劉暢｜網約車條例落地　香港共享經濟起步

歷經超過十年的激烈爭論與社會沉澱，香港的交通政策終於迎來了歷史性突破。立法會於10月15日三讀通過《2025年道路交通（修訂）（網約車服務）條例草案》，標誌着網約車服務正式走出法律灰色地帶，納入規管框架。這不僅是特區政府「以民為本」施政理念的具體實踐，更是香港擁抱「共享經濟」的重要里程碑。在運輸及物流局局長陳美寶及其團隊的全力推動下，這項曾被視為「不可能任務」的立法工作，在緊湊的時間表中得以完成，展現了政府迎難而上的決心與執行力。



框架落地三方共贏​​

網約車服務在香港已存在十年之久，以其便捷、透明、服務質素較穩定的特點，深入民心。民間調查顯示超過九成市民支持規管网約車，反映出傳統的士服務長期未能滿足市民對優質出行體驗的需求。然而，由於法律框架滯後，網約車一直處於「非法」狀態，司機、平台與乘客均缺乏法律保障，衍生不少社會矛盾。

新通過的條例草案確立了清晰規管框架，規定平台、車輛及司機均須領牌，並大幅提高罰則（無牌提供服務最高可判罰款一百萬元及監禁一年），從法律上確立了網約車的合法地位。更重要的是，條例平衡了各方利益：市民獲得更多元、安全的出行選擇；網約車司機取得合法工作身份；傳統的士業則可透過競爭壓力推動服務升級。「市民、的士、網約車三方共贏」目標，終於有了實現的法律基礎。

官民之間良性互動

此次立法的一大亮點，在於其廣泛吸納民間建議。從公眾諮詢到議員倡議，從學術研究到業界意見，政策制定過程展現出前所未有的開放性。例如，動態配額模型的提出，正是來自交通研究團體的專業建議；而對司機培訓、乘客保障、數據安全等細節的關注，亦反映社會對服務品質的深切期待。

這種「民間推動力＋政府回應力」的協作模式，正在形成香港公共政策的新範式。它不同於過去的「由上而下」決策，避免了「抗爭式政策」的對立，而是透過理性討論與專業論證，尋求最大公約數。這種治理模式，正是香港在複雜社會環境中推進改革的關鍵能力。

另外，政府採取了「先確立原則性框架，再透過附屬法例訂定技術細節」的務實立法策略。這種分階段推進的方式，既確保了立法效率，也為後續與持份者深入磋商保留了空間。政府計劃明年上半年提交規管細節的附屬法例，並預計首批持牌平台可於明年第四季營運，展現出「說到做到」的執行力。

共享經濟香港可期

網約車條例的通過，更是香港正式展開和擁抱共享經濟的關鍵第一步。共享經濟的核心在於優化資源配置、提升社會效率，這與香港作為高度城市化國際都會的需求高度契合。網約車的成功規管，為未來其他共享經濟模式的發展提供了重要參考。以此為契機，香港可進一步探索共享經濟在其他領域的應用，如共享辦公空間、共享停車位、共享充電樁、甚至共享醫療資源等。

這些創新不僅能提升資源使用效率，更能催生新產業、創造就業，推動經濟多元發展。條例通過也向國際社會發出了明確信號：香港在堅守法治傳統的同時，也能與時俱進地更新規管框架，擁抱科技創新。這種靈活性與開放性，對於鞏固香港的國際商業中心地位至關重要。

改變力量源於你我

​​回首這場長達十年的政策探索，過程確是崎嶇艱難。不同的利益訴求、複雜的法律問題、傳統與創新的碰撞，都曾讓網約車規管看似遙不可及。然而，在社會各界的理性討論、政府的開明態度、以及專業堅持下，改變終於發生。這項立法突破生動說明了每個持份者的理性聲音、政府官員的務實推動、民間團體的積極建言，共同匯聚成變革的動力。

網約車條例的落地，不僅是香港交通政策現代化的開端，更是香港公共政策走向更加開放、包容、高效的新起點。未來，隨着規管細節的落實與服務的實際開展，期待政府繼續秉持「以民為本」的原則，完善政策執行，讓市民真正享受到創新與規管平衡所帶來的優質服務。

作者劉暢博士是「香港新方向」總召集人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。