性和創造力，在競爭中找到了生存空間。

香港作為國際知名的「美食之都」，其飲食文化一直是城市靈魂的重要載體。然而，隨著經濟環境、社會結構和消費模式的變化，香港飲食業正面臨深刻的轉型。傳統中式酒樓逐漸減少，而新派食肆則持續擴張，尤其是兩餸飯這一模式的興起，不僅反映了市場的適應性，更凸顯了港人「永不言敗、勇於求變」的獅子山精神。

香港傳統酒樓曾是人們飲茶聚餐、舉辦宴會的首選，但近年來卻逐漸減少。這一現象的背後有多重原因：租金高昂、人力成本上升，以及疫情期間的社交距離措施，對依賴堂食的酒樓造成嚴重打擊；年輕一代更傾向於快捷、多樣化的餐飲體驗，傳統酒樓的慢節奏和固定菜式難以滿足其需求；競爭加劇，國際連鎖餐飲品牌和新派食肆的興起，分流了傳統酒樓的客源。

與此同時，新派食肆卻呈現出蓬勃發展的態勢。中環金融區和觀塘工廠區的樓上食肆就是典型例子。這些食肆以靈活的經營模式、多元的菜系（如日式、泰式、地中海風味）和創新的營銷策略，成功吸引了現代消費者。

兩餸飯最初出現於平價食肆，被稱為「窮人恩物」，其誕生背景是經濟低迷時期商家為求生存而推出的應變策略。這種模式以實惠的價格提供多樣化的菜式選擇，迅速贏得了消費者的青睞。隨著時間的推移，兩餸飯逐漸從一種臨時措施演變為成熟的經營模式，甚至吸引了西餅店等非傳統餐飲企業加入。

兩餸飯的成功並非偶然，而是多種因素共同作用的結果：價格優勢，以低廉的價格提供豐富的選擇，符合現代消費者對性價比的需求；靈活性，菜式可根據市場需求快速調整，減少庫存壓力；品牌延伸：西餅店等企業通過銷售兩餸飯，善用了現有店鋪空間和品牌影響力，實現了資源最大化利用。

兩餸飯的興起為香港飲食業提供了重要啟示：企業必須打破傳統思維，積極探索新模式；貼近消費者需求，無論是價格還是菜式，都應以市場需求為導向；資源整合，通過跨業態經營，實現空間、人力和品牌資源的優化配置。

兩餸飯在香港的迅速崛起，不僅是一種飲食現象，更是對傳統飲食業的重要啟示。這一模式之所以成功，在於它打破了餐飲業的固有思維，不再拘泥於傳統的酒樓或茶餐廳形式，而是以更靈活、更貼地的方式滿足現代都市人的需求。

在節奏急促的都市生活中，消費者追求的不僅是美味，更是快捷、實惠和多樣化。兩餸飯以相宜的價格提供豐富的選擇，正好回應了這一市場需求。它證明瞭，無論是飲食業還是其他行業，唯有以消費者為中心，才能贏得市場認可。

此外，兩餸飯的成功亦體現了資源整合的智慧。透過跨業態經營，它實現了空間、人力和品牌資源的有效配置，從而降低成本、提升效率。這種模式不僅適用於飲食業，也為其他行業提供了借鑑：在競爭激烈的市場中，企業必須不斷創新、優化資源，才能保持競爭力。兩餸飯的興起提醒我們，傳統與創新並非對立，而是相輔相成。企業若能打破框架、貼近市場，便能在變革中找到新的機遇。

香港兩餸飯店數量近年來顯著增長。根據社交媒體「兩餸飯關注組」的統計，全港兩餸飯店已從兩年前的約200多間，增至目前的超過640間，增幅高達三倍。截至2025年中，店鋪數量已達642間，儘管偶有結業，但新開店鋪數量更多，符合「執10間開16間」的規律。

這種增長反映了兩餸飯因其價格親民、選擇多樣而受歡迎，但也導致市場出現飽和與惡性競爭。有分析認為，兩餸飯的興起不僅與消費模式轉變有關，也是餐飲業在疫情後適應市場的一種表現。近期資料表明，兩餸飯收益增長已放緩，預示市場可能已見頂，未來兩餸飯店需通過提升品質或差異化經營尋求突破。

香港飲食業的變遷，是一部充滿挑戰與創新的歷史。從傳統酒樓的式微到兩餸飯的興起，從點心銷售的演變到新派食肆的百花齊放，無不體現了港人的靈活性和韌性。只要保持這種獅子山精神，香港的「美食之都」招牌必將繼續閃耀全球。變化是永恆，不變的是港人永不言敗的靈魂。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



