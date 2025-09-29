園遊．杏林｜忽冷忽熱帶來的「心動」？

作者：林祥智醫生



超強颱風樺加沙上周襲港，天文台一年內兩度發出十號風球，創下1964年來的紀錄；另一邊廂，全球變暖和厄爾尼諾現象持續，令酷熱天氣越見頻繁，極端氣候逐漸發展為「新常態」，除釀成自然災害危及生命，亦對慢性病患者帶來健康風險。今日就來談談極端天氣與心臟病的關係。



林祥智表示當感到酷熱不適，切忌即時喝冰水、淋冷水，否則有機會誘發心肌梗塞等急性心臟病。

高溫易誘發心律不正

以酷熱天氣為例，高溫下身體排汗會令體內水分及電解質流失，導致血濃度變高、變「稠」，血塊因而易於凝結，令血管閉塞的風險相應增加。此外，人體散熱時會擴張血管，導致血壓下降，心臟需要更用力「泵血」才能維持血液循環。由此可見，體溫升高會增加心臟負擔，因此患高血壓、高膽固醇、高血糖、心律不正等高危人士應避免在高溫時段進行劇烈戶外活動，外出時要做好防曬措施，適時補充水分和電解質以防脫水。

溫差大易觸發心肌梗塞

若覺得暑熱難耐，馬上降溫能否有效紓緩心臟負擔？研究顯示，當人體溫差短時間內達到8.5度，心血管承受壓力會顯著增加，因為血管突然收縮會令血壓飆升，有機會誘發心肌梗塞等急性心臟病。因此，當感到酷熱不適，即時喝冰水、淋冷水其實最「傷心」。正確的應對方法是到陰涼地方歇息，緩緩補充水分。處於室內環境亦應保持涼爽通風，適度使用空調，避免室內外溫差過大，減輕心臟負擔，切忌忽冷忽熱，否則有機會適得其反。

瑪麗醫院今年五月成為全港首間通過國家認證的胸痛中心。

天冷長者提防低溫奪命

然而，嚴寒低溫亦是心臟病患者的重大威脅。記得去年冬天某個晚上，寒冷天氣警告生效，一位患慢性氣管疾病的80多歲伯伯因氣喘前往急症室求醫，本以為是流感作祟，但因病人伴隨心絞痛，同事立即安排他接受心電圖檢查，結果確診為急性心肌梗塞。跨部門團隊即時啟動胸痛中心治療流程，順利為其完成緊急心血管介入手術。

類似個案絕不罕見。研究指出，心臟衰竭患者冬季入院比率較夏季高七成五。當氣溫從25℃下降至19℃時，心臟衰竭住院風險會增加38%；而當溫度降至11℃以下，風險更會倍升。除了寒冷氣候令血管收縮，增加心臟負荷，流感亦會增加併發急性心臟病的危機，因此心臟病患者尤需加緊預防流感。

今日是世界心臟日，面對氣候及溫度變化，或許我們都難以抵禦外部環境對心臟健康的衝擊，惟大家都能提升防範意識，積極「趨吉避凶」。同時，預防心臟病的重中之重仍是養成健康生活習慣，做好心血管風險管理，萬一出現胸痛、冒冷汗、呼吸困難等急性心肌梗塞症狀，應立即求醫，爭分奪秒把握搶救的黃金治療時間。

作者林祥智醫生是瑪麗醫院內科顧問醫生林祥智。



