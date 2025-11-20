楊莉珊｜是時候重溫香港民主發展白皮書了

第八屆立法會選舉正在有序進行，這不僅是選舉制度完善後的又一次實踐，更是「愛國者治港」原則的具體落地。在此關鍵時刻，重溫《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，有助於全面理解香港民主的歷程、現狀與方向，並進一步肯定新選舉制度的制度效能與社會價值。



白皮書的時間節點亦具象徵意義。2021年首場新制度下的立法會選舉結束翌日，白皮書即發表，顯示中央對制度改革的高度重視與制度自信。與2014年《「一國兩制」在香港特別行政區的實踐》白皮書相比，2021年白皮書更聚焦民主發展，從制度設計者的角度明確民主目標與路徑。

香港民主不是港英遺產

白皮書開宗明義指出，香港的民主並非英國殖民統治的遺產，而是在回歸後才真正展開。港英時期的政制安排排斥港人參與，官派議席、殖民管治是其核心特徵。民主的本質是人民當家作主，而非殖民者恩賜的有限參與。

回歸後，中央根據《基本法》設計了香港的民主制度，確立了「港人治港、高度自治」的憲制框架，並明確提出「最終達至普選」的方向。這一制度安排不僅保障了香港的高度自治，也為民主發展提供了憲法性保障。白皮書強調，中央是香港民主制度的設計者、創立者、維護者與推進者，這一論述對於正本清源、澄清誤解具有重要意義。

重溫白皮書，有助於社會認清香港民主的根源與邏輯，擺脫對西式民主的盲從，理解「一國兩制」下的特色民主發展路徑。

選舉改制在於重塑文化

白皮書旨在說明新選舉制度的設計原意與制度目標。2021年中央完善香港選舉制度，核心在於落實「愛國者治港」原則，重塑選舉文化，重建議會功能。新制度強調四大特徵：廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性、公平競爭性。

過去的選舉制度存在重大缺陷，導致議會政治化、對抗化，拉布、謾罵、否決成為常態，嚴重干擾政府施政與社會發展。新制度則有效遏止亂象，令選舉回歸理性、良性、乾淨的競爭，聚焦民生與發展。

白皮書指出，中央對香港民主發展的支持從未動搖，儘管政改兩次受挫，但制度完善的努力始終持續。這種制度自信與政治定力，是香港民主穩步前行的最大保障。值得注意的是，部分批評新制度的聲音，往往基於西式民主的理解框架，將黨派惡鬥視為民主常態。然而，白皮書明確指出，高質量民主不應是互相攻訐、抹黑潑污，而應是理性協商、良性競爭、民生導向。香港民主的發展路徑，應立足本地實際，而非照搬他國模式。

結合實際探索優質民主

白皮書為第八屆立法會選舉的成功舉行提供了制度指引與價值引導。白皮書不僅回顧歷史，更展望未來，描繪出香港民主發展的藍圖。白皮書提醒社會，民主不能簡化為選舉，選舉不能簡化為直接選舉，民主進步不能簡化為增加直選議席。真正的民主，是制度設計、社會參與、選民素質、議會功能的綜合體現。香港需要探索符合自身實際的民主模式，打破對西式選舉的迷思。

所謂「優質民主」，並非僅以選舉形式論民主，而是強調民主的功能性與結果導向。它要求民意代表具備專業能力與公共責任感，能夠在議會中提出具體政策建議，協助政府推動良政善治。本屆選舉中，候選人普遍年輕化、知識化，政綱聚焦民生、創科、教育等議題，競爭氛圍理性良性，展現出民主文化的新常態。此外，青年參政意願提升，首投族踴躍登記，反映出新制度激發了社會對民主的信心與參與感。這種民主教育的深化，正是白皮書所強調的「民主自信」的體現。

在新選舉制度下，中央設計制度框架，特區政府全力落實，各界積極參與，而選民的一票，就是民主拼圖的最後一塊。這一論述不僅強調選民的責任，也突顯民主的集體建構性。

香港民主的發展，是一場制度工程，而非一場選舉秀。白皮書的重溫，不僅是歷史回顧，更是制度反思與路徑再確認。白皮書提醒我們，民主的本質是為民謀福祉，是制度有效運作，是社會穩定繁榮。在第八屆立法會選舉之際，市民應珍惜手中選票，積極參與投票，選出德才兼備、愛國愛港的議員，共同推動香港民主向高質量發展。民主不是終點，而是手段；唯有在「一國兩制」的堅實保障下，香港才能實現穩定繁榮，民主制度才能行穩致遠。

在國家推進「十五五」規劃、實現中國式現代化的背景下，香港的民主制度亦需與國家發展戰略對接。立法會作為政策制定與監督機構，應成為集民智、匯動能的平台，助力香港融入國家大局。市民應珍惜手中選票，積極參與12月7日的投票，選出德才兼備、愛國愛港的立法會議員，共同推動香港民主向高質量發展。

作者楊莉珊是全國政協委員，中國香港（地區）商會會長。



