來稿｜立法會選舉宣傳：勿讓「打卡Show」蓋過「做實事」

來稿作者：蘇照造



距離2025年立法會選舉投票日尚有一個多月，如何鼓勵市民積極投票，確保選舉順利舉行，不僅是完善選舉制度、落實「愛國者治港」原則下的重要實踐，更是對整個管治階層的智慧與誠意的一次考驗。然而，觀察近期圍繞選舉宣傳的種種舉措與整體氛圍，不禁產生一種奇奇怪怪而又雜亂無章之感。這令筆者憂心：我們是否正不自覺地將一場嚴肅的公民參與，異化為一場鬥無聊、刷數據、谷人氣的「打卡Show」？



慎防重績效而輕實效的誤區

縱觀部分宣傳策略，似乎陷入一個重「績效」而輕「實效」的誤區：將選舉宣傳等同於社交媒體的曝光率。無論是特區政府抑或參選人士，為了提高投票率，都將大量精力投放於「拍咩片」、「出咩post」。這令選舉彷彿變成簡單的公關競賽，而非深刻的公民教育。

那種以「做Show」為本的思維，容易將選舉的神聖意義矮化為沒有內涵的一場表演。誠然，在今時今日的數碼時代，利用新媒體宣傳無可厚非，生動有趣的內容也確實更能吸引眼球。但問題在於，當所有精神氣力都花在「如何出得比『他人』更多、更有新意」時，宣傳的本質——即「為何要投票」以及「投票的實質意義」——反而被忽略了。

市民需要的，不僅僅是幾分鐘的感官刺激或會心一笑；他們更需要理解，這一票與他們的日常生活、與香港的未來發展有何具體關聯。如果宣傳只停留在表面的熱鬧，而缺乏對選舉制度、候選人理念、以及立法機關實際職能的深入淺出的解讀，那麼這種「表演式」的動員，最終可能只會收穫短暫的網絡流量，而無法轉化為堅實的投票意願。

警惕交功課和刷數據的心態

更令人憂慮的是，那種「表演」心態背後，可能隱藏着一種「交功課」式的思維定勢。當「谷票」成為一項需要量化的任務，各個負責的單位便容易陷入「為做而做」的怪圈。大家彷彿都在盯着對方、視「他人」為競爭對手，比拼的是誰的KPI（關鍵績效指標）更亮眼、誰的「功課」交得更漂亮，結果反而造成資源內耗，不利選舉觀感。

這暴露了兩個值得反思的問題：一是可能缺乏整全的頂層設計。一場全港性的大型選舉宣傳，理應有統一的節奏、一致的核心信息和周全的物料支援。各自為陣，只會令市民感到信息混亂。二是本末倒置的選舉目標。當持份者的首要考慮是「如何展示成果」而非「如何服務市民」時，行動自然容易偏離初衷，「刷數據」便取代了「做實事」。

市民的投票意欲究竟從何而來？——這個最根本的問題似乎也被忽略了。大費周章營造選舉氣氛的做法，是典型的「推播式」策略——即由上而下地向市民推送信息。然而，真正可持續的投票動力，應該來自於「拉動式」因素——即市民發自內心的認同感和參與感。

誰來關心選民的真正意願？

但遺憾的是，在當前的喧鬧中，我們很少看到對「拉動」因素的仔細考量——市民為何感到猶豫？他們關心哪些切身利益？他們對新的立法機關抱有怎樣的期望？——這些問題顯然沒有在「拍咩片」和「出咩post」的忙碌中，得到足夠的重視。將大量資源和精力花在「如何打卡」，能否成功引起選民關注？選民會否覺得很有意思？答案恐怕不言而喻。

2025年的立法會選舉，是香港走向「由治及興」新階段的關鍵一步。管治階層的職責，絕非僅僅是營造一種「看似熱鬧」的選舉氣氛，更不是組織一場建制內部的「創意比拼」。如果整個社會都陷入這種「雜亂無章」、「交功課」、「刷數據」的風氣，只會讓選舉更加流於「形式化」，最終消耗的是公共管治的威信和普羅大眾的政治熱情。

筆者懇切期望，所有參與者能回歸初心。停止內卷式的「功課競賽」，建立一個強而有力的協同機制；減少華而不實的「打卡」動作，轉而深入社區，真正去聆聽和解決選民在投票意願和實際操作中可能遇到的障礙。一場成功的選舉，不在於社交媒體上刷出了多少數據，而在於有多少市民是帶着理解、期望和責任感，心甘情願地走進投票站。這不僅是對管治者的考驗，也是對整個社會成熟度的檢視。

作者筆名蘇照造，是一名普通香港市民。



