馮煒光｜駁謝偉俊的「香港不宜搞紅色旅遊」謬論

出任立法會議員便應該有開放的思想、恢宏的格局、遠大的視野和對學習的堅持，尤其是英治時代「番書」不教的東西。然而，非常資深的選委界議員謝偉俊，在現屆立法會最後一次大會、最後一場議員議案辯論上的表現，實在令人失望。



10月23日，本屆立法會舉行最後一次大會。在「推動鄉郊旅遊」議員議案辯論期間，謝議員說：「與其搞好多錢落去搞啲所謂乜嘢熊貓旅遊，我哋夠四川鬥咩，搞啲乜嘢紅色旅遊，嘩，大陸幾多地方，真係紅色旅遊地方。我哋既不真，又不unique，唔特別，搞來事倍功半，反而搞吓啲殖民地旅遊呀，政治唔正確，好多人去麥當勞道影餐懵，嗰啲警署影餐懵，呢啲真係香港特色，香港歷史發生嘅事，值得我哋珍惜。」

簡單幾句，卻謬誤連篇，盡顯這位律師議員不讀書、不懂歴史、沒有格局、視野狹隘、胡言亂語。敢問一句：香港的紅色旅遊不真嗎？不unique嗎？不特別嗎？會事倍功半嗎？

謝議員肯定沒有讀過莫世祥教授的《中共革命在香港》。該書詳列中共在頭28年革命史裡，香港作為英治下區域，對中共革命的重要作用。最經典的便是1927年「八一南昌起義」失敗後，領導是次起義的周恩來（時年29歲）率部南下，但到潮汕時因為瘧疾而發高燒，甚至在擔架上半昏迷。最後在聶榮臻和葉挺的陪同下前往香港養病避禍。

在內地，沒有一個地方是周恩來重病在身、九死一生時避過禍的。這夠不夠unique？事實上，中國共產黨成立之初，和香港還有不少關鍵淵源。除此之外，香港還是越南共產黨的誕生地。1930年2月3日，胡志明和他的同志在香港的宋皇台附近秘密成立越南共產黨。今天在越南執政的越共，若要舉辦尋根之旅，也要來香港憑弔一下。而謝偉俊的言論，正好顯示他不讀書、不懂歴史、不明白上世紀初香港在紅色革命中的地位。

謝偉俊又說：「『一國兩制下』，保留返我哋所有廣告牌呀，所有我哋香港嘅嘢，殖民地文化都要盡量保留，先可令香港繼續發光發亮，做到香港『一國兩制』下，一個不朽城市。」

「殖民地文化」要保留？先不說，我國的政策從來不承認香港是殖民地，聯合國也早在1972年11月2日把香港和澳門從殖民地名單中剔除。香港在1997年前是被英國殖民地者強行霸佔及統治而已。不管怎樣，這都是一段令愛國港人傷痛的歴史，香港自1842年《南京條約》開始便被英國殖民地者強行割離母體逾155年。這段歴史沒有什麼可以「發光發亮」的。但這不代表我們要否認這段歴史或拆掉所有英殖時代的建築。

正如上海外灘，由1949年解放便一直保留，讓遊人參觀，但不會以此來「發光發亮」。上海也不會因為殖民歴史、租界歴史而不朽。謝偉俊枉為立法會議員，卻沒有正確的歴史觀，分不清香港的殖民管治抑或是殖民地的歴史。

2021年完善選舉制度後，選委界議員本來應該是最有大局觀、最有視野和站位的人。這也是新選制的原意。但是觀乎個別議員近年來語不驚人死不休的作為，又怎算得上是專業的從政者？無怪乎「港澳平」近日的文章要求新一屆立法會應選出更年輕專業、更具創新創造活力的議員。坦而言之，「港澳平」就是想指出有些現任議員——封閉、僵硬、沒活力，只會沉浸在過去的殖民歴史的所謂「榮光」、所謂「招牌」、所謂「光亮」。

作者馮煒光是全國港澳研究會會員、特區政府前新聞統籌專員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。