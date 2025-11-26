來稿｜無黨無派，有心有力：立法會議員候選人的「務實新聲」

來稿作者：陳小辛博士



第八屆立法會選舉的進程如火如荼，香港市民可能會發現一個現象：有一股不貼政黨標籤、只循民生脈絡的新力量漸漸顯現出來——多位無黨派參選人，有從基層服務裏沉澱出民生洞察，或在專業領域中淬煉出務實思維，更有從平凡打拼中生長出的共情力。他們的出現，是對香港「良政善治」需求的精準回應，折射出這座城市對「為誰議政、如何議政」的深層思考。



這群無黨派參選人身上，有一樣鮮明的特質是「去依附性」帶來的「民生純粹性」，他們的政綱往往很直白：例如打擊黑工，促進居民就，業動態調整外勞配額，惠及居民原區就業；又或是加快城區重建、樓宇維修，完善租置計畫，推動青年留區照顧父母，「唔好再迫走我哋下一代」，要扶一扶「怕加人工」反失保障的尷尬的年青「所謂中產」群體；有的政綱聚焦區域發展，建議北環線及北都公路加快興建，分階段開通配合發展；更有政綱重視推行全人教育，重視學童多元發展和心理健康；關切中產困境細化到稅制改革、外傭扣稅、首次置業津貼……這種「不兜圈、不打太極」的政綱風格，有別於公眾對政治表述的一貫刻板印象。

還有另一個特點，他們當中大部分學歷高且有擔任區議員的經歷。有人關注少數族裔權益，服務地區十載，深諳調解服務有助於解決鄰里之間諸如滲漏水、噪音滋擾等問題，遂推動調解進社區，以低成本高效率解決糾紛；有人18歲起隨父輩落區服務，十多年紮根街巷，對街坊難題非常熟悉，提出的「樓宇維修支持」確是見過太多長者爬樓的無奈後提出的對症方案；有人深耕地區多年，深知「北都發展」不是建幾棟高樓那麼簡單，於是在政綱裡細化「每季招聘會」、「醫院新建擴建排期」，要讓發展紅利先填飽基層的「民生胃」；更有人16歲便出來半工讀，從職場打拼到投身地區服務，內心深藏了與父輩的遺憾。少了許多政黨資源等的加持，他們自然更要靠「腳底板說話」。因為落區多了，聽的訴求多了，政綱裏的每個字眼，自然都帶着「更貼地、更能見效」的份量。

有候選人意識到，其實不少已完結使命的臨時建築物並非「阻街、冇用」，反而是可以將其善用，增添青年活動空間，他倡議與現有社區設施配合，令有意藝術表演和藝術展示的青年可以有用武之地，直接提升地區藝術特色和地區經濟。有候選人留意到區內公屋未來數年將分階段落成，將有數以萬計新人口遷入，他承諾當選後會監督醫療、交通、教育、社福等配套適時到位。有候選人強調重建不是趕居民走，而是和街坊一起規劃新家。還有人把「寵物友善政策」、「動物警察」寫進政綱，只因見過太多動物與居民的矛盾。

他們的存在，以另一種角度豐富了「無黨派」的內涵：即不是「無立場」，而是「以市民福祉為立場」；不是「無能力」，而是「以專業與熱忱補資源之短」，這些看似「小眾」的主張，恰恰填補了傳統議政中的空白。正如第七屆立法會的穩健耕耘築牢了發展的根基，為這座城市積累了「辦大事」的能力；而這些無黨派參選人帶來的「務實新聲」，將會為議事堂注入「辦小事」的細膩，豐滿民生的血肉。相信這些候選人們經已做好準備證明，優秀的立法會議員不一定要靠政黨標籤背書，但必須以「市民滿意」為答卷。

在我看來，這股「無黨無派卻有心有力」的新聲，正正是香港民主發展一步一步走向成熟的生動演繹——在「一國兩制」的框架下，唯有以市民福祉為中心的議政力量，才能讓香港邁向新的高度又飽含民生的溫度。票箱也從來不是檢驗黨派的強弱，而是議政者與市民的距離。香港需要的議員，不一定要屬於某一個派系，而需要有「為街坊多辦一件實事」的堅守。切勿小看街頭巷尾民生小事的份量，正所謂「不積跬步，無以至千里；不積小流，無以成江海」。一屋不掃何以掃天下？所以市民朋友們，不妨留心觀察一下自己選區的眾多候選人，然後在12月7日到票站投出心中至醒的一票。

作者陳小辛博士是香港優才及專才協會政策研究委員會會長，國際資產及風險管理協會（iARMA）榮譽顧問。



