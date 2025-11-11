來稿｜立法會選舉——打卡造勢熱　民生冷思考

來稿作者：何來漂



香港是高度城市化的社會，政治與民生緊密交織。近日，政府官員在社交媒體上頻頻「打卡」，為12月7日舉行的第八屆立法會換屆選舉造勢。與此同時，民生問題持續浮現：物流署採購飲用水風波、醫委會投訴處理失效、醫管局殮房收費爭議。



物流署採購風波：監管機制的疏漏

今年8月，物流署因招標失誤，採購逾5,000萬元的冒牌樽裝水，供應商涉嫌提交偽造文件，並擅自使用品牌名稱。事件曝光後，政府緊急終止合約，涉事公司負責人被捕。

這起事件提醒我們，公共採購制度必須具備更嚴謹的監管與驗證機制，以避免類似問題重演。政府已成立專責小組檢討流程，這是必要的一步，但更重要的是建立長遠的制度保障，確保公帑使用得當，並提升採購透明度，避免再度出現信任危機。

醫委會投訴機制：行政效率的挑戰

香港醫務委員會過去五年共處理逾8,700宗醫療申訴，但不足3%進入紀律研訊，平均處理時間長達27個月，更有個案拖延超過10年。近期，一宗涉及嬰兒腦癱的醫療事故投訴，延誤15年後被永久擱置。事件引起關注，醫委會罕有提出覆核，申訴專員公署也介入調查。

這些數字顯示，現行制度在效率與透明度方面仍有改善空間。醫委會肩負維護醫療專業操守的責任，若處理過程過於冗長，容易削弱市民信心。政府若能推動制度改革，提升調查速度與公開度，將有助於重建公眾信任，並確保醫療監管機制真正發揮作用。

醫管局殮房收費：政策設計的離地

醫管局原本計劃公立醫院殮房首三日免費，之後每日收費100元。社會反應強烈，批評聲音不斷。醫管局隨後修訂政策，將免費期延長至28日，並設立經濟困難豁免機制。

這一過程反映出政策設計與市民需求之間的落差。殮房服務涉及喪親家庭最敏感的時刻，若事前缺乏充分諮詢，容易引起誤解與不滿。三天的免費期顯然未能配合實際行政流程，因為完成死亡證明、安排殯葬往往需要更長時間。修訂雖然緩解壓力，但也提醒政府在制定涉及民生的措施時，應更重視溝通與理解，避免政策與現實脫節。

用「改善民生」證明值得市民投票

這些事件看似獨立，卻共同反映出制度在溝通、監管與執行上的不足，是系統性的問題。加上香港現正面臨經濟衰退壓力與公共資源緊張，倘若一眾高官過度專注於選舉造勢，難免引發一些市民擔憂，他們還有多少時間做好本職工作？能否全力以赴改善民生？

特區政府固然有責任積極動員選民投票，如果選舉活動能夠展示施政成果，讓市民對當局有信心、有盼望，自然願意響應號召、選出理想的代議士。然而，如果有些民生議題令市民感到失望，無論官員怎樣打卡造勢，相信動員效果未必理想。因此，最好的宣傳方式，就是政府以行動證明，「改善民生」不是口號而是實實在在的政績，值得市民投下一票。

