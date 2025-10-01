園遊．杏林｜寵物可以到醫院探病嗎？

作者：醫院管理局聯網服務總監王耀忠醫生



一般來說，我們理解病人可能希望帶寵物陪伴親友，但為了維護醫院的運作與感染控制的要求，我們通常不建議市民帶寵物前往醫院探病。



不過，在某些特殊情況下，我們也提供特別安排，讓有需要的病人能夠與他們的寵物相聚。



只要能滿足醫院運作及感染控制的規定，公立醫院可以酌情容許寵物探病，以慰藉病人的心靈需要，讓寵物與病人互動為，為病人帶來歡樂。

第一種是醫院舉辦的「動物輔助治療活動」。許多公立醫院定期邀請治療犬或治療貓來探訪病人。這些溫馴的「動物醫生」不僅能帶來歡樂，更透過互動舒緩患者情緒。雖然每次探訪可能只有短短幾小時，卻能為長期住院的病人帶來長久的安慰與溫暖。過去兩年，公立醫院已舉辦超過五十次這類活動，陪伴許多病人度過艱難的治療時光。

第二種是「個人寵物探訪安排」，這是為末期病患或長期住院患者設立的特別措施。我們明白，有時家人希望帶患者的愛犬或愛貓前來，完成病人最後的心願。這些時刻不僅對病人意義重大，對家人來說，能夠記錄下這珍貴的相聚，也成為日後最溫暖的回憶。

病人摸摸寵物，小動物溫柔回應。即使病人身在醫院，都可以得到心靈慰藉。

我們尤其重視患者心靈上的需求，特別是那些將寵物視為親人的病人。因此，醫管局近期放寬了相關政策，長期住院、紓緩治療、末期癌症、兒科、精神科及復康病人等，可向醫院提出申請。只要符合感染控制及醫院運作條件，我們會盡力安排寵物貓或狗的短暫探訪，讓病人與牠們溫馨見面。

公立醫院雖對動物進出有嚴格規範，但我們同樣重視病人全人治療的需要。我們相信，適時與寵物見面，能為患者帶來心靈慰藉，尤其對臨終病人而言，更是意義深遠——我們不僅希望他們得到舒適的照護，更願他們人生最後一段路，能走得溫暖而無憾。

作者王耀忠醫生是醫院管理局聯網服務總監。



