羅詠詩｜議會回歸理性促進婦女發展　善用手中一票共建美好香港

立法會換屆選舉的提名期昨日（11月6日）結束，將於今年12月7日進行投票。筆者呼籲大家務必善用手中一票，投下心儀的賢能代表，共建美好香港。



立法會選舉與我們的生活息息相關。第七屆立法會自2022年起至今，舉行逾135次會議、審議時間超過1,246小時，通過約130項法案，比上屆同期多逾六成。當中包括許多與家庭及日常生活事務緊密相關的法案，例如規管「簡樸房」制度，取締劣質「劏房」，提供更安全、衛生的居住環境；以及推行新控煙措施，打擊私煙、禁售加味煙等，保障市‍民健康。這些法案涵蓋經濟、民生議題，亦直接影響婦女在家庭、職場及社會的權益與發展，並為未來發展定下基礎。而立法會中的議員議案辯論則為未來政策方向帶來啟發及思考。

議會高效務實保障婦女權益

立法會重回理性、務實的討論，提高了議政質素與效率，令第七屆立法會共通過了41項政府法案和兩項議員法案。除了筆者上述提及的法案，還包括設立強制舉報虐兒機制、重塑區議會架構、完善地區治理、取消強積金對沖等，都是與民生和婦女支援相關的重要法案。

除此之外，由立法會議員提出的議案及爭取的措施，緊扣社會脈搏，提出具體政‍策建‍議，促進社會關注並引起廣泛討論，為日後各項完善婦女政策建下討論基礎。主要議題包括基層醫療10年計劃、加強幼兒托管服務、推動香港女性全面發展等。在鼓勵生育措施方面，討論了生育科技支援，以至提供資助雪卵等措拖，引領社會進一步探討婦女在現代社會中，面對個人與家庭發展的不同考量下，政府在未來應考慮的支援範疇。

理性議政推動婦女發展政策

​此外，議案討論中，政府官員亦可在理性討論氛圍下，進行更完善解說。在2023年5月的立法會會議上，民政及青年事務局局長麥美娟就「推動香港女性全面發展」議案作出總結發言，清晰地介紹了政府的婦女措施，既回應婦女在家庭與職場間的雙重壓力，更賦予她們在社會中發揮潛能的機會。在此項議案辯論中，共有28位議員發言，反映議會對婦女議題的高度重視。回歸和平理性討論的立法會議會氛圍務實、互動且具建設性，真正促進良政善治。

第七屆立法會在婦女與家庭議題上展現出積極作為，推動多項制度改革與支援措施，無論是法例保障、資源投放、社會觀念轉化，都體現出議會與政府的合作成果。財政司司長陳茂波在香港女總裁峰會致辭時表示，女性佔本港人口一半以上，正在改變社會各個領域。跟20年前相比，現有過半數的律師和專業會計師為女性；在高級領導職位和公司董事會，女性佔比有兩位數增長。支援婦女多元發展在制度改革，必須持之以恆，立法會的建言獻策必不可缺。

立法會選舉投票是市民參與政策制定最直接有效的方式，每一張選票都能影響婦女權益與家庭福祉的走向。讓我們在12月7日支持有承擔、有行動力的議員，共同推動社會進步。請大家一起鼓勵身邊的家人、朋友，積極參與2025年立法會換屆選舉，為婦女、為家庭、為香港的未來，投下關鍵一票。

作者羅詠詩是特首政策組社會發展專家組成員，全國婦聯特邀代表。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。