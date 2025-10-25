來稿｜支援學童精神健康：「三層機制」之外，還需社交情緒教育

來稿作者：陳尚懿



特首李家超在《2025年施政報告》中推展把中學「三層應急機制」恆常化並擴展小四至小六試行，以應對學童精神健康狀況。特區政府正視學童情緒狀況，並系統化關注學童情緒需要，實為推動青少年正向思維的第一步。筆者樂見機制延伸至高小；對於加強機制的運行成效，筆者有些建議。



以學校為本的「三層應急機制」自2023年開始在全港中學推行，旨在及早識別和支援有較高自殺風險的學生。第一層機制主要用作對學校人員的培訓和家長教育，提高他們識別及支援學生的能力。學校透過靈活調動校內跨專業團隊人手和資源去支援有需要學生。第二層應急機制則是連繫「校外支援網絡」作轉介及進一步跟進，為學生提供多樣化和適切的跟進服務。第三層應急機制是由學校轉介有高自殺風險的學生到醫管局接受精神科專科門診服務。

由2024年11月至2025年8月，有287宗個案透過第二層機制轉介至社署，114宗個案透過第三層機制轉介至醫管局精神科。此模式促進校內外跨專業協作，及早識別及跟進學童情緒壓力的個案，減少悲劇發生。

特首李家超在《2025年施政報告》中推展把中學「三層應急機制」恆常化並擴展小四至小六試行。筆者樂見機制延伸至高小，並提出以下建議，冀能加強機制的運行成效。

首先，鼓勵學校善用「三層應急機制」，跨專業合作跟進學生情緒狀況。根據現職小學老師反映，處理學生情緒狀況主要由駐校社工及輔導組教師跟進，教師未必個個具備情緒處理的培訓，這令到教師面對學生突發的情緒狀況，未必有相應技巧處理，亦在校內孤立無援。《2023教師身心健康問卷調查》指出，51.6%的教師表示學生的情緒問題是他們面對的工作壓力之一。即使教師想持續跟進學生情緒狀況，繁多的行政工作亦令教師難以抽出時間與學生長期傾談；加上他們缺乏足夠處理情緒狀況的培訓，未必可以時刻充當「守門人」，惠及每個學生情緒需要。

如要在小學實踐「三層應急機制」，教師當然要有相應的情緒處理培訓，例如外購非牟利組織或培訓公司的培訓服務。不過，是否當教師得到相應的培訓，就可以完全處理學生的情緒？「三層應急機制」的重要之處在於「跨專業合作」，所以不能單獨依靠教師解決問題。中學的「三層應急機制」已運行數年，《大學線》曾就此訪問中學教師，有教師認為即使教師得到情緒處理的培訓，要處理學生精神健康狀況也是極具壓力，「怕在過程中做錯決定」。可見機制需要促使不同專業合作，否則容易帶來反效果。

故此，特區政府在推行「三層應急機制」時，要令校內各專業（如校本教育心理學家、學校社工、輔導人員等）靈活合作處理學生潛在風險，政府可制定校內跨專業合作的建議指引，例如建議校內跨專業定期傾談校內含潛在風險的學生狀況及跟進方向。除了學校內跨專業協作，學校可透過「三層應急機制」的醫、教和社跨專業協作，讓學校及早「找外援」, 各司其職跟進學生狀況, 為學童提供雙重保障。

另外，要令「三層應急機制」發揮最大效能，需從學生教育根本著手。雖然「三層應急機制」將會延申至高小運行，但如果學生不傾向分享自身情緒，則令學校人員難以及早發現含潛在風險的個案。2022年香港基督教女青年會公佈「學生升中適應」調查，半數學生承認在升中過程中有壓力、焦慮及抑鬱，原因是青春期轉變，學生對社交和別人的評價較為敏感。加上高小學生面對升中壓力，學業成績及對新環境的恐懼成為了高小學生的主要壓力來源。除此之外，升上中學不但功課量大增，而且過往朋友未必升上同一中學。調查顯示學童平均需要三個月時間才適應新校園生活，學童亦傾向打遊戲及聽音樂去調節情緒，而不傾向與人傾訴，這加重了教師識別面對情緒困擾學童的困難。《大學線》的受訪教師認為即使有問卷調查等恆常評估機制，是否及時找到潛在風險個案取決於學生願意分享多少。故此，如要讓「三層應急機制」完善發揮效能，則要從學生教育中着手。

筆者建議將「社交情緒教育」納入常規課堂，讓學生明白分享情緒的重要性。2017年香港青年協會公佈的「情緒教育教師意向調查」中，顯示71.6%的教師認為情緒教育應於高小或之前推行，但現在校內依然未有情緒教育的課程，只有部分學校會在課外活動為學生推行情緒教育。現時，有兩間小學推行為期十個月的社交情緒學習的校內課程，課程內容包括自我認識、自我管理、社交覺察、人際關係、負責任決策五大核心領域，幫助學生建立穩固的社交情緒技能基礎，提升心理健康及面對逆境的韌力。有學童表示課程令他明白溝通的重要性，學會化解校園衡突及修補關係，這增加了學童的社交情緒技能及更願意分享其情緒狀況。

當然，或會擔心增加學生課堂數量，變相增加學業壓力。情緒教育其實可以融入於人文科及價值觀教育的教程內，這可以破除「增加學業壓力」的憂慮，亦使學生增加對情緒的認識。如校園推行情緒教育常規化：一來可以增加學童找人傾訴的機會，令教師更易識別含潛在危機的個案，二來助學童提早適應升中新環境所面對的壓力，三來讓學童互相成為「同行者」，在校園內推行朋輩支援。當「三層應急機制」在小學正式推行，教師亦可在課堂中與學童討論情緒相關的議題，推動「分享情緒」的校園氣氛，更易識別有需要學生及為其跟進，使「三層應急機制」發揮最大效能。

作者陳尚懿是自發學生組織「同行鳥」創辦人，關注大眾精神健康。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。